Η Κατερίνα Παπουτσάκη αποδεικνύει καθημερινά ότι η ισορροπία ανάμεσα σε μια απαιτητική καριέρα και μια γεμάτη οικογενειακή ζωή είναι εφικτή, ζώντας ταυτόχρονα ως επιτυχημένη ηθοποιός, αφοσιωμένη μητέρα και σύντροφος.

Κατερίνα Παπουτσάκη: Οικογενειακή βόλτα με τον σύντροφο και τους γιους της

Στην προσωπική της ζωή, η «Χριστίνα» από τη σειρά του Alpha, Άγιος Έρωτας, είναι η περήφανη μαμά των δύο γιων της, του Μάξιμου και του Κίμωνα, που απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της, Παναγιώτη Πιλάφα. Παράλληλα, έχει βρει ξανά την ευτυχία και τον έρωτα στο πρόσωπο του Θάνου Χατζόπουλου, ξεκινώντας ένα όμορφο νέο κεφάλαιο.

Ακόμη και με τον φόρτο εργασίας, η μητρότητα παραμένει αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Στη χαρούμενη ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων, η Κατερίνα βρέθηκε στη σχολική γιορτή του Μάξιμου, όπου τον είδε να ξεχωρίζει στη σκηνή.

Κατερίνα Παπουτσάκη: Η φωτογραφία από τη σχολική γιορτή του γιου της

Η συγκίνησή της αποτυπώθηκε στην ανάρτηση στο Instagram, όπου με περίσσια τρυφερότητα αποκάλεσε τον γιο της «Μαξιμάκι», μοιράζοντας τη χαρά της για κάθε του βήμα.

Κατερίνα Παπουτσάκη: Η... ξεχωριστή της παρέα σε γυρίσματα και πρόβες!

Λίγη ώρα πριν, είχε ανεβάσει κι άλλες φωτογραφίες του από τη γιορτή.

Κατερίνα Παπουτσάκη: Η φωτογραφία από τη σχολική γιορτή του γιου της

Κατερίνα Παπουτσάκη: Η φωτογραφία από τη σχολική γιορτή του γιου της

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
ΑΓΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ
ΜΑΞΙΜΟΣ ΠΙΛΑΦΑΣ
