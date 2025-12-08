Κατερίνα Παπουτσάκη: Η φωτογραφία από τη σχολική γιορτή του γιου της

Η Κατερίνα Παπουτσάκη αποδεικνύει καθημερινά ότι η ισορροπία ανάμεσα σε μια απαιτητική καριέρα και μια γεμάτη οικογενειακή ζωή είναι εφικτή, ζώντας ταυτόχρονα ως επιτυχημένη ηθοποιός, αφοσιωμένη μητέρα και σύντροφος.

Στην προσωπική της ζωή, η «Χριστίνα» από τη σειρά του Alpha, Άγιος Έρωτας, είναι η περήφανη μαμά των δύο γιων της, του Μάξιμου και του Κίμωνα, που απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της, Παναγιώτη Πιλάφα. Παράλληλα, έχει βρει ξανά την ευτυχία και τον έρωτα στο πρόσωπο του Θάνου Χατζόπουλου, ξεκινώντας ένα όμορφο νέο κεφάλαιο.

Ακόμη και με τον φόρτο εργασίας, η μητρότητα παραμένει αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Στη χαρούμενη ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων, η Κατερίνα βρέθηκε στη σχολική γιορτή του Μάξιμου, όπου τον είδε να ξεχωρίζει στη σκηνή.

Η συγκίνησή της αποτυπώθηκε στην ανάρτηση στο Instagram, όπου με περίσσια τρυφερότητα αποκάλεσε τον γιο της «Μαξιμάκι», μοιράζοντας τη χαρά της για κάθε του βήμα.

Λίγη ώρα πριν, είχε ανεβάσει κι άλλες φωτογραφίες του από τη γιορτή.