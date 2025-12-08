Το Star στο μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης

Το Star και η Μάρα Ζαχαρέα βρέθηκαν στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης, που λειτουργεί ως κύρια πύλη εισόδου και εξόδου εμπορευμάτων για την Ευρώπη. Όμως, σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, το ΝΑΤΟ έχει δώσει εντολή για προετοιμασίες και για ενδεχόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Όπως εξήγησε ο Λιμενάρχης του Ρόντερμα Ρενέ Ντε Βρις, κατά μέσο όρο διακινούνται περίπου 460 εκατομμύρια τόνοι φορτίου ετησίως και κάθε χρόνο υποδέχονται 30.000 πλοία.

Τον Μάιο, το ολλανδικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι το λιμάνι θα πρέπει να είναι σε θέση να εξυπηρετήσει στρατιωτικά πλοία, σύμφωνα με τις εντολές του ΝΑΤΟ. Το μοναδικό σημείο από όπου μπορούν να μεταφερθούν με ασφάλεια πυρομαχικά από το ένα πλοίο στο άλλο είναι ο τερματικός σταθμός εμπορευματοκιβωτίων.

«Eάν ο Υπουργός Άμυνας μας ζητήσει θα είμαστε έτοιμοι και είμαστε έτοιμοι. Κάθε μέρα 80 πλοία έρχονται από τον ωκεανό στο λιμάνι, από τη Βόρεια Θάλασσα στο λιμάνι, οπότε λίγα παραπάνω είναι απολύτως εφικτό. Γνωρίζουμε ότι το Ρότερνταμ αποτελεί στόχο. Το λιμάνι θα συνεχίσει να λειτουργεί ακόμα και σε ημέρες διακοπής ρεύματος ή βλάβης στα πληροφοριακά συστήματα», υπογράμμισε ο κ. Ντε Βρις.

Μετά το ουκρανικό, το εμπόριο με τη Ρωσία απαγορεύτηκε. Τώρα το λιμάνι του Ρότερνταμ συνεργάζεται με το λιμάνι της Αμβέρσας στο Βέλγιο, υπό τις εντολές του ΝΑΤΟ.

«Το ΝΑΤΟ αποφασίζει πού θα κατευθυνθούν τα πλοία σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά φυσικά θα βοηθάμε ο ένας τον άλλον», επεσήμανε ο Λιμενάρχης του Ρότερνταμ.

Το ενδεχόμενο σύγκρουσης με τη Ρωσία

Το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο σύγκρουσης με τη Ρωσία, δεσμεύοντας χώρους για στρατιωτικά πλοία και καταρτίζοντας σχέδια εκτροπής των εμπορικών φορτίων σε περίπτωση πολέμου.

«Η Ρωσία μπορεί να επιτεθεί στην Ευρώπη έως το 2030»

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, είχε προειδοποιήσει το καλοκαίρι ότι η Ρωσία ενδέχεται να επιτεθεί σε χώρα-μέλος μέχρι το 2030. Το λιμάνι του Ρότερνταμ, που είχε διαχειριστεί στρατιωτικό υλικό το 2003 στον πόλεμο του Κόλπου, ανασυντάσσεται δια παν ενδεχόμενο. Η Ολλανδία αυξάνει τις αμυντικές της δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ. Στο κέντρο ελέγχου του λιμανιού παρακολουθούνται τα πάντα επί 24ώρου βάσεως.

Κάθε πλοίο που εισέρχεται είτε από τη Βόρεια Θάλασσα είτε από τον Ρήνο παρακολουθείται και λαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες.

«Παρακολουθούμε όλα τα πλοία και παρέχουμε σε όλα τις απαραίτητες πληροφορίες. Βλέπουμε ένα μικρό μέρος της Βόρειας Θάλασσας και τα υπόλοιπα τμήματα της οθόνης δείχνουν προς το βόρειο κομμάτι, το τμήμα του ποταμού που βλέπουμε και το ποτάμι πηγαίνει στην περιοχή Botlek», τόνισε ο Μάρτιν Τέρολ, Χειριστής Ελέγχου Θαλάσσιας Κυκλοφορίας.

