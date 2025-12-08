Ιωάννα Τούνη: «Χρειάζομαι όσο τίποτα ένα διάλειμμα, ψυχοθεραπεία»

Οι τελευταίοι μήνες είναι αρκετοί δύσκολοι για την Ιωάννα Τούνη, καθώς η δικαστική διαμάχη για την υπόθεση του revenge porn έχει φέρει την influencer κι επιχειρηματία σε μια φορτισμένη ψυχολογική κατάσταση, την οποία η ίδια δεν κρύβει στα social media.

Η ίδια έχει μιλήσει πολλές φορές ανοιχτά για τη δύσκολη περίοδο που περνάει, παρόλα αυτά δεν το βάζει κάτω και προσπαθεί να αφήσει πίσω της κάθε άσχημη σκέψη, περνώντας ποιοτικό χρόνο με τους φίλους και τον σύντροφό της.

Αυτή τη φορά, η γνωστή influencer αποφάσισε να κάνει ένα μεγάλο ταξίδι στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στο Μεξικό. Την αποκάλυψη έκανε η ίδια το απόγευμα της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο από την άφιξή της.

«Νομίζω πως αυτό που χρειάζομαι όσο τίποτα αυτή τη στιγμή, είναι ένα διάλειμμα από την πραγματικότητα», έγραψε στην πρώτη της ανάρτηση.

Στη συνέχεια, η επιχειρηματίας δημοσίευσε ένα story με την κολλητή της, Λένια και στη λεζάντα του βίντεο έγραψε: «Ψυχοθεραπεία. Μερικές φορές χρειάζεσαι απλά ένα ταξίδι με την κολλητή σου».

Η δίκη για το revenge porn βίντεο της Ιωάννας Τούνη συνεχίζεται στις 23 Ιανουαρίου του 2026.