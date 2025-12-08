Ιωάννα Τούνη: «Χρειάζομαι όσο τίποτα ένα διάλειμμα, ψυχοθεραπεία»

Όσα έγραψε «πετώντας» για το Μεξικό!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.12.25 , 23:40 Φάρμα: «Θρίλερ ξεκάθαρα...» - Οι φιναλίστ ανεβαίνουν στον Τροχό της φρίκης!
08.12.25 , 23:28 Μάρα Ζαχαρέα: Το εντυπωσιακό δέντρο που στόλισε στο σαλόνι της
08.12.25 , 23:25 Pirelli: O Norris επέλεξε διαφορετική στρατηγική ελαστικών
08.12.25 , 23:15 Ελληνικό ρύζι: Χαμηλές τιμές στους παραγωγούς, ακριβό στα σούπερ μάρκετ
08.12.25 , 23:10 Η Κωνσταντίνα αποχαιρέτησε τη Φάρμα! - Πάει να βρει το... γλυκουλινάκι της!
08.12.25 , 22:50 Κωνσταντίνα vs Ανδρέας: Ποιος κέρδισε τη μονομαχία στον αχυρώνα;
08.12.25 , 22:30 Μαίρη Συνατσάκη: Έτσι γιόρτασε τα τρίτα γενέθλια της κόρης της, Ολίβιας!
08.12.25 , 22:23 Καλύβια: Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο κάτω από αυτοκίνητο
08.12.25 , 22:00 Φάρμα: Αυτοί είναι οι δύο νικητές και οι δύο ηττημένοι!
08.12.25 , 21:54 Φωτεινή Πετρογιάννη: Το βίντεο με τα πρώτα βήματα του γιου της
08.12.25 , 21:45 Τροχαίο Παντελίδη: Οι αποζημιώσεις που θα πληρώσει η οικογένειά του
08.12.25 , 21:25 Φάρμα: Η αντίδραση του Δημήτρη όταν είδε τη σημερινή δοκιμασία ασυλίας
08.12.25 , 21:00 LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
08.12.25 , 20:58 Ιωάννα Τούνη: «Χρειάζομαι όσο τίποτα ένα διάλειμμα, ψυχοθεραπεία»
08.12.25 , 20:48 Το Star στο μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης
Τροχαίο Παντελίδη: Οι αποζημιώσεις που θα πληρώσει η οικογένειά του
Φάρμα: Στα άκρα η κόντρα του Ανδρέα με τον Δημήτρη: «Είναι κακόψυχος»
Άση Μπήλιου: Απίστευτη εύνοια για 4 ζώδια με Αφροδίτη στον Τοξότη
Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου - Η ανακοίνωση της εταιρείας της
Η Κωνσταντίνα αποχαιρέτησε τη Φάρμα! - Πάει να βρει το... γλυκουλινάκι της!
Κρήτη: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή παραπέμπονται αγρότες
Συγκλονίζει ο κτηνοτρόφος: «Τάισα γαλατάκι ένα μικρό - Να πάνε χορτάτα...»
Τζο Κουτσοκώστα: Το δημόσιο ξέσπασμα μετά τις δηλώσεις της Μπέττυς Μαγγίρα
Ελληνικό ρύζι: Χαμηλές τιμές στους παραγωγούς, ακριβό στα σούπερ μάρκετ
Τζένη Μπαλατσινού: Η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση που εντυπωσιάζει
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε τα βιντεάκια που πόσταρε η Ιωάννα Τούνη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι τελευταίοι μήνες είναι αρκετοί δύσκολοι για την Ιωάννα Τούνη, καθώς η δικαστική διαμάχη για την υπόθεση του revenge porn έχει φέρει την influencer κι επιχειρηματία σε μια φορτισμένη ψυχολογική κατάσταση, την οποία η ίδια δεν κρύβει στα social media.

Τούνη: «Όλα αυτά τα χρόνια, ο ψυχισμός μου έχει βιαστεί ξανά και ξανά»

Η ίδια έχει μιλήσει πολλές φορές ανοιχτά για τη δύσκολη περίοδο που περνάει, παρόλα αυτά δεν το βάζει κάτω και προσπαθεί να αφήσει πίσω της κάθε άσχημη σκέψη, περνώντας ποιοτικό χρόνο με τους φίλους και τον σύντροφό της.

Ιωάννα Τούνη: «Χρειάζομαι όσο τίποτα ένα διάλειμμα, ψυχοθεραπεία»

Ιωάννα Τούνη: «Χρειάζομαι όσο τίποτα ένα διάλειμμα, ψυχοθεραπεία»

Αυτή τη φορά, η γνωστή influencer αποφάσισε να κάνει ένα μεγάλο ταξίδι στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στο Μεξικό. Την αποκάλυψη έκανε η ίδια το απόγευμα της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο από την άφιξή της. 

Η Ιωάννα Τούνη φτιάχνει μελομακάρονα για πρώτη φορά!

Ιωάννα Τούνη: «Χρειάζομαι όσο τίποτα ένα διάλειμμα, ψυχοθεραπεία»

«Νομίζω πως αυτό που χρειάζομαι όσο τίποτα αυτή τη στιγμή, είναι ένα διάλειμμα από την πραγματικότητα», έγραψε στην πρώτη της ανάρτηση. 

Ιωάννα Τούνη: Η ανθοδέσμη και το μήνυμα στήριξης του συντρόφου της!

Στη συνέχεια, η επιχειρηματίας δημοσίευσε ένα story με την κολλητή της, Λένια και στη λεζάντα του βίντεο έγραψε: «Ψυχοθεραπεία. Μερικές φορές χρειάζεσαι απλά ένα ταξίδι με την κολλητή σου».

Ιωάννα Τούνη: «Χρειάζομαι όσο τίποτα ένα διάλειμμα, ψυχοθεραπεία»

Η δίκη για το revenge porn βίντεο της Ιωάννας Τούνη συνεχίζεται στις 23 Ιανουαρίου του 2026.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top