Ιωάννα Τούνη: Η ανθοδέσμη και το μήνυμα στήριξης του συντρόφου της!

«Θέλω να είμαι δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς»

Υπόθεση revenge porn Ιωάννας Τούνη- Η νέα τροπή και τα απειλητικά μηνύματα/ βίντεο Buongiorno
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια από τις πιο ψυχολογικά φορτισμένες περιόδους της ζωής της βιώνει η Ιωάννα Τούνη, καθώς η δικαστική υπόθεση που αφορά το revenge porn.

Στήριγμα ο σύντροφός της

Σε αυτή τη σύνθετη και στρεσογόνα περίοδο της ζωής της, στο πλευρό της βρίσκεται αδιάλειπτα ο σύντροφός της, Δημήτρης Σπυριδωνίδης. Το πρωί της ημέρας της δίκης, της έστειλε μια εντυπωσιακή ανθοδέσμη συνοδευόμενη από λόγια αγάπης και δύναμης: «Ό,τι κι αν γίνει θα είμαι πάντα περήφανος για τη δύναμη και τον χαρακτήρα σου. Θέλω να είμαι δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Σε αγαπώ».

Η ανθοδέσμη που της έστειλε ο σύντροφός της Ιωάννας Τούνη

Η κίνηση αυτή φαίνεται πως της έδωσε μια αναγκαία ανάσα υποστήριξης σε μια ημέρα που, όπως παραδέχεται η ίδια, ήταν από τις δυσκολότερες.

Η εξομολόγηση της Τούνη στο Instagram

Λίγες ώρες μετά τη διακοπή της δίκης, η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε ένα μακροσκελές και βαθιά προσωπικό μήνυμα μέσα από το Instagram. Περιέγραψε την ένταση, το άγχος και την ψυχική εξάντληση που νιώθει κάθε φορά που βρίσκεται απέναντι στους κατηγορούμενους, τους μάρτυρες και την όλη διαδικασία.

Δημητρακόπουλος: «Δεχόμαστε απειλές ότι θα σκοτώσουν την κ.Τούνη κι εμένα»

Όπως εξηγεί, η αίθουσα του δικαστηρίου γίνεται κάθε φορά τόπος όπου αναβιώνει τα πιο επώδυνα κομμάτια της ιστορίας της:
φωνές, μαρτυρίες, συγκρούσεις, αλλά και –όπως λέει– διαστρεβλωμένες εκδοχές της πραγματικότητας. Παρά την προσπάθειά της να παραμείνει ψύχραιμη, κάθε συνεδρίαση την καταβάλλει, καθώς χρειάζεται να αντιμετωπίσει ξανά στιγμές που την τραυμάτισαν βαθιά.

Ιωάννα Τούνη - Δημήτρης Σπυριδωνίδης

Ιωάννα Τούνη - Δημήτρης Σπυριδωνίδης

Η νέα διακοπή της δίκης ήταν ένα ακόμη χτύπημα, όπως παραδέχεται η ίδια:«Και στο τέλος; Η δίκη διακόπηκε. Πάλι! Οπότε πάμε ξανά. Και άλλη υπομονή. Κι άλλη δύναμη…»

Ιωάννα Τούνη: Ξέσπασε σε κλάματα έξω από το δικαστήριο

«Ήμουν το θύμα – και έπρεπε να απολογούμαι»

Σε ένα από τα πιο δυνατά σημεία της ανάρτησής της, η Ιωάννα Τούνη αναφέρεται στο γεγονός ότι, ενώ υπήρξε θύμα παραβίασης της ιδιωτικότητάς της, αναγκάστηκε επί χρόνια να απολογείται για κάτι για το οποίο –όπως τονίζει– δεν είχε καμία ευθύνη.

Υπογράμμισε ότι η μη συναίνεση στη λήψη και κυρίως στη διαρροή του συγκεκριμένου υλικού είναι ξεκάθαρη, ωστόσο η κοινωνική αντιμετώπιση και τα στερεότυπα την έφεραν συχνά στη θέση «του κατηγορούμενου» αντί του θύματος.

Το γεγονός ότι οκτώ χρόνια μετά η υπόθεση δεν έχει κλείσει, την οδηγεί να σκεφτεί όλες εκείνες τις γυναίκες που δεν διαθέτουν τα μέσα, τη φωνή ή την αντοχή να διεκδικήσουν δικαιοσύνη σε ανάλογες περιπτώσεις.

Ιωάννα Τούνη: Η ανθοδέσμη και το μήνυμα στήριξης του συντρόφου της!

Ένα ευρύτερο μήνυμα για όλες τις γυναίκες

Η Τούνη ξεκαθαρίζει ότι η μάχη που δίνει πλέον δεν αφορά μόνο την ίδια. Με λόγια που έκαναν αίσθηση στα social media, ανέφερε ότι αγωνίζεται για την προστασία και την αξιοπρέπεια κάθε γυναίκας που έχει βιώσει παρόμοια παραβίαση.

Καταδίκασε έντονα την πράξη της δημοσιοποίησης προσωπικού υλικού χωρίς συναίνεση, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για «λάθος» ή «παρεξήγηση», αλλά για μια μορφή βίας με σοβαρές ψυχικές συνέπειες.

«Είναι έγκλημα», ανέφερε, σημειώνοντας πως εύχεται η συγκεκριμένη υπόθεση να λειτουργήσει αποτρεπτικά για όσους θεωρούν ότι έχουν το δικαίωμα να παραβιάζουν την ιδιωτικότητα μιας γυναίκας.

Η συνέχεια της υπόθεσης

Η Ιωάννα Τούνη θα επιστρέψει στα δικαστήρια στις 23 Ιανουαρίου 2026, οπότε και αναμένεται να συνεχιστεί η διαδικασία. Εκεί θα βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με τους δύο άντρες που έχει καταγγείλει για τη διαρροή του υλικού.

 

ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
