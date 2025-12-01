Δημήτρης vs Βάγγος: Ποιος αποχώρησε από τη Φάρμα;

Ζήτησε συγγνώμη, αλλά δεν έγινε δεκτή

Πρώτη Δημοσίευση: 01.12.25, 21:30
Η αποχώρηση του Βάγγου από τη Φάρμα
Η τέταρτη δοκιμασία στη Φάρμα ήταν γεμάτη ένταση, ανταγωνισμό και αδρεναλίνη, με τον Δημήτρη και τον Βάγγο να δίνουν έναν από τους πιο δυνατούς αγώνες μέχρι στιγμής.

Η κατάσταση πριν από την έναρξη της δοκιμασίας ήταν σαφής. Ο Δημήτρης προηγούνταν 2-1 και χρειαζόταν έναν ακόμη πόντο για να εξασφαλίσει την παραμονή του στο παιχνίδι. Ο Βάγγος είχε αντιμετωπίσει ξανά τη συγκεκριμένη πρόκληση.

Δημήτρης vs Βάγγος: Μία Σκληρή Μονομαχία για την Παραμονή


Η δοκιμασία ξεκίνησε με υψηλό ρυθμό. Ο Δημήτρης πήρε προβάδισμα, ενώ ο Βάγγος προσπαθούσε να ακολουθήσει. Παρά τις προσπάθειές του, η αντοχή του δεν ήταν αρκετή για να ανατρέψει την κατάσταση, με αποτέλεσμα ο Δημήτρης να ξεπεράσει τα όριά του και να φτάσει πρώτος στη νίκη.

«Μπορεί να ήθελα να κερδίσει ο Βαγγέλης, αλλά περίμενα ότι θα πάρει τη νίκη ο Δημήτρης γενικότερα. Ελπίζω να ικανοποιήθηκε. Ήταν κάτι που θέλει πολύ. Και, επιτέλους, οι διαφορές στο σπίτι λύθηκαν. Έφυγαν, δηλαδή, τα άτομα τα οποία ήταν μεταξύ τους σε μια κατάσταση την οποία μας έφεραν όλους να είμαστε λίγο περίεργα. Οπότε, πιστεύω το σπίτι τουλάχιστον τώρα θα ηρεμήσει», είπε στο cue της η Ζωή.

Μπορεί ο Δημήτρης να ευχαρίστησε τον Βάγγο για το γεμάτο ένταση παιχνίδι, αλλά αυτό ήταν κάτι που άφησε αδιάφορο τον Βαγγέλη:  «Δε με ενδιαφέρει να αναγνωρίσει ο Δημήτρης την αξία μου. Γιατί είχε προσπαθήσει στο παρελθόν να την ισοπεδώσει. Για το ότι κρυβόμουν πίσω από ασυλίες και άλλα τέτοια διάφορα».

Φάρμα: Πικραμένος ο Βάγγος


«Χαρούμενος για το αποτέλεσμα, δεν μπορώ να το κρύψω. Παίξαμε έντιμα και οι  δύο και κέρδισε ο πιο τυχερός και ο καλύτερος. Ξεκάθαρα», δήλωσε από την πλευρά του ο Δημήτρης και λίγα λεπτά αργότερα αισθάνθηκε την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη: «Μετάνιωσα που έχασα τόσο χρόνο να τσακώνομαι εδώ μέσα. Ζητάω συγγνώμη από τον Βάγγο, από όλα τα παιδιά και από τα παιδιά που φύγανε.  Θα προτιμούσα απλά να μου λέγανε ότι ξέρεις τι, φτάνει ως εκεί. Είμαι πάντα ανοιχτός σε διάλογο, πάντα θέλω να ακούσω. Θα προτιμούσα, ναι, να είχαν αλλάξει πολλά».

Ο Δημήτρης ζήτησε συγγνώμη
Ο Βάγγος βέβαια δε φάνηκε διατεθειμένος να δεχτεί τη συγγνώμη του συμπαίκτη του: «Τώρα θα πω εγώ ένα συγγνώμη, αλλά δε με νοιάζει. Δε με ενδιαφέρει. Δεν το λέω με κακία, αλλά δόθηκαν ευκαιρίες. Πέρασε ένα διάστημα που είχε τον τρόπο να το κάνει. Εγώ έβλεπα πάντα ότι ξανά επέστρεφε σε αυτό, μία από εδώ, μία από εκεί».

Η Φάρμα συνεχίζει να προσφέρει δυνατές στιγμές και συναρπαστικούς αγώνες που κρατούν τους τηλεθεατές σε αγωνία.


Back to Top