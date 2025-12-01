Καρέ - καρέ η νέα πρόκληση Τούρκων ψαράδων σε ελληνικά χωρικά ύδατα

Τρεις ακταίωροι της τουρκικής Ακτοφυλακής έκαναν τα στραβά μάτια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.12.25 , 21:42 Ο Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Χούπης στο Star: Μεγάλες αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις
01.12.25 , 21:35 Φάρμα: Ποιος κέρδισε την ατομική ασυλία;
01.12.25 , 21:35 Φάρμα: Τα αλληλομαχαιρώματα της Ζωής και του Ανδρέα και ο πρώτος μονομάχος
01.12.25 , 21:30 Φάρμα: «Πρόσεχε μη σου πέσει» - Ποιο είναι το ζητούμενο της δοκιμασίας;
01.12.25 , 21:17 Το νέο τολμηρό look της Κλέλιας Ανδριολάτου: Με κοντό pixie κούρεμα
01.12.25 , 21:15 Φάρμα: Δημήτρης εναντίον Ανδρέα και Βάγγου: «Κατίνες»
01.12.25 , 21:06 Καρέ - καρέ η νέα πρόκληση Τούρκων ψαράδων σε ελληνικά χωρικά ύδατα
01.12.25 , 21:00 Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
01.12.25 , 20:47 Αγρότες: Κλιμακώνουν με νέα μπλόκα και σχέδιο αποκλεισμού λιμανιών!
01.12.25 , 20:47 Αudi Q5: Τώρα με νέο όφελος
01.12.25 , 20:29 Τζαννετάκης (Motor Oil): Κορυφαία προτεραιότητα η ενεργειακή ασφάλεια
01.12.25 , 20:12 Cash or Trash: Τρεις αγοραστές ρίχνονται στη μάχη για ένα στυλό Cartier
01.12.25 , 20:12 Κυρανάκης: Συζητάμε την απαγόρευση φορτηγών στον Κηφισό 7 έως 10 π.μ.
01.12.25 , 19:57 Στάση εργασίας σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά την Παρασκευή 5/12
01.12.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Η ταχύτατη Γωγώ χρειάστηκε 1″ για να λύσει τον γρίφο
Eυγενία Σαμαρά: Eκθαμβωτική εμφάνιση με δημιουργία των MI-RŌ
Φάρμα: Απόψε η μονομαχία αποχώρησης που όλοι περίμεναν!
Ταύρος: Έπεσε γέφυρα στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - Στα δύο ο δρόμος
Η χρυσή λίρα «βαδίζει» προς τα 1.000 ευρώ
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Λούτσα: Εγγονός του ιδιοκτήτη της εταιρίας σοκολάτας «Leonidas» ο 24χρονος
Το νέο τολμηρό look της Κλέλιας Ανδριολάτου: Με κοντό pixie κούρεμα
Άση Μπήλιου: «Ο Δεκέμβριος έχει εξελίξεις» - Η συμβουλή της για το 2026
Αιμομιξία Ρόδος: «Ο πατέρας μου είναι επικίνδυνος», λέει η 31χρονη κόρη
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Μαγικές στιγμές» με τα παιδιά της - Φωτογραφίες
Περισσότερα

VIDEOS

Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Ρεπορτάζ του Γιάννη Σωτηρόπουλου για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR (1/12/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι Τούρκοι ψαράδες συνεχίζουν το... «βιολί» τους, αλιεύοντας παράνομα στα ελληνικά νερά. Η νέα πρόκληση συνέβη στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αγαθονησίου και Φαρμακονησίου. Το ρεπορτάζ είναι του Γιάννη Σωτηρόπουλου. 

Λεονταρισμοί της Τουρκίας για τη συμφωνία Κύπρου – Λιβάνου

Τούρκοι Ψαράδες

Δεν έχουν τελειωμό οι προκλητικές ενέργειες των Τούρκων ψαράδων. Σε νέο βίντεο - ντοκουμέντο έχουν καταγραφεί 7 μεγάλες τουρκικές μηχανότρατες να έχουν εισέλθει γύρω στις 2 το μεσημέρι εντός των Ελληνικών Χωρικών Υδάτων. Για πολλοστή φορά «οργώνουν» κι όχι μόνο λεηλατούν αλλά καταστρέφουν τους ψαρότοπούς μας, με τα τεράστια εργαλεία βυθού που σέρνουν.

Τούρκοι ψαράδες σε ελληνικά χωρικά ύδατα

Η παράνομη αλιεία τους για αρκετή ώρα έχει αποτυπωθεί στη θαλάσσια περιοχή, μεταξύ Αγαθονησίου και Φαρμακονησίου, μόλις 2 με 3 μίλια από τις ελληνικές ακτές. Αδιάψευστος μάρτυρας επίσης είναι τα στίγματα από τα ραντάρ των δύο ελληνικών αλιευτικών σκαφών που βρίσκονταν στην ίδια περιοχή. Κι όλα αυτά συνέβησαν, όπως καταγγέλλουν, με τη συνοδεία τριών ακταιωρών της Τουρκικής Ακτοφυλακής, που προφανώς έκαναν τα στραβά μάτια στις παρανομίες τους.

Κωνσταντινούπολη: Έβαλαν φορτηγά και γερανούς μέσα στην Αγιά Σοφιά

Όσο για την παρουσία της Ελληνικής Ακτοφυλακής, όταν έφτασαν τα περιπολικά στο σημείο τα τουρκικά αλιευτικά είχαν ήδη αποχωρήσει. 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΤΟΥΡΚΙΑ
 |
ΨΑΡΑΔΕΣ
 |
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ
 |
ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ
 |
ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top