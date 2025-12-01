Καρέ - καρέ η νέα πρόκληση Τούρκων ψαράδων σε ελληνικά χωρικά ύδατα

Οι Τούρκοι ψαράδες συνεχίζουν το... «βιολί» τους, αλιεύοντας παράνομα στα ελληνικά νερά. Η νέα πρόκληση συνέβη στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αγαθονησίου και Φαρμακονησίου. Το ρεπορτάζ είναι του Γιάννη Σωτηρόπουλου.

Δεν έχουν τελειωμό οι προκλητικές ενέργειες των Τούρκων ψαράδων. Σε νέο βίντεο - ντοκουμέντο έχουν καταγραφεί 7 μεγάλες τουρκικές μηχανότρατες να έχουν εισέλθει γύρω στις 2 το μεσημέρι εντός των Ελληνικών Χωρικών Υδάτων. Για πολλοστή φορά «οργώνουν» κι όχι μόνο λεηλατούν αλλά καταστρέφουν τους ψαρότοπούς μας, με τα τεράστια εργαλεία βυθού που σέρνουν.

Η παράνομη αλιεία τους για αρκετή ώρα έχει αποτυπωθεί στη θαλάσσια περιοχή, μεταξύ Αγαθονησίου και Φαρμακονησίου, μόλις 2 με 3 μίλια από τις ελληνικές ακτές. Αδιάψευστος μάρτυρας επίσης είναι τα στίγματα από τα ραντάρ των δύο ελληνικών αλιευτικών σκαφών που βρίσκονταν στην ίδια περιοχή. Κι όλα αυτά συνέβησαν, όπως καταγγέλλουν, με τη συνοδεία τριών ακταιωρών της Τουρκικής Ακτοφυλακής, που προφανώς έκαναν τα στραβά μάτια στις παρανομίες τους.

Όσο για την παρουσία της Ελληνικής Ακτοφυλακής, όταν έφτασαν τα περιπολικά στο σημείο τα τουρκικά αλιευτικά είχαν ήδη αποχωρήσει.