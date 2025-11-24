Κωνσταντινούπολη: Έβαλαν φορτηγά και γερανούς μέσα στην Αγιά Σοφιά

Αντιδράσεις και στην Τουρκία – Τι υποστηρίζει η εταιρεία που ανέλαβε το έργ

24.11.25 , 20:58 Κωνσταντινούπολη: Έβαλαν φορτηγά και γερανούς μέσα στην Αγιά Σοφιά
Οργή προκαλούν οι νέες εικόνες από την Αγιά  Σοφιά που δείχνουν φορτηγά να έχουν μπει μέσα στο ιστορικότερο σύμβολο της Ορθοδοξίας και έναν από τους πιο εύθραυστους και ιερής σημασίας αρχιτεκτονικούς θησαυρούς του κόσμου. 

Απόπειρα εμπρησμού στην Αγιά Σοφιά - Αναζητείται άνδρας με κόκκινο καπέλο

Μετά της μετατροπή; της Αγιας Σοφιάς σε τζαμί τώρα οι Τούρκοι τη βεβηλώνουν βάζοντας μέσα ακόμη και φορτηγά και γερανούς λες και πρόκειται για κάποιο εργοτάξιο οικοδομής. 

Αγιά Σοφιά: Με εισιτήριο η είσοδος για τους τουρίστες

Φόβοι για ανεπανόρθωτες βλάβες στην Αγιά Σοφιά 

Πολλοί Τούρκοι θεωρούν ότι η παρουσία του βαρέως μηχανικού εξοπλισμού θα προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες στον ναό.  

Έντονη κριτική σε τηλεοπτικό σταθμό της Τουρκίας για την είσοδο φορτηγών στην Αγιά Σοφιά

Έντονη κριτική σε τηλεοπτικό σταθμό της Τουρκίας για την είσοδο φορτηγών στην Αγιά Σοφιά   

Η είσοδος φορτηγού και γερανού έγινε από την Πύλη του Αυτοκράτορα. Τούρκοι αξιωματούχοι επιχείρησαν πάντως να διασκεδάσουν τις ανησυχίες διαβεβαιώνοντας κατηγορηματικά ότι το μνημείο δεν υπέστη την παραμικρή φθορά.  

Κινδυνεύει η Αγιά Σοφιά – Σοβάδες έπεσαν από τον τρούλο του ναού

Οι υπεύθυνοι του έργου επιμένουν. Τα φορτηγά, λένε, κινήθηκαν αποκλειστικά πάνω στην ειδική πλατφόρμα που είχε προετοιμαστεί επί έναν χρόνο με πλήρεις στατικούς υπολογισμούς και γεωτεχνικές δοκιμές.Το μεγαλύτερο όχημα έφθανε τους 45 τόνους, αλλά το βάρος που ασκούσε ανά τ.μ. ήταν μόλις 6 τόνοι — κάτω από τα ορια ασφάλειας. 

Δεν υπήρξε φθορά στην Αγιά Σοφιά υποστηρίζει η εταιρεία

Δεν υπήρξε φθορά στην Αγιά Σοφιά υποστηρίζει η εταιρεία  

Φίλος του Ερντογάν ανέλαβε το έργο

 Όπως πάντως διαπιστώθηκε ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε σε εταιρεία φίλου του Ερντογάν από το Λύκειο.

