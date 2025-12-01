JAECOO 7 SHS Plug in Hybrid: Προγραμματίστε το δικό σας test drive

JAECOO 7 SHS Plug in Hybrid: Προγραμματίστε το δικό σας test drive
Όποιος επισκεφθεί το The Mall Athens για τις χριστουγεννιάτικες και όχι μόνο αγορές του, δύσκολα θα προσπεράσει το εντυπωσιακό JAECOO 7 SHS Plug in Hybrid που έχει τοποθετηθεί σε κεντρικό σημείο στον δεύτερο όροφο του εμπορικού κέντρου. Το JAECOO 7 SHS-P της OMODA & JAECOO τράβηξε ήδη τα βλέμματα κατά τη Black Friday και συνεχίζει να ξεχωρίζει ως highlight της εορταστικής περιόδου. 

Με δυνατότητα κίνησης έως 90 χιλιόμετρα αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια και συνολική συνδυαστική αυτονομία που ξεπερνά τα 1.200 χιλιόμετρα, το JAECOO 7 SHS -P προσφέρει υψηλή οικονομία καυσίμου, χωρίς να κάνει συμβιβασμούς στις επιδόσεις και στις off-road δυνατότητες που χαρακτηρίζουν το μοντέλο. Την απόδοσή του επιβεβαίωσε και σε πραγματικές συνθήκες στην Ελλάδα, διανύοντας 1.500 χιλιόμετρα με ένα γέμισμα και μία φόρτιση, από το Διδυμότειχο έως το ακρωτήριο Ταίναρο, ένα ταξίδι που αναδεικνύει τις πραγματικές δυνατότητες του συστήματος SHS.

JAECOO 7 SHS Plug in Hybrid: Προγραμματίστε το δικό σας test drive

Παράλληλα, όσοι ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν από κοντά το επιβλητικό design, τις καινοτόμες τεχνολογίες και τον πλούσιο εξοπλισμό του JAECOO 7 SHS-P, μπορούν να κλείσουν ένα test drive σε μία από τις 9 εκθέσεις της OMODA & JAECOO. Ένας σύμβουλος πώλησης θα επικοινωνήσει άμεσα για τον προγραμματισμό της δοκιμαστικής οδήγησης. Το πανελλαδικό δίκτυο της μάρκας περιλαμβάνει 9 εξουσιοδοτημένα σημεία σε όλη την Ελλάδα: Νέα Κηφισιά, Μοσχάτο, Γλυφάδα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Κοζάνη, Καρδίτσα και Ηράκλειο Κρήτης.

JAECOO
JAECOO 7 SHS PLUG IN HYBRID
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TEST DRIVE
