Αγρότες: Κλιμακώνουν με νέα μπλόκα και σχέδιο αποκλεισμού λιμανιών!

Σε παρτίδα σκάκι εξελίσσεται το αγροτικό, με κυβέρνηση και αγρότες να ζυγίζουν προσεκτικά τις επόμενες κινήσεις τους.

Στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες συζήτησαν σε σύσκεψη τη στρατηγική των επόμενων ημερών, όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια του Star, Δήμητρα Τζιότζιου, παρουσιάζοντας τις προτάσεις που τέθηκαν στο τραπέζι.

Νίκαια Λάρισας: Προετοιμάζονται για πολυήμερη παραμονή στα μπλόκα

Νίκαια Λάρισας — Τι αποφάσισαν οι αγρότες

Ενίσχυση των μπλόκων αποφάσισαν οι αγρότες ως απάντηση στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου/. Κάνουν προετοιμασία για πολυήμερη παραμονή στα σημεία και δηλώνουν ότι αναμένουν λύσεις από τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Στα σχέδιά τους περιλαμβάνεται και ο αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου, ενώ την ίδια ώρα πάνω από 2.000 τρακτέρ βρίσκονται στο μπλόκο της Καρδίτσας

Μάλγαρα — Παραμένει κλειστή η Αθηνών–Θεσσαλονίκης

Η εθνική οδός προς Αθήνα παραμένει κλειστή στα Μάλγαρα, όπου βρέθηκε η Ραλλιώ Λεπίδου μεταφέροντας τις επόμενες κινήσεις των αγροτών της περιοχής. Στο τραπέζι βρίσκεται και ο αποκλεισμός του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.

Κλειστό είναι το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ τρακτέρ «πολιορκούν» τα τελωνεία Ευζώνων, Προμαχώνα, Κήπων και Δοϊράνης.

Συζητούν τον αποκλεισμό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης οι αγρότες

Στον χάρτη τα υπόλοιπα μπλόκα

Σε άλλα σημεία της χώρας, οι αγρότες παραμένουν συγκεντρωμένοι και εξετάζουν νέες κινητοποιήσεις. Ο Σπύρος Λάμπρου χαρτογράφησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star τις εστίες έντασης.

Ο χάρτης με τον σχεδιασμό για νέα μπλόκα

Σε ετοιμότητα βρίσκονται τα τρακτέρ σε τέσσερις περιοχές:

Κομοτηνή: Εκατοντάδες τρακτέρ, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι επί του κεντρικού δρόμου Κομοτηνής–Ξάνθης

Δοϊράνη: Ισχυρή δύναμη αγροτών από τα Κουφάλια, έτοιμη για μετακίνηση σε μεγαλύτερο μπλόκο

Καλπάκι: Ο κόμβος έκλεισε για δύο ώρες χθες και θα ξανακλείσει και σήμερα

Κρίσιμες αποφάσεις τις επόμενες ημέρες

Οι αστυνομικές δυνάμεις, χωρίς εντολή παρέμβασης, παρακολουθούν τις εξελίξεις. Οι οδηγοί κινούνται ακόμη με σχετική άνεση, όμως τις επόμενες μέρες οι αγρότες θα αποφασίσουν αν θα παραμείνουν στα σημεία ή αν θα βγουν στην εθνική οδό — κάτι που θα μπορούσε να «κόψει» τη χώρα σε κομμάτια.

