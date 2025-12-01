Αγρότες: Κλιμακώνουν με νέα μπλόκα και σχέδιο αποκλεισμού λιμανιών!

Σε ετοιμότητα χιλιάδες τρακτέρ – Κρίσιμες οι αποφάσεις των επόμενων ημερών.

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.12.25 , 21:42 Ο Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Χούπης στο Star: Μεγάλες αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις
01.12.25 , 21:35 Φάρμα: Ποιος κέρδισε την ατομική ασυλία;
01.12.25 , 21:35 Φάρμα: Τα αλληλομαχαιρώματα της Ζωής και του Ανδρέα και ο πρώτος μονομάχος
01.12.25 , 21:30 Φάρμα: «Πρόσεχε μη σου πέσει» - Ποιο είναι το ζητούμενο της δοκιμασίας;
01.12.25 , 21:17 Το νέο τολμηρό look της Κλέλιας Ανδριολάτου: Με κοντό pixie κούρεμα
01.12.25 , 21:15 Φάρμα: Δημήτρης εναντίον Ανδρέα και Βάγγου: «Κατίνες»
01.12.25 , 21:06 Καρέ - καρέ η νέα πρόκληση Τούρκων ψαράδων σε ελληνικά χωρικά ύδατα
01.12.25 , 21:00 Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
01.12.25 , 20:47 Αγρότες: Κλιμακώνουν με νέα μπλόκα και σχέδιο αποκλεισμού λιμανιών!
01.12.25 , 20:47 Αudi Q5: Τώρα με νέο όφελος
01.12.25 , 20:29 Τζαννετάκης (Motor Oil): Κορυφαία προτεραιότητα η ενεργειακή ασφάλεια
01.12.25 , 20:12 Cash or Trash: Τρεις αγοραστές ρίχνονται στη μάχη για ένα στυλό Cartier
01.12.25 , 20:12 Κυρανάκης: Συζητάμε την απαγόρευση φορτηγών στον Κηφισό 7 έως 10 π.μ.
01.12.25 , 19:57 Στάση εργασίας σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά την Παρασκευή 5/12
01.12.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Η ταχύτατη Γωγώ χρειάστηκε 1″ για να λύσει τον γρίφο
Eυγενία Σαμαρά: Eκθαμβωτική εμφάνιση με δημιουργία των MI-RŌ
Φάρμα: Απόψε η μονομαχία αποχώρησης που όλοι περίμεναν!
Ταύρος: Έπεσε γέφυρα στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - Στα δύο ο δρόμος
Η χρυσή λίρα «βαδίζει» προς τα 1.000 ευρώ
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Λούτσα: Εγγονός του ιδιοκτήτη της εταιρίας σοκολάτας «Leonidas» ο 24χρονος
Το νέο τολμηρό look της Κλέλιας Ανδριολάτου: Με κοντό pixie κούρεμα
Άση Μπήλιου: «Ο Δεκέμβριος έχει εξελίξεις» - Η συμβουλή της για το 2026
Αιμομιξία Ρόδος: «Ο πατέρας μου είναι επικίνδυνος», λέει η 31χρονη κόρη
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Μαγικές στιγμές» με τα παιδιά της - Φωτογραφίες
Περισσότερα

VIDEOS

Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε παρτίδα σκάκι εξελίσσεται το αγροτικό, με κυβέρνηση και αγρότες να ζυγίζουν προσεκτικά τις επόμενες κινήσεις τους.

Στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες συζήτησαν σε σύσκεψη τη στρατηγική των επόμενων ημερών, όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια του Star, Δήμητρα Τζιότζιου, παρουσιάζοντας τις προτάσεις που τέθηκαν στο τραπέζι.

Αγρότες: Παραλύει η χώρα από τα μπλόκα – Κλειστή η ΠΑΘΕ

Νίκαια Λάρισας: Προετοιμάζονται για πολυήμερη παραμονή στα μπλόκα

Νίκαια Λάρισας: Προετοιμάζονται για πολυήμερη παραμονή στα μπλόκα 

Νίκαια Λάρισας — Τι αποφάσισαν οι αγρότες

Ενίσχυση των μπλόκων αποφάσισαν οι αγρότες ως απάντηση στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου/. Κάνουν προετοιμασία για πολυήμερη παραμονή στα σημεία και δηλώνουν ότι  αναμένουν λύσεις από τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Στα σχέδιά τους περιλαμβάνεται και ο αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου, ενώ την ίδια ώρα πάνω από 2.000 τρακτέρ βρίσκονται στο μπλόκο της Καρδίτσας

Μάλγαρα — Παραμένει κλειστή η Αθηνών–Θεσσαλονίκης

Η εθνική οδός προς Αθήνα παραμένει κλειστή στα Μάλγαρα, όπου βρέθηκε η Ραλλιώ Λεπίδου μεταφέροντας τις επόμενες κινήσεις των αγροτών της περιοχής. Στο τραπέζι βρίσκεται και ο αποκλεισμός του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.

Κλειστό είναι το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ τρακτέρ «πολιορκούν» τα τελωνεία Ευζώνων, Προμαχώνα, Κήπων και Δοϊράνης. 

Συζητούν τον αποκλεισμό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης οι αγρότες

Συζητούν τον αποκλεισμό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης οι αγρότες   

Στον χάρτη τα υπόλοιπα μπλόκα

Σε άλλα σημεία της χώρας, οι αγρότες παραμένουν συγκεντρωμένοι και εξετάζουν νέες κινητοποιήσεις. Ο Σπύρος Λάμπρου χαρτογράφησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star τις εστίες έντασης.

Ο χάρτης με τον σχεδιασμό για νέα μπλόκα

Ο χάρτης με τον σχεδιασμό για νέα μπλόκα  

Σε ετοιμότητα βρίσκονται τα τρακτέρ σε τέσσερις περιοχές: 

Κομοτηνή: Εκατοντάδες τρακτέρ, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι επί του κεντρικού δρόμου Κομοτηνής–Ξάνθης

Δοϊράνη: Ισχυρή δύναμη αγροτών από τα Κουφάλια, έτοιμη για μετακίνηση σε μεγαλύτερο μπλόκο

Καλπάκι: Ο κόμβος έκλεισε για δύο ώρες χθες και θα ξανακλείσει και σήμερα

Κρίσιμες αποφάσεις τις επόμενες ημέρες

Οι αστυνομικές δυνάμεις, χωρίς εντολή παρέμβασης, παρακολουθούν τις εξελίξεις. Οι οδηγοί κινούνται ακόμη με σχετική άνεση, όμως τις επόμενες μέρες οι αγρότες θα αποφασίσουν αν θα παραμείνουν στα σημεία ή αν θα βγουν στην εθνική οδό — κάτι που θα μπορούσε να «κόψει» τη χώρα σε κομμάτια.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΓΡΟΤΕΣ
 |
ΜΠΛΟΚΑ
 |
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
 |
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΛΙΜΑΝΙΩΝ
 |
ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΔΟΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top