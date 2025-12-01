Mercedes-Benz A200: Τώρα με χαμηλότερη τιμή

Το 2026 η Mercedes-Benz γιορτάζει 140 χρόνια από τη γέννηση του πρώτου αυτοκινήτου με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Μέσα σε αυτή τη μεγάλη μετάβαση, η μάρκα τιμά όσα την έφεραν μέχρι εδώ. Και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά μοντέλα αυτής της πορείας είναι η A-Class – ένα αυτοκίνητο που έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στους ελληνικούς δρόμους,

Σήμερα, η Mercedes-Benz ανοίγει τον δρόμο σε ακόμη περισσότερους οδηγούς να ζήσουν την εμπειρία της. Η A 200 προσφέρεται σε νέα, μειωμένη τιμή 35.900€, ενώ για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων διατίθεται επιπλέον όφελος 1.000€, διαμορφώνοντας την τιμή στα 34.900€.

Η A 200 είναι ένα μοντέλο με δοκιμασμένες αξίες, υψηλή ασφάλεια και premium ποιότητα που παραμένει σημείο αναφοράς για την κατηγορία συνδυάζοντας το σπορ DNA της Mercedes-Benz με τεχνολογία και ποιότητα που ανεβάζουν την καθημερινή οδήγηση ένα επίπεδο πιο ψηλά. Ο αποδοτικός και ζωντανός κινητήρας, οι ζάντες ελαφρού κράματος (17’’) που τονίζουν τον δυναμισμό της, οι προβολείς LED, οι λεπτομέρειες από γκρι ανθρακόνημα στο εσωτερικό, η κάμερα οπισθοπορείας, αλλά και τα πακέτα στάθμευσης και καθρεπτών προσφέρουν άνεση και σιγουριά σε κάθε διαδρομή.

Το προηγμένο σύστημα infotainment MBUX και το Active Parking Assist με PARKTRONIC μετατρέπουν την οδήγηση σε μια πλήρη, σύγχρονη εμπειρία – πάντα με την απαράμιλλη αίσθηση ποιότητας της Mercedes-Benz.

Για την απόκτηση της A 200, προσφέρονται και χρηματοδοτικές υπηρεσίες μέσω του προγράμματος “Welcome 6,9%”. Το πρόγραμμα παρέχει την ευελιξία ενός χρηματοδοτικού σχήματος τύπου Balloon, με χαμηλές μηνιαίες δόσεις από 229€/μήνα και δυνατότητα επιλογής στο τέλος της περιόδου για απόκτηση ή αναχρηματοδότηση του οχήματος.