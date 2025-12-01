36.000 τροχαίες παραβάσεις τον Νοέμβριο στην Αττική!

530 τροχαία ατυχήματα εκ των οποίων τα 9 θανατηφόρα

36.000 τροχαίες παραβάσεις τον Νοέμβριο στην Αττική!
έλεγχος Τροχαίας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δεκάδες χιλιάδες τροχαίες παραβάσεις βεβαιώθηκαν από την Τροχαία στην Αττική τον Νοέμβριο του 2025.   

Τροχαία:  «Βροχή» τα πρόστιμα σε φορτηγά με 614 παραβάσεις

Συγκεκριμένα βεβαιώθηκαν 35.627  τροχαίες παραβάσεις από τις οποίες οι 218 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος.

Τροχαίο Λούτσα: Μπροστά στα μάτια της μητέρας του σκοτώθηκε ο 24χρονος

Για την ακρίβεια καταγράφηκαν:  

-1.188  παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 46 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,
-2.609 παραβάσεις ορίου ταχύτητας,
-303 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,
-603 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,
-1.391 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,
-1.814 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και,
-41 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμό. 

Τραγωδία στο Σχιστό: Νεκρή γυναίκα σε τροχαίο

Σημειώθηκαν 530 τροχαία ατυχήματα με 620 παθόντες και ειδικότερα:

-9 θανατηφόρα δυστυχήματα με 10 νεκρούς,
 -11 σοβαρά με 11 σοβαρά τραυματίες,
 –510 ελαφρά με 599 ελαφρά τραυματίες.
 

ΤΡΟΧΑΙΑ
 |
ΤΡΟΧΑΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
