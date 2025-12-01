36.000 τροχαίες παραβάσεις τον Νοέμβριο στην Αττική!

Δεκάδες χιλιάδες τροχαίες παραβάσεις βεβαιώθηκαν από την Τροχαία στην Αττική τον Νοέμβριο του 2025.
Συγκεκριμένα βεβαιώθηκαν 35.627 τροχαίες παραβάσεις από τις οποίες οι 218 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος.
Για την ακρίβεια καταγράφηκαν:
-1.188 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 46 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,
-2.609 παραβάσεις ορίου ταχύτητας,
-303 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,
-603 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,
-1.391 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,
-1.814 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και,
-41 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμό.
Σημειώθηκαν 530 τροχαία ατυχήματα με 620 παθόντες και ειδικότερα:
-9 θανατηφόρα δυστυχήματα με 10 νεκρούς,
-11 σοβαρά με 11 σοβαρά τραυματίες,
–510 ελαφρά με 599 ελαφρά τραυματίες.