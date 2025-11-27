Τραγωδία στο Σχιστό: Νεκρή γυναίκα σε τροχαίο

Ανετράπη το φορτηγάκι που οδηγούσε ο γιος της

Ρεπορτάζ για το τροχαίο με μία νεκρή στη λεωφόρο Σχιστού - Βίντεο ΣΚΑΪ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια ακόμα τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο νωρίς το πρωί στο Κερατσίνι, όταν μια γυναίκα έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα. 

Νεκρός 37χρονος Έλληνας σε τροχαίο στη Σερβία

Σύμφωνα με πληροφορίες το τροχαίο έγινε στη λεωφόρο Σχιστού, στο ρεύμα προς Κερατσίνι, λίγο πριν από τη διασταύρωση με την οδό Τριπόλεως. 

τροχαίο Σχιστό 1

Το φορτηγάκι που οδηγούσε ο γιος της 54χρονης ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα ο οδηγός να τραυματιστεί ελαφρά, αλλά η γυναίκα να εγκλωβιστεί μέσα στο αυτοκίνητο και να καταλήξει. 

Χαλκίδα: Μητέρα παρασύρθηκε από ΙΧ – Πήγαινε τον γιο της στο σχολείο

Ασθενοφόρο τη μετέφερε στο Τζάνειο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. 

τροχαίο Σχιστό 2

Ιόνια Οδός: Εκτροπή πέντε αυτοκινήτων λόγω χαλαζόπτωσης

Η πρώτη εκτίμηση της Τροχαίας είναι ότι ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, έπεσε σε μια κολώνα, στρίβοντας στη λεωφόρο Σχιστού και στη συνέχεια το φορτηγάκι ανετράπη. 
 

ΤΡΟΧΑΙΟ
ΣΧΙΣΤΟ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
