Τραγωδία στο Σχιστό: Νεκρή γυναίκα σε τροχαίο

Ρεπορτάζ για το τροχαίο με μία νεκρή στη λεωφόρο Σχιστού - Βίντεο ΣΚΑΪ

Μια ακόμα τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο νωρίς το πρωί στο Κερατσίνι, όταν μια γυναίκα έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες το τροχαίο έγινε στη λεωφόρο Σχιστού, στο ρεύμα προς Κερατσίνι, λίγο πριν από τη διασταύρωση με την οδό Τριπόλεως.

Το φορτηγάκι που οδηγούσε ο γιος της 54χρονης ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα ο οδηγός να τραυματιστεί ελαφρά, αλλά η γυναίκα να εγκλωβιστεί μέσα στο αυτοκίνητο και να καταλήξει.

Ασθενοφόρο τη μετέφερε στο Τζάνειο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η πρώτη εκτίμηση της Τροχαίας είναι ότι ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, έπεσε σε μια κολώνα, στρίβοντας στη λεωφόρο Σχιστού και στη συνέχεια το φορτηγάκι ανετράπη.

