Ο Snik περιμένει το πρώτο του παιδί - Έγκυος η σύντροφός του

Ο Snik περιμένει το πρώτο του παιδί - Πώς αποκάλυψε την εγκυμοσύνη της συντρόφου του στο "Πρωινό" Αnt1

Το πρώτο του παιδί περιμένει ο Snik, αφού η σύντροφός του είναι έγκυος, όπως παραδέχτηκε ο ίδιος μιλώντας στον Γρηγόρη Μπάκα και την εκπομπή «Το Πρωινό».

«Θα αυξηθούν τα μέλη στην οικογένεια. Θα το δείτε (σ.σ το φύλο του μωρού)», απάντησε σε σχετική ερώτηση ο τράπερ. «Να ευχηθώ με έναν πόνο;», τον ρώτησε ο δημοσιογράφος, με τον Snik να απαντά καταφατικά.

Πριν την αποκάλυψη της εγκυμοσύνης της συντρόφου του, είπε: «Σπίτι μου ήμουν εδώ στην Αθήνα. Γράφουμε δίσκο, όλα όμορφα. Καιρό έχω να σας δω, με ξεχάσατε. Στα Madwalk δε θα πάω, δε με έχουνε καλέσει. Δόξα τω Θεώ είμαι μια χαρά. Το νέο τραγούδι "Lete lete" κυκλοφορεί το βράδυ της Πέμπτης, με Tranno και Fy».

Marta Aharonian- Snik, τον Φεβρουάριο του 2025/ NDP

Στη συνέχεια, ξεκαθάρισε πως δεν είχε πάει στο Ντουμπάι για θέματα που είχε με την εφορία. «Παραπληροφόρηση. Στο Ντουμπάι πηγαίνω για διακοπές, μου αρέσει. Έχει καλό καιρό και παίρνουμε λίγο χρωματάκι, αλλά η βάση μας είναι εδώ», επισήμανε.

Η σύντροφος του Snik ονομάζεται Marta Aharonian, κατάγεται από την Αρμενία και είναι μαμά μιας 7χρονης κόρης. Το ζευγάρι δημοσιοποίησε τη σχέση του το 2023, όποτε και δημοσίευσαν στα social media τις πρώτες κοινές τους φωτογραφίες.

«Έχω δώσει ήδη δαχτυλίδι στη σύντροφό μου στο Τόκιο, ελπίζω φέτος να παντρευτούμε», είχε αποκαλύψει ο Snik, τον Φεβρουάριο του 2025.