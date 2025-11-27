Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 36 νεκροί από τη μεγάλη φωτιά σε ουρανοξύστες

Τριάντα έξι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και η τύχη τουλάχιστον 279 άλλων αγνοείται μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την Τετάρτη σε συγκρότημα κατοικιών στο Χονγκ Κονγκ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο κυβερνήτης Τζον Λι.

«Μέχρι στιγμής, αυτή η πυρκαγιά έχει στοιχίσει τη ζωή σε 36 ανθρώπους κι άλλοι 279 εξακολουθούν να αγνοούνται», είπε ο Λι σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. Ο κυβερνήτης του Χονγκ Κονγκ συμπλήρωσε πως «29 άνθρωποι νοσηλεύονται», εκ των οποίων επτά βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζίνπινγκ ζήτησε από τις αρχές του Χονγκ Κονγκ να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία εξαπλώθηκε σε επτά από τα οκτώ πολυώροφα κτίρια του συγκροτήματος Wang Fuk Court που αριθμεί σχεδόν 2.000 διαμερίσματα.

Περισσότεροι από 800 πυροσβέστες με 140 οχήματα συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στη συνοικία Τάι Πο, στο βόρειο τμήμα του Χονγκ Κονγκ.

Η πυροσβεστική υπηρεσία ανέφερε ότι ενημερώθηκε στις 2:51 μ.μ (τοπική ώρα) ότι είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά στο συγκρότημα Ουάνγκ Φουκ.

Η σοβαρότητα του περιστατικού αναβαθμίστηκε σε συναγερμό κατηγορίας 4, η δεύτερη υψηλότερη, στις 3:34 μ.μ.

Η υπηρεσία Μεταφορών του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε ότι εξαιτίας της πυρκαγιάς ένα ολόκληρο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Τάι Πο έκλεισε με αποτέλεσμα τα λεωφορεία να ακολουθούν άλλη διαδρομή.

