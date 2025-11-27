Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 36 νεκροί από τη μεγάλη φωτιά σε ουρανοξύστες

Εκατοντάδες οι αγνοούμενοι

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
Τριάντα έξι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και η τύχη τουλάχιστον 279 άλλων αγνοείται μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την Τετάρτη σε συγκρότημα κατοικιών στο Χονγκ Κονγκ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο κυβερνήτης Τζον Λι.

Χονγκ Κονγκ: 13 νεκροί από φωτιά σε ουρανοξύστη

Χονγκ Κονγκ φωτιά 1

«Μέχρι στιγμής, αυτή η πυρκαγιά έχει στοιχίσει τη ζωή σε 36 ανθρώπους κι άλλοι 279 εξακολουθούν να αγνοούνται», είπε ο Λι σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. Ο κυβερνήτης του Χονγκ Κονγκ συμπλήρωσε πως «29 άνθρωποι νοσηλεύονται», εκ των οποίων επτά βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Χονγκ Κονγκ φωτιά 2

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζίνπινγκ ζήτησε από τις αρχές του Χονγκ Κονγκ να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία εξαπλώθηκε σε επτά από τα οκτώ πολυώροφα κτίρια του συγκροτήματος Wang Fuk Court που αριθμεί σχεδόν 2.000 διαμερίσματα.

Χονγκ Κονγκ φωτιά 3

Περισσότεροι από 800 πυροσβέστες με 140 οχήματα συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στη συνοικία Τάι Πο, στο βόρειο τμήμα του Χονγκ Κονγκ.

Χονγκ Κονγκ φωτιά 4

Η πυροσβεστική υπηρεσία ανέφερε ότι ενημερώθηκε στις 2:51 μ.μ (τοπική ώρα) ότι είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά στο συγκρότημα Ουάνγκ Φουκ.

Χονγκ Κονγκ φωτιά 5

Η σοβαρότητα του περιστατικού αναβαθμίστηκε σε συναγερμό κατηγορίας 4, η δεύτερη υψηλότερη, στις 3:34 μ.μ.

Χονγκ Κονγκ φωτιά 6

Η υπηρεσία Μεταφορών του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε ότι εξαιτίας της πυρκαγιάς ένα ολόκληρο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Τάι Πο έκλεισε με αποτέλεσμα τα λεωφορεία να ακολουθούν άλλη διαδρομή.
 

