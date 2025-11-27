Κατερίνα Ζαρίφη: «Κάρφωσε» το φύλο του μωρού του Αναστάσιου Ράμμου

Ο Ράμμος γίνεται πατέρας και η Ζαρίφη θέλει να γίνει νονά

Η Κατερίνα Ζαρίφη, με το γνώριμο χιούμορ και τη ζεστασιά της, βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο των δημοσιογραφικών ερωτήσεων, αυτήν τη φορά σχετικά με τον καλό της φίλο, Αναστάσιο Ράμμο.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής και δημιουργός, που εδώ και χρόνια έχει κατακτήσει το κοινό με τον αυθεντικό του χαρακτήρα και τις επιτυχίες του, βιώνει μια από τις πιο όμορφες και σημαντικές περιόδους της ζωής του. Σε λίγο καιρό θα γίνει πατέρας, ενώ έχει ήδη προχωρήσει με τη σύντροφό του στην υπογραφή συμφώνου συμβίωσης, επισημοποιώντας τη σχέση τους.

Καθώς, λοιπόν, οι κάμερες άρχισαν να καταγράφουν, η Κατερίνα Ζαρίφη κλήθηκε να σχολιάσει το ενδεχόμενο να γίνει κουμπάρα του ζευγαριού και η αντίδρασή της ήταν ακριβώς αυτή που θα περίμενε κανείς: αυθόρμητη, αυθεντική και γεμάτη ζωντάνια. Με μια δόση ενθουσιασμού, αλλά και σκανδαλιάρικη διάθεση, αποκάλυψε πόσο θα της άρεσε να αναλάβει τον ρόλο της νονάς.

Όμως εκεί έγινε το… απρόοπτο. Χωρίς να το καταλάβει, μέσα στον ενθουσιασμό της, “ξέφυγε” και αποκάλυψε το φύλο του μωρού, κάτι που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε ειπωθεί δημόσια από τον Ράμμο ή τη σύντροφό του.

Με ένα από τα χαρακτηριστικά αυθόρμητα ξεσπάσματα γέλιου της είπε στο Breakfast@star: «Το θέλω με τρέλα να είμαι η νονά! Μου αρέσει πολύ το Διώνη και το Διοτίμα. Κοριτσάκι είναι… δεν το είχαν πει; Το κάρφωσα εγώ; Γιατί κάθομαι;»

Η στιγμή σχολιάστηκε έντονα στα social media, με πολλούς να γελούν με την αφοπλιστική της ειλικρίνεια και άλλους να βρίσκουν ακόμη πιο συγκινητική τη φιλική της σχέση με τον τραγουδιστή.

Η νέα ζωή του Αναστάσιου Ράμμου

Την ίδια στιγμή, ο Αναστάσιος Ράμμος βρίσκεται σε μια από τις πιο σταθερές και συνειδητοποιημένες φάσεις της ζωής του. Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Στούντιο 4», είχε ήδη περιγράψει με ειλικρίνεια πόσο έχει αναδιαμορφώσει την καθημερινότητά του.

Αναστάσιος Ράμμος και Κατερίνα Ζαρίφη στον τελικό του J2US, το 2020/ NDP

Πιο συγκεκριμένα είχε πει: «Μένω σε δικό μου σπίτι με τη σύντροφό μου και είμαι καλά. Περνάμε καταπληκτικά. Η νέα ζωή μου περιλαμβάνει άλλες αξίες, αποκλείει πολλούς ανθρώπους, ανθρώπους νηφάλιους, πλήρη αποχή και περιλαμβάνει και τον Θεό».

Μια σχέση γεμάτη αγάπη και αλληλοεκτίμηση

Αξίζει να σημειωθεί πως η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Αναστάσιος Ράμμος έχουν χτίσει όλα αυτά τα χρόνια μια σχέση που στηρίζεται στη φιλία, την αλληλοστήριξη και το κοινό χιούμορ.

Η επιθυμία της να γίνει νονά και μάλιστα η αυθόρμητη χαρά της όταν μίλησε για την κόρη του δείχνουν πως δεν πρόκειται απλώς για μια τηλεοπτική σχέση, αλλά για μια αληθινή σύνδεση.

