ΗΠΑ: Βίντεο με τη σύλληψη του δράστη που πυροβόλησε μέλη της Εθνοφρουράς

Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Evan Vucci)
Αναζητείται το κίνητρο για τους πυροβολισμούς σε μέλη της εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον / Reuters
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η ένοπλη επίθεση εναντίον δύο μελών της Εθνοφρουράς των ΗΠΑ στο κέντρο της Ουάσινγκτον προκάλεσε σοκ στην αμερικανική κοινή γνώμη και αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για την ασφάλεια στην πρωτεύουσα. Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στον Λευκό Οίκο, σε μία περιοχή με υψηλή παρουσία αστυνομικών και στρατιωτικών δυνάμεων, όταν ένας άνδρας άνοιξε πυρ εναντίον των δύο εθνοφρουρών που εκτελούσαν υπηρεσία. Οι δύο στρατιώτες τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομείο της πόλης, ενώ αρχικά επικράτησε σύγχυση σχετικά με την κατάσταση της υγείας τους, με αντικρουόμενες πληροφορίες να κάνουν τον κύκλο των μέσων ενημέρωσης.

Ουάσιγκτον: Η στιγμή της σύλληψης του δράστη 

Λίγες ώρες μετά το περιστατικό, οι αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη ενός 24χρονου άνδρα αφγανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται ως ο δράστης. Ο ύποπτος εντοπίστηκε σε σχετικά κοντινή απόσταση από το σημείο της επίθεσης έπειτα από εκτεταμένη επιχείρηση του FBI και της Μυστικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο συλληφθείς είχε εισέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες τα τελευταία χρόνια, ενώ ερευνώνται οι πιθανές διασυνδέσεις του και τα κίνητρα που τον οδήγησαν στην επίθεση. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, ο ύποπτος, ηλικίας 29 ετών, είχε εργαστεί με τον αμερικανικό στρατό και τη CIA.

ΗΠΑ: Με οπλισμό η Εθνοφρουρά κάνει περιπολίες στην Ουάσιγκτον

Τρομοκρατική επίθεση στην Ουάσιγκτον;

Συγκεντρωμένα μέλη της εθνοφρουράς μετά την επίθεση / AP (Mark Schiefelbein)

Οι αρχές τονίζουν ότι δεν υπάρχουν ακόμη ενδείξεις συμμετοχής σε οργανωμένο τρομοκρατικό δίκτυο, ωστόσο η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, καθώς πυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

Τραμπ: Kατεβάζει εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον για την εγκληματικότητα

Ουάσιγκτον: Το διάγγελμα Τραμπ 

Η επίθεση προκάλεσε άμεση πολιτική αντίδραση, με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να απευθύνει διάγγελμα το ίδιο βράδυ, επιχειρώντας να καθησυχάσει την κοινή γνώμη αλλά και να καταδικάσει «όποια πράξη στοχεύει τα μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων». Στο μήνυμά του, ο Τραμπ χαρακτήρισε την επίθεση «αποτρόπαιη και δειλή» και δεσμεύτηκε ότι «οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν τη μέγιστη δυνατή τιμωρία βάσει του νόμου». Παράλληλα, επεσήμανε ότι θα ενισχυθούν τα μέτρα ασφαλείας σε καίριες υποδομές της χώρας και διαβεβαίωσε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα στηρίξει τις οικογένειες των δύο τραυματιών.

Το διάγγελμα είχε και έντονη πολιτική χροιά, καθώς ο Πρόεδρος υπογράμμισε την ανάγκη για αυστηρότερο έλεγχο στα σύνορα και στα προγράμματα υποδοχής μεταναστών, συνδέοντας εμμέσως το περιστατικό με το ευρύτερο ζήτημα της εθνικής ασφάλειας. «Αν δεν αγαπούν τη χώρα μας, δεν τους θέλουμε», δήλωσε. Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, που κατηγόρησε τον Τραμπ για «πολιτική εκμετάλλευση ενός τραγικού γεγονότος». Παρ’ όλα αυτά, το περιστατικό άνοιξε ξανά τη συζήτηση για τη βία στην πρωτεύουσα και  την ασφάλεια των στρατιωτικών.

Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο - Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες

Μετά το διάγγελμα, η αμερικανική υπηρεσία ιθαγένειας και μετανάστευσης (USCIS) ανακοίνωσε μέσω X ότι σταματά οποιαδήποτε επεξεργασία αιτήσεων μετανάστευσης υπηκόων Αφγανιστάν επ’ αόριστον.

Σε κρίσιμη κατάσταση δύο μέλη της εθνοφρουράς

Προσωπικό έκτακτης ανάγκης συγκεντρώνεται κοντά στο σημείο όπου στρατιώτες της Εθνοφρουράς φαίνεται να πυροβολοήθηκαν / AP (Mark Schiefelbein)

Τραμπ: «Θα πληρώσει ακριβά» 

Φυσικά, ο πρόεδρος Τραμ δε θα μπορούσε να μη σχολιάσει το τραγικό περιστατικό και στο Truth Social αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Ο Θεός να ευλογεί την υπέροχη Εθνοφρουρά μας, καθώς και όλους τους στρατιωτικούς και τις δυνάμεις επιβολής του νόμου. Είναι πραγματικά υπέροχοι άνθρωποι. Εγώ, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, και όλοι όσοι συνδέονται με το Γραφείο της Προεδρίας, είμαστε μαζί σας!».

