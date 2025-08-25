ΗΠΑ: Με οπλισμό η Εθνοφρουρά κάνει περιπολίες στην Ουάσιγκτον

Οι Δημοκρατικοί καταγγέλλουν τον Τραμπ ότι διεκδικεί υπερεξούσιες

Κοσμος
Ένταση στο εσωτερικό της χώρας έχει προκαλέσει η απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ να κατεβάσει την Εθνοφρουρά, που θα φέρει οπλισμό και θα κάνει περιπολίες στους δρόμους μεγάλων πόλεων, ακόμη και της πρωτεύουσας, Ουάσιγκτον με το πρόσχημα της καταπολέμησης της εγκληματικότητας, της παραβατικότητας και της παράτυπης μετανάστευσης. Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση των Δημοκρατικών.

Τραμπ: Kατεβάζει εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον για την εγκληματικότητα

Επικαλούμενος την δημόσια ασφάλεια

Ήδη από σήμερα περίπου 2.200 στρατιωτικοί της ειδικής δύναμης «άρχισαν να φέρουν τον υπηρεσιακό τους οπλισμό», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το σώμα. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι: «Οι στρατιωτικοί αυτοί δεν είναι εξουσιοδοτημένοι να κάνουν χρήση βίας παρά μόνο ως μέσο ύστατης προσφυγής σε αντίδραση σε άμεση απειλή θανάτου ή σοβαρού σωματικού τραυματισμού». Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι η Ουάσιγκτον έχει υποστεί «εισβολή από συμμορίες» κι ότι «η ανάπτυξη του στρατού είναι απαραίτητη για την καθαρίσει». Με αυτή τη δικαιολογία, λοιπόν, τα στελέχη της Εθνοφρουράς έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται στην Ουάσιγκτον. Ενώ, τις προηγούμενες ημέρες είχαν αναπτυχθεί σε πόλεις όπως το Σικάγο, η Νέα Υόρκη, η Βαλτιμόρη και το Όκλαντ

Ο Τραμπ επισκέφθηκε τους ένστολους που ανέπτυξε στην Ουάσιγκτον

ΗΠΑ: Με οπλισμό η Εθνοφρουρά κάνει περιπολίες στην Ουάσιγκτον

Επαναλαμβάνοντας την τακτική του Λος Άντζελες

Υπενθυμίζουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει εντολή να κατέβει η Εθνοφρουρά στους δρόμους. Τον περασμένο Ιούνιο, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δώσει εντολή να σταλεί στελέχη της Εθνοφρουράς, όπως και εκατοντάδες πεζοναύτες στο Λος Άντζελες, προκειμένου να πατάξουν τις διαδηλώσεις εναντίον της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης.

Από το Λος Άντζελες ως το Σικάγο

Σύμφωνα με αναλυτές, που μίλησαν στο CNN: «Πρώτα το Λος Άντζελες, μετά η Ουάσιγκτον, ο Τραμπ εδώ και εβδομάδες επιμένει να περιγράφει τις μεγάλες αμερικανικές πόλεις ως ‘εστίες ανεξέλεγκτης εγκληματικότητας’. Στις δημόσιες δηλώσεις του χαρακτηρίζει τη Βαλτιμόρη ‘εκτός ελέγχου’ και το Σικάγο ως τον ‘επόμενο στόχο’ της καταστολής του. Υποστηρίζει ότι μόνο η αποφασιστική παρουσία στρατού και ομοσπονδιακών πρακτόρων μπορεί να επαναφέρει την τάξη».

 

ΗΠΑ: Με οπλισμό η Εθνοφρουρά κάνει περιπολίες στην Ουάσιγκτον

Διαψεύδεται από τους αριθμούς

Κάνοντας ένα βήμα παραπέρα, οι αναλυτές που μίλησαν στο CNN υποστηρίζουν ότι η τακτική Τραμπ συνιστά «ένα χαρακτηριστικό μοτίβο με την ρητορική που δημιουργεί μια αίσθηση έκτακτης ανάγκης που δικαιολογεί την ενίσχυση των προεδρικών εξουσιών». Ωστόσο το δημοσίευμα του CNN επισημαίνει ότι οι αριθμοί διαψεύδουν αυτήν την αίσθηση του κατεπείγοντος που επιχειρεί να δημιουργεί ο Αμερικανός πρόεδρος».
Σύμφωνα με το δημοσίευμα του CNN «στην Ουάσιγκτον, για παράδειγμα, η εγκληματικότητα μειώθηκε το 2024 και το 2025. Στο Σικάγο, οι ανθρωποκτονίες έχουν μειωθεί κατά 31% και οι πυροβολισμοί κατά 36% από την αρχή της χρονιάς. Παρ’ όλα αυτά, η ανησυχία των πολιτών παραμένει γύρω από το πώς αντιμετωπίζεται η εγκληματικότητα, κάτι που ο Τραμπ εκμεταλλεύεται πολιτικά».

Νέα αναταραχή στις σχέσεις ΗΠΑ – Ρωσίας για τα πυρηνικά όπλα

Οι πρώτες αντιδράσεις από τους Δημοκρατικούς

Ο ηγέτης της μειοψηφίας στη Βουλή, ο δημοκρατικός Χακίμ Τζέφρις, τόνισε ότι «οι Δημοκρατικοί θέλουν ασφαλέστερες γειτονιές, αλλά μέσα από πολιτικές που αντιμετωπίζουν τις ρίζες του προβλήματος όπως τον ανεξέλεγκτο αριθμό όπλων, την κρίση ψυχικής υγείας, την ανάγκη ενίσχυσης της κοινωφελούς αστυνόμευσης». «Αντίθετα, ο Τραμπ, με τις περικοπές σε κοινωνικά προγράμματα, επιτείνει τις αιτίες που τροφοδοτούν την εγκληματικότητα», υποστήριξε ο Χακίμ Τζέφρις.

