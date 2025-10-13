Στη φυλακή ο Ιρακινός: Παρά τις 4 συλλήψεις κυκλοφορούσε ανενόχλητος

Διάτρητο είναι το σύστημα χορήγησης ασύλου στη χώρα μας. Ένας μετανάστης με τη σωστή καθοδήγηση από ΜΚΟ μπορεί να έχει στα χέρια του το πολυπόθητο έγγραφο. Αυτό αποκαλύπτεται από την υπόθεση του Ιρακινού ταραξία, που τρομοκρατούσε επιβάτες και υπαλλήλους του Μετρό. Οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης και πριν λίγα λεπτά αποφασίστηκε να πάρει τον δρόμο για τη φυλακή.

Ποινή φυλάκισης 6 μηνών αποφάσισε η δικαιοσύνη για τον Ιρακινό .Ωστόσο προς έκτιση είναι οι 3 μήνες. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι δεν αντιστάθηκε στους αστυνομικούς ούτε αρνήθηκε τον έλεγχο, ενώ υποστήριξε ότι είναι ένας φιλήσυχος πρόσφυγας που εργάζεται στο Μαρκόπουλο, ζει 9 χρόνια στην Ελλάδα και έχει άσυλο .

Τουλάχιστον για τους επόμενους μήνες θα βρίσκεται στη φυλακή και δεν θα σκορπά τον τρόμο όπως έκανε ανενόχλητος τον τελευταίο χρόνο.

Τέσσερις συλλήψεις έχει στην πλάτη του:

-Το 2024 για συνέργεια σε ληστεία με δικάσιμο 5 Δεκεμβρίου του 2025

-Και τρείς συλλήψεις το 2025 για επιθέσεις στο Μετρό και άρνηση αστυνομικού ελέγχου.

Διάτρητο το σύστημα ασύλου στη χώρα μας

Παρόλα αυτά μέχρι και πριν λίγες μέρες το άσυλο του ήταν σε ισχύει .

Γιατί ;

Όπως δηλώνει ο διοικητής της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης Μάριος Καλέας.

1.Οι υπηρεσίες δεν διαλειτουργούν μεταξύ τους όπως θα έπρεπε.Η πληροφόρηση δεν διαχέεται σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς

2.Θα έπρεπε να υπάρχει ένα έγγραφο απο την ΕΛ.ΑΣ που να κατονομαζει τον συγκεκριμένο και τα συγκεκριμένα αδικήματα και ότι καθίσταται κίνδυνος για δημόσια τάξη και εθνική ασφάλεια .

Για να το κάνει όμως αυτό η αστυνομία όπως απαντά στο Star θα πρέπει :

«Να έχει διαπράξει κακούργημα και να υπάρχει τελεσίδικη απόφαση απο τη δικαιοσύνη ή να έχει χαρακτηριστεί έτσι από την ΕΥΠ και την κρατική ασφάλεια».

Ti αλλάζει στην ανάκληση ασύλου και την απέλαση

Για να καλυφθεί αυτό το κενό και να πάψει να υπάρχει χαλασμένο τηλέφωνο μεταξύ υπουργείων , δόθηκε πλέον εντολή να ελέγχονται όλοι οι αλλοδαποι που συλλαμβάνονται .

Όπως δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, «υπάρχει πάγια εντολή η υπηρεσία ασύλου να εξετάζει τους αλλοδαπούς που έχουν συλληφθεί και αν υπάρχει άσυλο να γίνεται η διαδικασία ανάκλησης του ασύλου. Και πλέον με το νέο νόμο που έχουμε ψηφίσει μπαίνει ο αλλοδαπός σε διοικητική κράτηση μέχρι να απελαθεί».

Με ληγμένη άδεια διαμονής προχωρούσε σε παραβατικές πράξεις ο Ιρακινός

Ο 19χρονος μπήκε στη χώρα το 2019 από τη Σάμο, όταν ταν 13 ετών. Τον Νοέμβριο του 2020 απορρίφθηκε το άσυλο του. Για δυο χρόνια κυκλοφορούσε «αχαρτογράφητος» έως τον Ιούνιο του 2022 που μετά από προσφυγή του παίρνει τελικά άσυλο με τη βοήθεια ΜΚΟ. Παράλληλα λαμβάνει και άδεια διαμονής η οποία έληξε το Ιούλιο του 2025. Ετσι κι αλλιώς οι άδειες διαμονής μοιράζονται σαν διαφημιστικά φυλλάδια στην Ομόνοια.

Υπάρχει μάλιστα και συγκεκριμένος «τιμοκατάλογος» όπως δηλώνει αλλοδαπός στο Star: «Κοστίζει 3.000, 2.500 ευρώ. Κούρδοι, Ιρανοί, Πακιστανοί, φτιάχνουν τις πλαστές ταυτότητες για την άδεια διαμονής για να πάνε στο αεροδρόμιο».