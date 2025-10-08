Δήμητρα Βλαγκοπούλου: Οι βραβεύσεις, ο χορός & η αγαπημένη συνήθεια!

Από το θέατρο και τον κινηματογράφο, μέχρι την τηλεόραση και τις προσωπικές στιγμές ησυχίας με τον σκύλο της, η Δήμητρα Βλαγκοπούλου αποδεικνύει πως η υποκριτική δεν είναι απλώς ένα επάγγελμα, είναι τρόπος ζωής.

Πολυβραβευμένη ηθοποιός η τηλεοπτική Χρύσα από το Να με λες μαμά/ NDP

Με διακρίσεις που επιβεβαιώνουν το ταλέντο και την αφοσίωσή της, η ίδια παραμένει προσγειωμένη, επιλέγοντας μια ζωή χαμηλών τόνων, μα υψηλών απαιτήσεων.

Βραβεία και διακρίσεις

Η Δήμητρα Βλαγκοπούλου έχει ήδη στο ενεργητικό της σημαντικές βραβεύσεις όπως:

Βραβείο «Μελίνα Μερκούρη» (2020) – για τη συνολική θεατρική της παρουσία

Βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου στα Βραβεία Ίρις 2024 της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου για το Animal

Φλομαρία Παπαδάκη (Νικήτρια Β΄Γυναικείου Ρόλου "Animal")-Δήμητρα Βλαγκοπούλου (Νικήτρια Α΄Γυναικείου Ρόλου "Animal")/ NDP

Βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας στο Φεστιβάλ Λοκάρνο

H Δήμητρα Βλαγκοπούλου με το Βραβείο Μελίνα Μερκούρη 2020 στα χέρια/ NDP

Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας (εξ ημισείας με την Τζοάνα Άρνοου) στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Στην ταινία Animal της Σοφίας Εξάρχου, στον ρόλο της Κάλιας, ηλεκτρίζει την οθόνη με μια ερμηνεία σπάνιας εσωτερικότητας και έντασης.

Η αγάπη για την υποκριτική και τον χορό

Η Δήμητρα είναι απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, αλλά και της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης (ΚΣΟΤ).

Με περισσότερους από 20 διαφορετικούς ρόλους στο θέατρο την τελευταία δεκαετία, η ικανότητά της να μεταμορφώνεται και να ενσαρκώνει ρόλους με τη δική της αλήθεια.

Ανεβαίνει στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο της από την Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Η Δήμητρα Βλαγκοπούλου στην τηλεόραση

Φέτος, πρωταγωνιστεί στη δραματική σειρά του Alpha «Να με λες μαμά» σε σκηνοθεσία Αντώνη Αγγελόπουλου, ενσαρκώνοντας τη Χρύσα. Μια γυναίκα εγκλωβισμένη σε κακοποιητική σχέση, που άθελά της μεταφέρει τη βία στο παιδί της. Ένας ρόλος που απαιτεί ερμηνευτικό βάθος και ωμό ρεαλισμό.

Η Δήμητρα Βλαγκοπούλου υποδύεται τη Χρύσα στη σειρά Να με λες μαμά

Από τον χορό στην υποκριτική και πάλι πίσω

Αν και σπούδασε χορό στην ΚΣΟΤ, σήμερα η σχέση της με αυτή την τέχνη είναι διαφορετική: «Πιστεύω ότι αν με ακολουθούσε ο χορός στην καθημερινότητά μου, δεν θα είχε γεννηθεί η ανάγκη να ασχοληθώ με την υποκριτική. Το σώμα, όμως, παραμένει το πιο πολύτιμο εργαλείο μου», είχε αναφέρει σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Znews.gr

Εκφράζει χαρά όταν της δίνεται η ευκαιρία, σε θεατρικές δουλειές, να ξαναγγίξει στοιχεία της τέχνης του χορού, αν και δεν την υπηρετεί πλέον επαγγελματικά.

Η ήσυχη καθημερινότητα της Δήμητρας

Μακριά από τα φώτα και τις δημόσιες εμφανίσεις, η ηθοποιός επιλέγει έναν ήρεμο ρυθμό ζωής, όπως σύμφωνα με την ίδια πηγή, στιγμές με φίλους, να περνά ώρες στο σπίτι με βιβλία και ταινίες.

«Αγαπημένη μου συνήθεια είναι η πολύ βραδινή βόλτα με τον σκύλο μου. Όταν όλες οι υποχρεώσεις έχουν τελειώσει και υπάρχει απόλυτη ησυχία, αυτή η στιγμή είναι η πιο χαλαρωτική της ημέρας μου», είχε προσθέσει κλείνοντας τη συνέντευξή της.