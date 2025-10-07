Να με λες μαμά: Η μικρή Ιωάννα είναι αδερφή με κοριτσάκι από άλλη σειρά!

Οικογενειακή υπόθεση το ταλέντο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.10.25 , 17:38 Φούσκωμα μετά από ταξίδι: Αιτίες και λύσεις για άμεση ανακούφιση
07.10.25 , 17:36 44 επαγγέλματα που κινδυνεύουν από την τεχνητή νοημοσύνη (ΑI)
07.10.25 , 16:43 Μεσσηνία: Η οικονομική επιφάνεια και η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη
07.10.25 , 16:40 Ο χρυσός ξεπέρασε τα 4.000 δολάρια – Νέο ιστορικό ρεκόρ
07.10.25 , 16:25 Ολυμπιακός: Αμφίβολος ο Φουρνιέ
07.10.25 , 16:15 Βιβλίο Σόφης Πασχάλη: Οι γονείς της και πλήθος επωνύμων στην παρουσίαση
07.10.25 , 16:01 Ένταση, δοκιμασίες και μυστικά στη Φάρμα – Κανείς δεν ανοίγει τα χαρτιά του
07.10.25 , 15:55 Να με λες μαμά: Η μικρή Ιωάννα είναι αδερφή με κοριτσάκι από άλλη σειρά!
07.10.25 , 15:52 Μαίρη Χρονοπούλου: Η τελευταία οικιακή βοηθός της «σπάει» τη σιωπή της
07.10.25 , 15:31 Skoda: Επεκτείνει τον «Μήνα Ηλεκτροκίνησης» με μεγάλα δώρα
07.10.25 , 15:26 Jennifer Lopez - Ben Affleck: Ποζάρουν μαζί έναν χρόνο μετά το διαζύγιο
07.10.25 , 15:18 Χωρισμός στην ελληνική showbiz: Τίτλοι τέλους για αγαπημένο ζευγάρι
07.10.25 , 15:17 Άνοιξε η γη στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας
07.10.25 , 15:15 Πέγκυ Τρικαλιώτη: Οι ευχές στον σύντροφο της- Είναι μαζί 15 χρόνια
07.10.25 , 15:00 Μιχάλης Κεφαλογιάννης: Νέα εκπομπή «Ζω Καλά» στον ΣΚΑΙ
Λάκης Λαζόπουλος: Η ηλικία, ο θάνατος της συζύγου του και η κόρη του
Χωρισμός στην ελληνική showbiz: Τίτλοι τέλους για αγαπημένο ζευγάρι
Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στη μπανιέρα μετά τα γενέθλια της 4χρονης κόρης τους
Μεσσηνία: Η οικονομική επιφάνεια και η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη
Συγκλονίζει η Κατερίνα Πλουμιδάκη: «Στις 40 εγχειρήσεις θα είμαι καλύτερα»
«Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν» - Ο Τσακίρογλου μιλά για τη Διαβάτη
Συναγερμός στη Μαδρίτη: Κατέρρευσε κτίριο - Εγκλωβισμένοι και τραυματίες
Να με λες μαμά: Η μικρή Ιωάννα είναι αδερφή με κοριτσάκι από άλλη σειρά!
Μεταφέρθηκε σε ξενοδοχείο ο Ρούτσι - Κρίσιμη η κατάστασή του
Λάρισα: Πέθανε ο ιερέας, πατέρας της 52χρονης που δολοφόνησε ο γιος της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε όσα είπε πρόσφατα η μικρή Ναυσικά στη Σταματίνα Τσιμτσιλή
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η δραματική σειρά του Alpha Να με λες μαμά έκανε πρεμιέρα πριν από δύο εβδομάδες, κερδίζοντας το τηλεοπτικό κοινό με τη σκληρή αλλά ουσιαστική θεματολογία της.

Να με λες μαμά: Η μικρή «Ιωάννα» στην αγκαλιά της «Ξένιας» που υποδύεται η Μαρία Κίτσου

Να με λες μαμά: Η μικρή «Ιωάννα» στην αγκαλιά της «Ξένιας» που υποδύεται η Μαρία Κίτσου

Η ιστορία φέρνει στο προσκήνιο την παιδική κακοποίηση, μέσα από μια συγκλονιστική ιστορία που φωτίζει μια σκληρή πραγματικότητα για πολλά παιδιά. 

Ναυσικά Κοκοτά: Ποια είναι η μικρή «Ιωάννα» από το Να με λες μαμά

Από το πρώτο κιόλας επεισόδιο, τα βλέμματα στράφηκαν στην 9χρονη Ναυσικά Κοκοτά, η οποία ενσαρκώνει τη μικρή «Ιωάννα» με αφοπλιστικό ρεαλισμό κι ευαισθησία.

Η Ναυσικά Κοκοτά είναι η «Ιωάννα» που μας έχει κλέψει τις καρδιές

Η Ναυσικά Κοκοτά είναι η «Ιωάννα» που μας έχει κλέψει τις καρδιές

Οι χρήστες του Χ (Twitter) ήταν οι πρώτοι που παρατήρησαν κάτι ιδιαίτερο: η μικρή πρωταγωνίστρια μοιάζει εντυπωσιακά με ένα άλλο κοριτσάκι που εμφανίζεται σε άλλη σειρά του Alpha! 

Ναυσικά Κοκοτά: Ποια είναι η μικρούλα που θα δούμε στη σειρά Να με λες μαμά

Συγκεκριμένα, έκαναν λόγο για τη μικρή κόρη της «Ασπασίας» στη σειρά εποχής Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι, σημειώνοντας πως οι δύο μικρές μοιάζουν «σαν δύο σταγόνες νερό»

Η αδερφούλα της Ναυσικάς, Σοφία Κοκοτά

Η αδερφούλα της Ναυσικάς, Σοφία Κοκοτά

Όπως αποκαλύφθηκε, οι δύο μικρές ηθοποιοί είναι πράγματι αδερφούλες. Η αδερφή της Ναυσικάς, Σοφία Κοκοτά, υποδύεται τη «Θεοδώρα» στη σειρά εποχής, συμπληρώνοντας το ξεχωριστό αυτό τηλεοπτικό δίδυμο.

Δύο αδερφές, λοιπόν, που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην υποκριτική μέσα από δύο διαφορετικές σειρές κι ήδη έχουν κερδίσει τις καρδιές των τηλεθεατών.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΑ ΜΕ ΛΕΣ ΜΑΜΑ
 |
ΜΑΡΙΑ ΚΙΤΣΟΥ
 |
ΝΑΥΣΙΚΑ ΚΟΚΟΤΑ
 |
ΣΟΦΙΑ ΚΟΚΟΤΑ
 |
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top