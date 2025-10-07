Να με λες μαμά: Η μικρή Ιωάννα είναι αδερφή με κοριτσάκι από άλλη σειρά!

Η δραματική σειρά του Alpha Να με λες μαμά έκανε πρεμιέρα πριν από δύο εβδομάδες, κερδίζοντας το τηλεοπτικό κοινό με τη σκληρή αλλά ουσιαστική θεματολογία της.
Η ιστορία φέρνει στο προσκήνιο την παιδική κακοποίηση, μέσα από μια συγκλονιστική ιστορία που φωτίζει μια σκληρή πραγματικότητα για πολλά παιδιά.
Ναυσικά Κοκοτά: Ποια είναι η μικρή «Ιωάννα» από το Να με λες μαμά
Από το πρώτο κιόλας επεισόδιο, τα βλέμματα στράφηκαν στην 9χρονη Ναυσικά Κοκοτά, η οποία ενσαρκώνει τη μικρή «Ιωάννα» με αφοπλιστικό ρεαλισμό κι ευαισθησία.
Οι χρήστες του Χ (Twitter) ήταν οι πρώτοι που παρατήρησαν κάτι ιδιαίτερο: η μικρή πρωταγωνίστρια μοιάζει εντυπωσιακά με ένα άλλο κοριτσάκι που εμφανίζεται σε άλλη σειρά του Alpha!
Ναυσικά Κοκοτά: Ποια είναι η μικρούλα που θα δούμε στη σειρά Να με λες μαμά
Συγκεκριμένα, έκαναν λόγο για τη μικρή κόρη της «Ασπασίας» στη σειρά εποχής Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι, σημειώνοντας πως οι δύο μικρές μοιάζουν «σαν δύο σταγόνες νερό».
Όπως αποκαλύφθηκε, οι δύο μικρές ηθοποιοί είναι πράγματι αδερφούλες. Η αδερφή της Ναυσικάς, Σοφία Κοκοτά, υποδύεται τη «Θεοδώρα» στη σειρά εποχής, συμπληρώνοντας το ξεχωριστό αυτό τηλεοπτικό δίδυμο.
Δύο αδερφές, λοιπόν, που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην υποκριτική μέσα από δύο διαφορετικές σειρές κι ήδη έχουν κερδίσει τις καρδιές των τηλεθεατών.