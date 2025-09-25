Ναυσικά Κοκοτά: Τι δυσκόλεψε τη μικρή «Ιωάννα» από το Να με λες μαμά;

Είναι όμορφη, γλυκιά, πανέξυπνη και πολύ ταλαντούχα η μικρή πρωταγωνίστρια του Να με λες μαμά, της νέας σειράς του Alpha με τη Μαρία Κίτσου.

Η Ναυσικά Κοκοτά μίλησε στη Σταματίνα Τσιμτσιλή και το Happy Day σε μια γλυκιά κι αφοπλιστική συνέντευξη γεμάτη τρυφερότητα.

Η Ναυσικά υποδύεται στη σειρά τη μικρή Ιωάννα, με τρόπο αφοπλιστικό και βαθιά αληθινό. Η Ιωάννα, η οποία κακοποιείται από τη μητέρα της και τον σύντροφο της μητέρας της, μέχρι που η Ξένια (Μαρία Κίτσου) βρίσκεται στο δρόμο της και τη βάζει στην καρδιά της. Στόχος και ανάγκη ζωής της Ξένιας γίνεται η προστασία αυτού του αθώου κι απροστάτευτου κοριτσιού. Θέλω της, να τη μεγαλώσει σαν δικό της παιδί και να της προσφέρει την θαλπωρή και την αγάπη που της αξίζει. Θα καταφέρει η Ξένια να προσφέρει στην Ιωάννα όλα αυτά που της αξίζουν; Θα μπορέσει να ξεπεράσει κοινωνικά αλλά και νομικά εμπόδια; Η απάντηση θα μας συναρπάσει, θα μας καθηλώσει και θα μας κάνει κοινωνούς σε μια ιστορία τρυφερή, συγκινητική, αληθινή.

Πώς προέκυψε το ενδιαφέρον της Ναυσικάς για την υποκριτική; «Έβλεπα σίριαλ, μου αρέσαν οι ηθοποιοί, το ζήτησα από τη μαμά μου κι έγιναν όλα μαγικά!» λέει με την παιδική της αθωότητα. Πέρασε από casting και φυσικά είχε αγωνία. «Ναι. Είχα αρκετό άγχος. Μετά από το πρώτο (casting) σκέφτηκα ότι υπάρχει περίπτωση να μη με ήθελαν, όχι γιατί δεν είμαι καλή αλλά γιατί δεν τους ταιριάζω. Οπότε, δεν είχα άγχος!». Η πρώτη δουλειά της Ιωάννας στην τηλεόραση ήταν «στη διαφήμιση. Ήταν κουραστικό αλλά ταυτόχρονα ήταν και πολύ ωραίο». Η αγαπημένη της δουλειά μέχρι τώρα είναι το Να με λες μαμά: «Μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι το πρώτο σίριαλ που έχω κάνει… Και το θέατρο μου αρέσει πάρα πολύ. Βλέπω θεατρικές παραστάσεις. Τώρα έχω ξεκινήσει πρόβες για ένα μιούζικαλ με βυζαντινή μουσική».

Επιστρέφοντάς στο Να με λες μαμά, μετά το casting ενημέρωσαν τη μητέρα της για την επιτυχία της. «Ειλικρινά, όταν το έμαθα άρχισα να πηδάω από τη χαρά μου, γιατί δεν περίμενα να βγάλω ένα τόσο καλό αποτέλεσμα». Φτάνοντας στα γυρίσματα, πώς ήταν, πώς αισθανόταν; «Πέντε μήνες διήρκεσαν τα γυρίσματα. Δεν είχα άγχος με τα λόγια… Το δύσκολο στις σκηνές ήταν ότι έπρεπε να νιώθω πράγματα, που δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι μπορεί κάποιο παιδί να τα νιώσει. Προσπάθησα να μπω στο ρόλο της Ιωάννας και να νιώσω όπως θα ένιωθε. Πριν ξεκινήσουμε τη σκηνή γελάγαμε, οπότε ήμουν μια χαρά».

Η συνεργασία με τη Μαρία Κίτσου

«Με τη Μαρία Κίτσου, για κάποιο λόγο, ήταν σα να είχαμε ένα σύνθημα μεταξύ μας αλλά όχι με λόγια, με τις ματιές, σα να μας μας ένωνε ένα αόρατο σκοινί και συνεργαζόμασταν άψογα. Πάντοτε κάναμε μια πρόβα οι δυο μας, καμμιά φορά τη ρώταγα τη γνώμη της πώς να πω κάτι που δεν ήξερα. Γενικά ήμασταν δεμένες. Και τώρα είμαστε, η αλήθεια είναι», υπογράμμισε η μικρή Ναυσικά. Απόψε είναι η πρεμιέρα της σειράς. Πώς αισθάνεται; «Έχω άγχος για το πώς θα βγει και το αποτέλεσμά της».

Πόσο έχει αλλάξει η καθημερινότητά της μετά από τη σειρά. «Η καθημερινότητά μου κυλάει όπως πριν….». Είναι η υποκριτική ο δρόμος που θα ήθελε να ακολουθήσει; Προς το παρόν η υποκριτική είναι το «χόμπι» της, όπως το χαρακτηρίζει. «Δεν ξέρω αν θα ασχοληθώ με αυτό, αλλά ξέρω ότι αυτή εμπειρία θα μείνει για πάντα μέσα μου». Στον ελεύθερό της χρόνο «μου αρέσει να ασχολούμαι με τις δραστηριότητές μου». Η αγαπημένη της; «Το μπαλέτο»! Σε αυτό το σημείο αναφέρεται στη σχέση της με τη μητέρα της. «Θα ήθελα να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ, διότι εάν δεν ήταν εκείνη δε νομίζω ότι θα το έκανα αυτό. Και μπράβο για το κουράγιο της. Και τώρα το κατάλαβα ότι όλα αυτά που μου δίνει κάθε μέρα, δεν είναι αυτονόητα. Τα θεωρούσα αυτονόητα αλλά δεν είναι».

Την έχουν σταματήσει στο δρόμο για αυτόγραφο; «Ναι, μου έχει συμβεί κανα δυο φορές. Την πρώτη φορά ενθουσιάστηκα. Και λέω ουάου! Με αναγνώρισαν! Μου έλεγαν ότι θα δουν τη σειρά, ότι είμαι πολύ ωραία και έκλεινε εκεί το θέμα», κατέληξε η Ναυσικά Κοκοτά.