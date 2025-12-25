Εορταστικό σόου Τραμπ: Οι ατάκες, τα απρόοπτα και τα... «καρφιά»

Ο «κακός Άγιος Βασίλης» και το «όμορφο κάρβουνο»

Στα πρώτα Χριστούγεννα της δεύτερης θητείας του, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε show όταν δέχτηκε τηλέφωνα από πιτσιρίκια. Κάποια του ευχήθηκαν χρόνια πολλά, άλλα τον αιφνιδίασαν. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν σταμάτησε να εκτοξεύει ατάκες και αποθέωσε την Μελάνια!   

Αγωγή Τραμπ κατά του BBC για το μοντάζ σε ομιλία του

Εορταστικό «σόου» Τραμπ: Οι ατάκες, τα απρόοπτα και τα... καρφιά

Tραμπ: «Δεν θα περάσει κακός Άγιος Βασίλης στη χώρα»

«Παρακολουθούμε τον Άγιο Βασίλη σε όλο τον κόσμο. Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι ο Άγιος Βασίλης είναι καλά, και επίσης να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα περάσει κανένας κακός Άγιος Βασίλης στη χώρα μας».

Εορταστικό ρεσιτάλ από ατάκες έδωσε για 20 λεπτά ο Τραμπ την Παραμονή των Χριστουγέννων.  Από την έπαυλή του στο Μαρ α Λάγκο μαζί με την Πρώτη Κυρία μίλησαν τηλεφωνικά με παιδιά από όλη την Αμερική. O πρόεδρος σε ανοιχτή ακρόαση ξεκίνησε το show.

Παιδάκι: Εκνευρίζεται ο Άγιος Βασίλης εάν δεν του αφήσουμε κουλουράκια;

Τραμπ: Δεν νομίζω ότι θα εκνευριστεί, αλλά θα απογοητευτεί πολύ. Εγώ θα του άφηνα, νομίζω ότι ο Άγιος Βασίλης πεινάει πολύ!

O Τραμπ σφίγγει τον κλοιό στη Βενεζουέλα - «Ο εναέριος χώρος της κλείνει»

Το «όμορφο κάρβουνο»

Ένα χολιγουντιανό ρητό θέλει τα πιτσιρίκια να κλέβουν την παράσταση! Ο Τραμπ έκανε την ανατροπή. Έγινε αυτός ο μεγάλος πρωταγωνιστής.  Μάλιστα πήρε την «πάσα» από μια μικρή και αναφέρθηκε υπέρ της χρήσης του άνθρακα. 

Τραμπ: Τι δώρο θέλεις να σου φέρει ο Άγιος Βασίλης;

Παιδάκι: Ελπίζω να μη μου φέρει κάρβουνο

Τραμπ:  Λοιπόν κάρβουνο, είναι καθαρό, όμορφο, δεν μπορούσα να μην το πω, συγγνώμη. Το κάρβουνο είναι καθαρό και όμορφο.

Τα εορταστικά κομπλιμέντα του Τραμπ στην Μελάνια

Εορταστικό σόου Τραμπ: Οι ατάκες, τα απρόοπτα και τα... «καρφιά»

Δεν ήταν μόνο τα πιτσιρίκια:  Ο Αμερικανός πρόεδρος σε μια έκρηξη θαυμασμού αποθέωσε την Μελάνια.     

«Δεν είναι η καλύτερη Πρώτη Κυρία; Ο κόσμος λατρεύει την Πρώτη Κυρία μας».

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και η Μπετίνα Άντερσον αρραβωνιάστηκαν!

Στο τραπέζι του ρεβεγιόν φαίνεται πάντως πως ο Τραμπ έχανε... επεισόδια. Η Μελάνια και ο πατέρας της που ζει στην Σλοβενία μιλούσαν Σλοβένικα και ο πρόεδρος ήταν... στην απ' έξω!    

Τραμπ: «Καλά Χριστούγεννα και στα αποβράσματα της ριζοσπαστικής αριστεράς»    

Το πνεύμα των Χριστουγέννων δεν μεταμόρφωσε τον Τραμπ. Σε ανάρτηση του ευχήθηκε στους πολιτικούς του αντιπάλους... με τον δικό του τρόπο:  

«Ευτυχισμένα Χριστούγεννα σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των αποβρασμάτων της ριζοσπαστικής αριστεράς, που κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να καταστρέψουν τη χώρα μας, αλλά αποτυγχάνουν εντελώς».   

Ζελένσκι: Στο χριστουγεννιάτικο μήνυμα ευχήθηκε τον θάνατο του Πούτιν

Ζελένσκι: Στο χριστουγεννιάτικο μήνυμα ευχήθηκε τον θάνατο του Πούτιν

Στο μεταξύ, στην Ουκρανία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθηνε εορταστικό μήνυμα μέσα από ένα  καλογυρισμένο, ατμοσφαιρικό βίντεο.       

Κεριά αναμμένα, χριστουγεννιάτικος στολισμός, ζεστά χρώματα. Τίποτα δεν έδειχνε ότι η χώρα είναι τρία χρόνια σε πόλεμο έως τη στιγμή που ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε από τους συμπατριώτες του να ευχηθούν όλοι μαζί τον θάνατο του Πούτιν:         

«Σήμερα όλοι έχουμε το ίδιο όνειρο. Και κάνουμε μια ευχή, για όλους μας. "Μακάρι να πεθάνει", ίσως ο καθένας από εμάς να πει από μέσα του». 

