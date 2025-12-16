Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και η Μπετίνα Άντερσον αρραβωνιάστηκαν!

Ο πρωτότοκος γιος του Ντόναλντ Τραμπ παντρεύεται για δεύτερη φορά

Το εγκώμιο της πρώην συντρόφου του Κίμπερλι Γκιλφοϊλ πλέκει ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και η Μπετίνα Άντερσον είναι επίσημα αρραβωνιασμένοι.

Τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε στον Λευκό Οίκο τον αρραβώνα του πρωτότοκου γιου του με την Μπετίνα Άντερσον, σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε η Λόρα Λούμερ στην πλατφόρμα X.

«Συνήθως δε μου λείπουν τα λόγια, γιατί είμαι καλός στο να… λέω πολλά», δήλωσε ο 47χρονος Ντόναλντ Τζούνιορ κατά την ανακοίνωση. «Θέλω να ευχαριστήσω τη Μπετίνα για αυτή τη μία λέξη: “Ναι”».

Η Άντερσον πήρε στη συνέχεια τον λόγο, λέγοντας: «Αυτό ήταν το πιο αξέχαστο Σαββατοκύριακο της ζωής μου. Παντρεύομαι τον έρωτα της ζωής μου και νιώθω το πιο τυχερό κορίτσι στον κόσμο. Σας ευχαριστώ».

Donald Trump Jr. and Bettina Anderson Reveal They're Engaged at the White House in Announcement from Donald Trump

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και η Μπετίνα Άντερσον αρραβωνιάστηκαν!/ AP Images

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ ήταν προηγουμένως παντρεμένος με τη Βανέσα Τραμπ για 12 χρόνια. Εκείνη κατέθεσε αίτηση διαζυγίου το 2018. Μαζί απέκτησαν πέντε παιδιά: την Κάι (18), τον Ντόναλντ ΙΙΙ (16), τον Τρίσταν (14), τον Σπένσερ (13) και την Κλόι (11).

Το 2018, ο Τραμπ Τζούνιορ ξεκίνησε σχέση με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ και αρραβωνιάστηκαν το 2020. Αν και δεν ανακοινώθηκε ποτέ επίσημα ο χωρισμός τους, το περιοδικό PEOPLE αποκάλυψε τον Δεκέμβριο του 2024 ότι ο Τραμπ Τζούνιορ και η Άντερσον ήταν ζευγάρι εδώ και περίπου έξι μήνες.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Με εντυπωσιακή μίνι τουαλέτα στο MadWalk 2025

Το ζευγάρι εθεάθη για πρώτη φορά μαζί σε brunch τον Αύγουστο του 2024, σύμφωνα με φωτογραφίες της Daily Mail. Εκείνη την περίοδο, ο Τραμπ Τζούνιορ ήταν ακόμη αρραβωνιασμένος με τη σημερινή πρέσβη των ΗΠΑ. 

Τον Σεπτέμβριο του 2024, πηγές ανέφεραν στο PEOPLE ότι ο Τραμπ Τζούνιορ και η Γκίλφοϊλ περνούσαν χρόνο χωριστά, ενώ οριστικοποίησαν τον χωρισμό τους τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Λίγο αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε τη Γκίλφοϊλ για τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, με τη Γερουσία να επικυρώνει τον διορισμό της τον Σεπτέμβριο.

Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ Και Μπετίνα Άντερσον Αρραβωνιάστηκαν

Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ Και Μπετίνα Άντερσον Αρραβωνιάστηκαν/ AP Images

Τον Δεκέμβριο του 2024, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ συνόδευσε την Άντερσον στο δείπνο γενεθλίων της στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, ενώ την προσκάλεσε και στους οικογενειακούς εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς στο Mar-a-Lago.

Η Άντερσον συνόδευσε επίσης τον Τραμπ Τζούνιορ στην ορκωμοσία του πατέρα του τον Ιανουάριο του 2025. Τον επόμενο μήνα, πηγή ανέφερε στο PEOPLE: «Η Μπετίνα φαίνεται να του ταιριάζει πολύ».

Η Μπετίνα Άντερσον είναι κόρη των Χάρι Λόι Άντερσον Τζούνιορ και Ίνγκερ Άντερσον, που που κάνουν φιλανθρωπικό έργο, Είναι ενεργό μέλος του ιδρύματος Hope for Depression Research Foundation της Όντρεϊ Γκρους, το οποίο χρηματοδοτεί έρευνες για την κατάθλιψη, ενώ συμμετέχει και στο Project Paradise, μια πρωτοβουλία προστασίας του περιβάλλοντος στη Φλόριντα. Παράλληλα, συμμετέχει εβδομαδιαία στις δράσεις του Literacy Coalition της κομητείας Παλμ Μπιτς.

