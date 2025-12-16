Παιδικά δώρα Χριστουγέννων: Προτάσεις που ξετρελαίνουν!

Ιδέες για τα πιο όμορφα χριστουγεννιάτικα δώρα για παιδιά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.12.25 , 13:08 Μετρό Θεσσαλονίκης: Ξεκινά πιλοτικά 24ωρη λειτουργία
16.12.25 , 12:55 Η μοναδική καθηγήτρια φωνητικής, Τζούλι Μασσίνο, έρχεται στο Cash or Trash!
16.12.25 , 12:39 Ο Καποδίστριας του Σμαραγδή είναι αδερφός πολύ γνωστής Ελληνίδας ηθοποιού
16.12.25 , 12:29 Αθηνά Οικονομάκου: «Ζούσα σε μικρές γκαρσονιέρες»
16.12.25 , 12:24 Τσιμτσιλή: H κομψή εμφάνιση με τσαντάκι LV & η φιλία με τον Γιάννη Σμαραγδή
16.12.25 , 12:17 Φάρμα: «Δεν έχω να φοβηθώ κανένα Δημήτρη, κανένα Μάκη, κανένα Τάκη»
16.12.25 , 12:05 Motor Oil-«ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ»: Νέος στόχος οι 300.000 δότες μυελού των οστών
16.12.25 , 12:04 Ζερμάτ: Το ελβετικό στολίδι κάτω από το Μάτερχορν
16.12.25 , 12:03 Απαγορευτικός ο καφές και το τσάι μετά το φαγητό - Δείτε για ποιον λόγο
16.12.25 , 11:55 Τρόμαξε με το μπλόκο της ΕΛ.ΑΣ, κατάπιε σακουλάκι με ηρωίνη και πνίγηκε
16.12.25 , 11:43 Eurovision 2026: Αποκαλύφθηκε η σκηνή του 70ου επετειακού διαγωνισμού
16.12.25 , 11:40 Mελομακάρονα με μέλι και ξύσμα πορτοκαλιού
16.12.25 , 11:24 Ο καιρός των Χριστουγέννων και η πρόγνωση για χιόνια στο τέλος του χρόνου
16.12.25 , 11:13 Καινούργιου: Με τον σύντροφό της στη Βουκουρεστίου- Η στιλάτη εμφάνιση της
16.12.25 , 11:12 Φάρμα: Ο Ανδρέας θέλει να αλλάξει τη ζωή του - Τι του ζήτησε η σύζυγός του
Καινούργιου: Με τον σύντροφό της στη Βουκουρεστίου- Η στιλάτη εμφάνιση της
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Αρνείται την ασέλγεια ο πασίγνωστος τραγουδιστής - Τι ισχυρίζεται
Ανθή Βούλγαρη - Αποχώρησε εκτάκτως από την εκπομπή: «Δε σας βλέπω καλά»
Γιώργος Καπουτζίδης για Έλενα Παπαρίζου: «Οι γιατροί μας καθησυχάζουν»
«Ο γνωστός τραγουδιστής τον παρενόχλησε με πρόθεση τη σεξουαλική συνεύρεση»
Γιάννης Βούρος: Οι σπουδές, οι γάμοι, τα διαζύγια και τα παιδιά
Ο Βασίλης έφερε στο Cash or Trash την πιο ακριβή κούκλα Barbie
Θανάσης Τσαλταμπάσης: Έγκυος ξανά η σύζυγός του, Αγοραστή Αρβανίτη
Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Οι γυναίκες που σημάδεψαν τη ζωή και την καρδιά του
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Χριστούγεννα στον κόσμο: Μοναδικές στιγμές στο μαγικό χωριό του Άγιου Βασίλη / Βίντεο: Open
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα Χριστούγεννα είναι μόλις λίγες μέρες μακριά και είναι η γιορτή, την οποία, ιδιαίτερα τα παιδιά, προσμένουν με μεγάλη ανυπομονησία κάθε χρόνο!

Χριστουγεννιάτικα δώρα για γυναίκες: Τι πραγματικά θα εκτιμήσουν

Εάν αναζητάτε όμορφες χριστουγεννιάτικες προτάσεις για παιδιά, παρακάτω σας δίνουμε τις πιο έξυπνες ιδέες για δώρα που θα βρουν κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, γεμίζοντας το σπίτι με παιδικά γέλια και ενθουσιασμό.

Εάν αναζητάτε όμορφες χριστουγεννιάτικες προτάσεις για παιδιά, παρακάτω σας δίνουμε τις πιο έξυπνες ιδέες για παιδικά δώρα.

Εάν αναζητάτε όμορφες χριστουγεννιάτικες προτάσεις για παιδιά, παρακάτω σας δίνουμε τις πιο έξυπνες ιδέες για παιδικά δώρα / Φωτογραφία: Unsplash.com

Προτάσεις για τα πιο όμορφα χριστουγεννιάτικα δώρα για παιδιά 

Ανάλογα με την ηλικία των παιδιών, μπορείτε να δωρίσετε και τα κατάλληλα δώρα. Παρακάτω θα βρείτε τις πιο έξυπνες προτάσεις, για να τους κάνετε το πιο υπέροχο δώρο τα φετινά Χριστούγεννα!

Δώρα για άντρες: Πρωτότυπες επιλογές για τα φετινά Χριστούγεννα

Δώρα για βρέφη (έως 12 μηνών)

Κατά τη βρεφική ηλικία, τα παιδιά αναπτύσσουν τις αισθήσεις τους, περιεργάζονται το περιβάλλον και αλληλεπιδρούν στα εξωτερικά ερεθίσματα.

Τα πιο κατάλληλα και ασφαλή δώρα γι' αυτή την ηλικία, τα οποία θα ενισχύσουν την όραση, την αφή και την ακοή, είναι κάποια από τα παρακάτω:

  • Λούτρινα παιχνίδια
  • Παιχνίδια οδοντοφυίας
  • Παιχνίδια με φως και ήχο και κουδουνίστρες

Δώρα για νήπια (1 έως 3 χρόνων)

Μία περίοδος κατά την οποία τα παιδιά βρίσκονται διαρκώς σε κίνηση, ενώ αναζητούν τρόπους να επικοινωνήσουν με τους γύρω. Ανακαλύπτουν τις ικανότητές τους και αποκτούν περισσότερο έλεγχο στα άκρα τους, εξασκώντας την αίσθηση της αφής.

Κάποια πρωτότυπα δώρα γι' αυτές τις ηλικίες είναι:

  • Διαδραστικά βιβλία
  • Εκπαιδευτικά παιχνίδια
  • Κατασκευές με μακαλά και ασφαλή υλικά

Δώρα για παιδιά (ηλικίας 3 έως 6 ετών)

Τα παιδιά κατά τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας εκφράζουν απορίες και δείχνουν τα συναισθήματά τους, ενώ παράλληλα είναι η περίοδος που ξεκινούν να παίζουν μαζί με άλλα παιδιά.

Κάποιες ενδιαφέρουσες επιλογές για χριστουγεννιάτικα δώρα είναι οι εξής:

  • Σετ χειροτεχνίας
  • Πίνακας ζωγραφικής
  • Προτζέκτορας για παραμύθια

Δώρα για παιδιά σχολικής ηλικίας (6 έως 12 χρόνων)

Είναι η περίοδος κατά την οποία τα παιδιά αναπτύσσουν έντονα τα ενδιαφέροντά τους, κοινωνικοποιούνται και αποκτούν (και συνειδητοποιούν ότι έχουν) νέες δεξιότητες.

Για τις συγκεκριμένες ηλικίες, τα ιδανικά δώρα, τα οποία θα συνδυάσουν αρμονικά τη διασκέδαση με τη μάθηση, την ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό της φαντασίας, καθώς και την κοινωνική αλληλεπίδραση, είναι κάποιες από τις παρακάτω προτάσεις:

  • Παζλ
  • Βιβλία γραφής, ζωγραφικής και παραμύθια
  • Σετ επιστημονικών πειραμάτων
  • Αθλητικές εμφανίσεις

Ανάλογα με την ηλικία των παιδιών, μπορείτε να δωρίσετε και τα κατάλληλα δώρα. Παρακάτω θα βρείτε τις πιο έξυπνες προτάσεις, για να τους κάνετε το πιο υπέροχο δώρο τα φετινά Χριστούγεννα

Ανάλογα με την ηλικία των παιδιών, μπορείτε να δωρίσετε και τα κατάλληλα δώρα. Παρακάτω θα βρείτε τις πιο έξυπνες προτάσεις, για να τους κάνετε το πιο υπέροχο δώρο τα φετινά Χριστούγεννα / Φωτογραφίες: Unsplash.com

Δώρα για εφήβους (από 12 έως 18 χρόνων)

Κατά την εφηβεία τα παιδιά εμφανίζουν πιο ξεκάθαρες προτιμήσεις σε ό,τι αφορά τα ενδιαφεροντά τους, τις ανάγκες τους και, φυσικά, τα χόμπι τους. 

Κάποια ιδανικά δώρα που προάγουν την ανεξαρτησία, τη σύνδεση με τον κοινωνικό τους κύκλο, τα οποία συμβαδίζουν με την ηλικία και την προσωπικότητά τους, είναι τα παρακάτω:

  • Μουσικά όργανα
  • Ηλεκτρονικά gadgets (ακουστικά, κινητό, τάμπλετ, smartwatch κ.ά.)
  • Εισιτήριο σε θέατρο ή αθλητικό αγώνα
  • Επιτραπέζια παιχνίδια
  • Συνδρομή σε streaming πλατφόρμα

 

Ό,τι δώρο και εάν επιλέξετε να κάνετε στα παιδιά σας, φροντίστε να έχετε εντοπίσει τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις τους και είμαστε σίγουροι ότι όταν ανοίξουν τα δώρα τους, θα σας χαρίσουν πολλά χαμόγελα και ζεστές αγκαλιές!

 

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΩΡΑ
 |
ΠΑΙΔΙΑ
 |
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
 |
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΔΩΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top