Δώρα για άντρες: Πρωτότυπες επιλογές για τα φετινά Χριστούγεννα

Οι γιορτές των Χριστουγέννων πλησιάζουν σιγά - σιγά και εμείς σας προτείνουμε τα καλύτερα δώρα για άνδρες, τα οποία θα λατρέψουν και θα εκτιμήσουν με το παραπάνω!

Τα καλύτερα χριστουγεννιάτικα δώρα για άνδρες

Έξυπνα, δημιουργικά, πρακτικά και όμορφα, οι παρακάτω προτάσεις για ανδρικά δώρα θα σας «λύσουν» τα χέρια, ιδιαίτερα εάν αμφιταλαντεύεστε για το τι να επιλέξετε, καθώς και με το budget που θα επενδύσετε.

Οι γιορτές των Χριστουγέννων πλησιάζουν σιγά - σιγά και εμείς σας προτείνουμε τα καλύτερα δώρα για άνδρες, τα οποία θα λατρέψουν / Φωτογραφίες: Unsplash.com

Δερμάτινη ζώνη. Ένα αξεσουάρ, το οποίο όλοι οι άνδρες χρησιμοποιούν στο καθημερινό τους outfit. Είτε πρόκειται για casual είτε για business look, η ζώνη είναι ένα από τα πιο must fashion fashion items. Επιλέξτε «ασφαλή» αποχρώσεις όπως το μαύρο και το σκούρο καφέ και δωρίστε του το πιο χρηστικό δώρο για τα Χριστούγεννα. Όσον αφορά στο budget που θα χρειαστεί να επενδύσετε; οι τιμές, αναλόγως τη μάρκα και την ποιότητα των υλικών, κυμαίνονται από από 30€-80€.

Ένα κομψό ρολόι. Έχει ήδη smartwatch, αλλά χρειάζεται κάτι για τη δουλειά ή και τις πιο επίσημες εξόδους του; Τότε ένα μοντέρνο και κομψό ρολόι, είναι το ιδανικό δώρο για εκείνον! Παίξτε και εδώ safe επιλέγοντας ουδέτερες αποχρώσεις, ώστε να ταιριάζει με όλα τα ρούχα της ντουλάπας του. Πρόκειται για το απόλυτο ανδρικό αξεσουάρ, που χαρίζει στιλ και γοητεία σε κάθε εμφάνιση. Οι τιμές κυμαίνονται από 130€-280€.

Συμβουλή: Αν σκοπεύετε να κάνετε δώρο ένα πορτοφόλι, θυμηθείτε ότι θεωρείται γρουσουζιά να το δώσετε άδειο. Για τον λόγο αυτό, τοποθετήστε ένα νόμισμα μέσα, προτού το τυλίξετε.

Έξυπνα, δημιουργικά, πρακτικά και όμορφα, οι παρακάτω προτάσεις για ανδρικά δώρα θα σας «λύσουν» τα χέρια / Φωτογραφία: Unsplash.com

Σετ για χειμερινές εξορμήσεις (σκούφος/γάντια/κασκόλ). Άλλο ένα κομψό και πολύ χρήσιμο δώρο, που θα τον κρατά ζεστό σε όλες τις χειμερινές αποδράσεις σας. Ένας κλασικό χειμωνιάτικο σετ σε μαύρο ή σκούρο μπλε απόχρωση είναι μία ασφαλής επιλογή, η οποία ταιριάζει σε όλα τα στιλ. Οι τιμές κυμαίνονται από 35€-110€.

. Ένα υπέροχο δώρο για το γραφείο, το γυμναστήριο, την εκδρομή και τη βόλτα. Το αντικείμενο αυτό θα διατηρήσει το αγαπημένο του ρόφημα για μεγάλο χρονικό διάστημα στη σωστή θερμοκρασία. Οι τιμές, ανάλογα με το θερμός που θα επιλέξετε να δωρίσετε, κυμαίνονται από 15€ έως 45€. Σακίδιο πλάτης . Ένα από τα πιο πρακτικά δώρα για τον καλό σας, το οποίο θα τον συνοδεύει σε ταξίδια ή ακόμη και στο γραφείο του. Ένα διαχρονικό δώρο που θα εκτιμήσει κάθε άνδρας. Ενδεικτικά, οι τιμές κυμαίνονται από 40€-150€

. Ένα υπέροχο δώρο, το οποίο θα φορά ανελλιπώς σε κάθε του εμφάνιση. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε κάτι πιο αθλητικό, εάν είναι τέτοιος ο τύπος του, ή κάτι πιο κομψό. Οι τιμές κυμαίνονται από 40€-90€. Προσωποποιημένη ατζέντα. Είναι οργανωτικός και δε θέλει να χάνει ποτέ τα ραντεβού του; Τότε μία υπέροχη ιδέα είναι να του δωρίσετε ένα χειροποίητο ημερολόγιο για τη νέα χρονιά, όπου θα σημειώνει όλες τις υποχρεώσεις του. Οι τιμές κυμαίνονται, αναλόγως το υλικό κατασκευής και τη μάρκα, από 15€ έως 100€.

Όποιο δώρο και εάν επιλέξετε να κάνετε τις γιορτές που έρχονται, να θυμάστε ότι η κίνηση είναι αυτή που μετράει και ότι το πιο σημαντικό είναι να περάσετε χαρούμενες στιγμές και ποιοτικό χρόνο με τους αγαπημένους σας.