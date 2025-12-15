Δώρα για άντρες: Πρωτότυπες επιλογές για τα φετινά Χριστούγεννα

Έξυπνα & πρακτικά χριστουγεννιάτικα δώρα που θα λατρέψουν οι αγαπημένοι σας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.12.25 , 13:52 Έλενα Παπαρίζου: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο - Η επιστροφή στη σκηνή
15.12.25 , 13:51 Κυψέλη: Βγήκαν μαχαίρια σε σχολείο - Τραυματίστηκε 14χρονη μαθήτρια
15.12.25 , 13:45 Ανδρική υπογονιμότητα: 4 αιτίες που μπορούν να οδηγήσουν σε εξωσωματική
15.12.25 , 13:33 Ηράκλειο: Βρέθηκε στίγμα του γιατρού στη Σούδα - Άφαντος ο ίδιος
15.12.25 , 13:25 Παρίσι: Ακυρώνεται η συναυλία της Πρωτοχρονιάς, λόγω τρομοκρατικής απειλής
15.12.25 , 13:10 Δανάη Μπάρκα: «Ακούτε την τηλεοπτική μου επιστροφή; Εγώ δεν την ακούω»
15.12.25 , 12:50 Ρούλα Σταματοπούλου: «Προσπαθούσα τρία χρόνια να μείνω έγκυος»
15.12.25 , 12:50 Θανάσης Τσαλταμπάσης: Έγκυος ξανά η σύζυγός του, Αγοραστή Αρβανίτη
15.12.25 , 12:31 Συμβουλές για την πρόληψη των παιδικών ατυχημάτων τα Χριστούγεννα
15.12.25 , 12:22 Δάφνη Καραβοκύρη: Απάντησε στο σχόλιο της Χρηστίδου για την Ιωάννα Τούνη
15.12.25 , 11:55 e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Πότε πληρώνονται επιδόματα και συντάξεις Ιανουαρίου
15.12.25 , 11:46 Nova: Πρωταγωνιστεί στις Χρυσές Σφαίρες!
15.12.25 , 11:38 Δασμός 3 ευρώ για κάθε πακέτο από TEMU και SHEIN από τον Ιούλιο του 2026
15.12.25 , 11:36 Γιώργος Παπακώστας: Όσα είπε ο σεφ για τη συνεργασία του με τη Μενεγάκη
15.12.25 , 11:31 Συνεργασία Nova - nrg: Προσφέρουν ενέργεια κι ακόμα πιο προσιτό internet
Γιώργος Καπουτζίδης για Έλενα Παπαρίζου: «Οι γιατροί μας καθησυχάζουν»
Έλενα Ασημακοπούλου–Μπρούνο Τσιρίλο:Μαζί στο πάρτι γενεθλίων της κόρης τους
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Καταγγελία - βόμβα για πασίγνωστο τραγουδιστή για σεξουαλική κακοποίηση
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Ξεφάντωσε η Μελίνα Νικολαΐδη – Ο ξέφρενος χορός που έγινε viral
Κυψέλη: Βγήκαν μαχαίρια σε σχολείο - Τραυματίστηκε 14χρονη μαθήτρια
Έλενα Παπαρίζου: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο και το «ευχαριστώ»
Παναθηναϊκός: Διακοπή συμβολαίων σε 3 παίκτες ζήτησε η διοίκηση!
Xmas Nails: Γαλλικό μανικιούρ με χριστουγεννιάτικη πινελιά!
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Unsplash.com
Τι δώρα θα πάρουν οι Έλληνες τα Χριστούγεννα / Βίντεο: Action24
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι γιορτές των Χριστουγέννων πλησιάζουν σιγά - σιγά και εμείς σας προτείνουμε τα καλύτερα δώρα για άνδρες, τα οποία θα λατρέψουν και θα εκτιμήσουν με το παραπάνω!

Χριστουγεννιάτικα δώρα για γυναίκες: Τι πραγματικά θα εκτιμήσουν

Τα καλύτερα χριστουγεννιάτικα δώρα για άνδρες

Έξυπνα, δημιουργικά, πρακτικά και όμορφα, οι παρακάτω προτάσεις για ανδρικά δώρα θα σας «λύσουν» τα χέρια, ιδιαίτερα εάν αμφιταλαντεύεστε για το τι να επιλέξετε, καθώς και με το budget που θα επενδύσετε.

Οι γιορτές των Χριστουγέννων πλησιάζουν σιγά - σιγά και εμείς σας προτείνουμε τα καλύτερα δώρα για άνδρες, τα οποία θα λατρέψουν

Οι γιορτές των Χριστουγέννων πλησιάζουν σιγά - σιγά και εμείς σας προτείνουμε τα καλύτερα δώρα για άνδρες, τα οποία θα λατρέψουν / Φωτογραφίες: Unsplash.com
  • Δερμάτινη ζώνη. Ένα αξεσουάρ, το οποίο όλοι οι άνδρες χρησιμοποιούν στο καθημερινό τους outfit. Είτε πρόκειται για casual είτε για business look, η ζώνη είναι ένα από τα πιο must fashion fashion items. Επιλέξτε «ασφαλή» αποχρώσεις όπως το μαύρο και το σκούρο καφέ και δωρίστε του το πιο χρηστικό δώρο για τα Χριστούγεννα. Όσον αφορά στο budget που θα χρειαστεί να επενδύσετε; οι τιμές, αναλόγως τη μάρκα και την ποιότητα των υλικών, κυμαίνονται από από 30€-80€. 

Χριστουγεννιάτικα δώρα: 10 ιδέες για κάθε budget

  • Ένα κομψό ρολόι. Έχει ήδη smartwatch, αλλά χρειάζεται κάτι για τη δουλειά ή και τις πιο επίσημες εξόδους του; Τότε ένα μοντέρνο και κομψό ρολόι, είναι το ιδανικό δώρο για εκείνον! Παίξτε και εδώ safe επιλέγοντας ουδέτερες αποχρώσεις, ώστε να ταιριάζει με όλα τα ρούχα της ντουλάπας του. Πρόκειται για το απόλυτο ανδρικό αξεσουάρ, που χαρίζει στιλ και γοητεία σε κάθε εμφάνιση. Οι τιμές κυμαίνονται από 130€-280€.
  • Δερμάτινο πορτοφόλι. Ένα πολύ χρήσιμο και κομψό δώρο, το οποίο καλύπτει τις περισσότερες ηλικίες. Κανείς δε φεύγει από το σπίτι χωρίς το πορτοφόλι του, οπότε σας συστήνουμε ανεπιφύλακτα να δωρήσετε ένα στον αγαπημένο σας. Οι τιμές κυμαίνονται από 30€-100€.

Συμβουλή: Αν σκοπεύετε να κάνετε δώρο ένα πορτοφόλι, θυμηθείτε ότι θεωρείται γρουσουζιά να το δώσετε άδειο. Για τον λόγο αυτό, τοποθετήστε ένα νόμισμα μέσα, προτού το τυλίξετε.

Έξυπνα, δημιουργικά, πρακτικά και όμορφα, οι παρακάτω προτάσεις για ανδρικά δώρα θα σας «λύσουν» τα χέρια 

Έξυπνα, δημιουργικά, πρακτικά και όμορφα, οι παρακάτω προτάσεις για ανδρικά δώρα θα σας «λύσουν» τα χέρια  / Φωτογραφία: Unsplash.com
  • Σετ για χειμερινές εξορμήσεις (σκούφος/γάντια/κασκόλ). Άλλο ένα κομψό και πολύ χρήσιμο δώρο, που θα τον κρατά ζεστό σε όλες τις χειμερινές αποδράσεις σας. Ένας κλασικό χειμωνιάτικο σετ σε μαύρο ή σκούρο μπλε απόχρωση είναι μία ασφαλής επιλογή, η οποία ταιριάζει σε όλα τα στιλ. Οι τιμές κυμαίνονται από 35€-110€.
  • Θερμός. Ένα υπέροχο δώρο για το γραφείο, το γυμναστήριο, την εκδρομή και τη βόλτα. Το αντικείμενο αυτό θα διατηρήσει το αγαπημένο του ρόφημα για μεγάλο χρονικό διάστημα στη σωστή θερμοκρασία. Οι τιμές, ανάλογα με το θερμός που θα επιλέξετε να δωρίσετε, κυμαίνονται από 15€ έως 45€.
  • Σακίδιο πλάτης. Ένα από τα πιο πρακτικά δώρα για τον καλό σας, το οποίο θα τον συνοδεύει σε ταξίδια ή ακόμη και στο γραφείο του. Ένα διαχρονικό δώρο που θα εκτιμήσει κάθε άνδρας. Ενδεικτικά, οι τιμές κυμαίνονται από 40€-150€
  • Ζεστό φούτερ. Ένα υπέροχο δώρο, το οποίο θα φορά ανελλιπώς σε κάθε του εμφάνιση. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε κάτι πιο αθλητικό, εάν είναι τέτοιος ο τύπος του, ή κάτι πιο κομψό. Οι τιμές κυμαίνονται από 40€-90€.
  • Προσωποποιημένη ατζέντα. Είναι οργανωτικός και δε θέλει να χάνει ποτέ τα ραντεβού του; Τότε μία υπέροχη ιδέα είναι να του δωρίσετε ένα χειροποίητο ημερολόγιο για τη νέα χρονιά, όπου θα σημειώνει όλες τις υποχρεώσεις του. Οι τιμές κυμαίνονται, αναλόγως το υλικό κατασκευής και τη μάρκα, από 15€ έως 100€.

Όποιο δώρο και εάν επιλέξετε να κάνετε τις γιορτές που έρχονται, να θυμάστε ότι η κίνηση είναι αυτή που μετράει και ότι το πιο σημαντικό είναι να περάσετε χαρούμενες στιγμές και ποιοτικό χρόνο με τους αγαπημένους σας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
 |
ΔΩΡΑ
 |
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΔΩΡΑ
 |
ΑΝΔΡΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top