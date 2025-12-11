Χριστουγεννιάτικα δώρα για γυναίκες: Τι πραγματικά θα εκτιμήσουν

Τι δώρα θα πάρουν οι Έλληνες τα Χριστούγεννα / Βίντεο: Action24

Θέλετε να κάνετε το πιο τέλειο δώρο στη σύντροφό σας τις γιορτές των Χριστουγέννων; Παρακάτω σας προτείνουμε τις πιο έξυπνες ιδέες για χρήσιμα, όμορφα και πρακτικά δώρα για γυναίκες, τα οποία θα λατρέψουν!

Τα καλύτερα δώρα για γυναίκες στα Χριστούγεννα

Θέλετε να την εντυπωσιάσετε με ένα πραγματικά έξυπνο δώρο που θα εκτιμήσει; Διαβάστε παρακάτω κάποιες προτάσεις για προϊόντα που αξίζει να επιλέξετε να δωρίσετε τώρα τα Χριστούγεννα!

Θέλετε να κάνετε το πιο τέλειο χριστουγεννιάτικο δώρο στη σύντροφό σας; Σας προτείνουμε τις πιο έξυπνες ιδέες για χρήσιμα και όμορφα δώρα για γυναίκες! / Φωτογραφίες: Unsplash.com

Κασμιρένιο πουλόβερ και κασκόλ . Τι πιο όμορφο δώρο από ένα χουχουλιάρικο σετ, που θα την κρατά ζεστή και μέσα στη μόδα κατά τη διάρκεια των χειμερινών σας εξορμήσεων! Οι τιμές κυμαίνονται από 70€-150€.

Δερμάτινo backpack. Ένα από τα πιο to the point δώρα για μία γυναίκα. Σίγουρα θα έχει μοιραστεί μαζί σας τις προτιμήσεις της σε πρακτικά σακίδια πλάτης, που θα τη συνοδεύουν σε ταξίδια ή ακόμη και στο γραφείο της. Ένα διαχρονικό δώρο που κάθε γυναίκα εκτιμάει. Ενδεικτικά, οι τιμές κυμαίνονται από 40€-150€

Σετ καλλυντικών. Ποια γυναίκα δεν αγαπά τα καλλυντικά; Ένα σετ με αφρόλουτρο, μακιγιάζ και κρέμα σώματος είναι ένα από τα πιο όμορφα και πρακτικά δώρα για γυναίκες για τα Χριστούγεννα. Οι τιμές ποικίλλουν, ανάλογα με τη μάρκα των προϊόντων που θα αποφασίσετε να δωρίσετε. Ενδεικτικά, κυμαίνονται από 60€-150€.

Γούρι κόσμημα. Όλες οι γυναίκες αγαπούν τα κοσμήματα και σίγουρα εάν επιλέξετε να της προσφέρετε τώρα στις γιορτές ένα γούρι μενταγιόν ή βραχιόλι, θα καταενθουσιαστεί! Οι τιμές, ανάλογα με το είδος που θα επιλέξετε (ασήμι ή χρυσός) κυμαίνονται από 40€-150€.

Προτάσεις για δώρα για γυναίκες που αξίζει να επιλέξετε για τα Χριστούγεννα / Φωτογραφία: Unsplash.com

Χειροποίητη ατζέντα . Είναι οργανωτική και θέλει να μη χάνει ποτέ τα ραντεβού της; Τότε μία υπέροχη ιδέα είναι να της δωρίσετε ένα χειροποίητο προσωποποιημένο ημερολόγιο για τη νέα χρονιά, όπου θα σημειώνει όλες τις υποχρεώσεις της. Οι τιμές κυμαίνονται αναλόγως το υλικό κατασκευής και τη μάρκα, από 15€ έως 100€.

Άρωμα . Εάν γνωρίζετε το αγαπημένο της άρωμα, τότε μην ψάχνετε άλλο, αυτό το δώρο θα της πάρετε για τα Χριστούγεννα. Θα το εκτιμήσει και σίγουρα θα το φορά καθημερινά! Οι τιμές και εδώ ποικίλλουν, ανάλογα με τη μάρκα, από 30€-90€.

Χειμωνιάτικες μπότες . Εάν γνωρίζετε το νούμερό της, τότε ένα ζευγάρι χειμωνιάτικες μπότες είναι το δώρο που χρειάζεται! Πρόκειται για ένα πρακτικό και πολύ όμορφο δώρο, που θα τη συνοδεύει σε όλες τις εξωτερικές χειμερινές δραστηριότητες! Οι τιμές ποικίλλουν, ανάλογα με τη μάρκα που θα αποφασίσετε να δωρίσετε, από 90€-150€.

Μία μέρα σε κέντρο ευεξίας . Ποια γυναίκα δε θα εκτιμούσε να απολαύσει μία αναζοωγονητική μέρα περιποίησης σε ένα κέντρο ευεξίας; Μασάζ, θεραπείες σώματος και προσώπου, χαμάμ, σάουνα κ.λπ. Οι τιμές ποικίλλουν, ανάλογα με το κέντρο που θα επιλέξετε, από 80€-250€.

Βιβλία. Αν είναι συνέχεια με ένα βιβλίο στο χέρι, τότε δεν υπάρχει καλύτερο δώρο για κάποιον που λατρεύει το διάβασμα. Δεν γνωρίζετε ποιο βιβλίο να της δωρίσετε; Τότε αγοράστε της μια δωροκάρτα από κάποιο βιβλιοπωλείο και αφήστε τη να ακολουθήσει την ιεροτελεστία της επιλογής. Οι τιμές κυμαίνονται από 10€-40€.

Ρολόι. Είναι ένα δώρο που κάποιες λατρεύουν και κάποιες όχι, σίγουρα όμως όλες το θέλουν. Αν το έτερον σου ήμισυ έχει την τάση να συνδυάζει κάθε outfit με άλλο ρολόι ή δεν είναι ποτέ στην ώρα της, τότε αυτό το χριστουγεννιάτικο δώρο είναι ιδανικό για εκείνη. Οι τιμές ποικίλλουν, ανάλογα με τη μάρκα που θα επιλέξετε, από 60€-300€.

Χριστουγεννιάτικη εκδρομή. Μία εξόρμηση σε ένα από τα πανέμορφα ορεινά χωριά (κάποια βρίσκονται και σε πολύ κοντινή απόσταση από την Αθήνα), αποτελεί το πιο τέλειο δώρο. Κλείστε μία διαμονή σε ένα ξύλινο σαλέ, απολαμβάνοντας τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Εδώ οι τιμές, ανάλογα με τον προορισμό και το μέρος διαμονής ποικίλλουν. Ενδεικτικά, κυμαίνονται από 120€-500€ τη βραδιά.

Όποιο δώρο και εάν επιλέξετε να κάνετε τις γιορτές που έρχονται, να θυμάστε ότι η κίνηση είναι αυτή που μετράει και ότι το πιο σημαντικό είναι να περάσετε χαρούμενες στιγμές και ποιοτικό χρόνο με τους αγαπημένους σας.