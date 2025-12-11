Φοινικούντα: Τα τηλέφωνα και η διαθήκη «έκαψαν» ανιψιό κι επιχειρηματία

Τα τηλεφωνήματα και η διαθήκη του 68χρονου Κώστα, που δολοφονήθηκε εν ψυχρώ μέσα στο κάμπινγκ που διατηρούσε στη Φοινικούντα «έκαψαν» τον ανιψιό του και τον επιχειρηματία φίλο του και οδήγησαν στη σύλληψή τους, ως ηθικοί αυτουργοί της δολοφονίας, δύομησι μήνες μετά το στυγερό έγκλημα. Πριν από λίγο ο ανιψιός και ο επιχειρηματίας φίλος του βρέθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων και στη συνέχεια θα μεταφερθούν στην Καλαμάτα, όπου πιθανόν θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά, μετά τις προφυλακίσεις των δύο 22χρονων που κατηγορούνται ως φυσικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας του 68χρονου και του επιστάτη του κάμπινγκ, οι αστυνομικοί συνέχισαν τις έρευνες.

Ο ανιψιός του 68χρονου που συνελήφθη ως ηθικός αυτουργός για τη δολοφονία του

Στο μικροσκόπιο των αρχών μπήκε υλικό από κάμερες ασφαλείας, ενώ και από τις άρσεις των τηλεφωνικών απορρήτων προέκυψαν κρίσιμα στοιχεία που οδήγησαν στον 32χρονο ανιψιό και τον επιχειρηματία φίλο του.

Υπενθυμίζεται πως αμέσως μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, ο ανιψιός, ο οποίος εμφανιζόταν ως ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος και διασώθηκε από τα πυρά, τηλεφώνησε στον φίλο του επιχειρηματία για να του πει ότι ο θείος του πέθανε.

O 68χρονος που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα

Επίσης, από την έρευνα προέκυψε, πως ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός, ο οποίος τελικά, φέρεται να είναι εκείνος που σκότωσε τους δύο άνδρες, μέσω πακιστανικών κινητών επικοινωνούσε την ημέρα της δολοφονίας με τον ανιψιό για να τον ενημερώσει για τις κινήσεις του.

Παράλληλα οι καταθέσεις των συγγενών του θύματος έδωσαν νέα τροπή στην υπόθεση, βάζοντας κι εκείνοι στο επίκεντρο τον ανιψιό του 68χρονου. Άλλωστε από την αρχή οι αστυνομικοί πίστευαν πως το κίνητρο της δολοφονίας ήταν οικονομικό και όχι όσα ισχυρίστηκε ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός, ότι τον είχε κακοποιήσει σεξουαλικά και ήθελε να τον εκδικηθεί.

Ο 68χρονος που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα

Ιδιαίτερη σημασία έδωσαν οι αστυνομικοί και στην τελευταία, χειρόγραφη διαθήκη του θύματος, στην οποία υπήρχαν τρεις κύριοι κληρονόμοι. Σε αυτήν, το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του, που περιελάμβανε ακίνητα, μετοχές και μετρητά, το είχε αφήσει στον ανιψιό του. Δεύτερος κληρονόμος ήταν ο επιστάτης του κάμπινγκ, ο οποίος επίσης δολοφονήθηκε, στον οποίο κληροδοτούσε οικόπεδο 8 στρεμμάτων και το 50% ενός αγροτεμαχίου.

Τέλος, σύμφωνα με το Mega, μετά τη δολοφονία του θείου του και του επιστάτη, ο ανιψιός άρχισε να πουλά ακίνητα και αγροτεμάχια, πιθανόν για να μαζέψει μετρητά και να φύγει από τη χώρα.

Φοινικούντα: Ποιος θα κληρονομήσει την περιουσία του 68χρονου

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε περίπτωση που ο ανιψιός του 68χρονου καταδικαστεί για τη δολοφονία του θείου του και του επιστάτη, τότε η αμύθητη περιουσία του θα περάσει στην αδερφή του θύματος, η οποία είναι η νόμιμη κληρονόμος.

Ο φερόμενος ως φυσικός αυτουργός, ο οποίος όμως αρνείται τα πάντα

Αξίζει να σημειωθεί πως η περιουσία του 68χρονου αποτιμάται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ ενώ σε αυτά πρέπει να συνυπολογιστούν και τα ακίνητα αλλά και τα αγροτεμάχια που είχε στην κατοχή του.

Φοινικούντα: Κατηγορείται και για την απόπειρα

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανιψιός φέρεται να κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός και για την απόπειρα δολοφονίας που είχε γίνει σε βάρος του θείου του, έξω από το σπίτι του με αεροβόλο όπλο.

Τότε, ένας νεαρός με κουκουλά είχε στήσει καρτέρι στον 68χρονο και μόλις πήγε να μπει στο σπίτι του, τον πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο, τραυματίζοντάς τον ελαφρά.

Ο 22χρονος που φέρεται ως συνεργός στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Για τη διπλή δολοφονία της Φοινικούντα αναζητείται ένα ακόμα άτομα που θεωρείται συνεργός και βρίσκεται στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Γερμανία για λόγους αναψυχής.

Το άτομο αυτό φέρεται να μετέφερε τον 22χρονο, που αρχικά ισχυριζόταν ότι ήταν συνεργός στο έγκλημα, από τη Φοινικούντα στην Καλαμάτα.

Φοινικούντα: «Φοβάμαι μήπως με απαγάγουν για τα 30 εκατ. ευρώ»

Όλον αυτόν τον καιρό μετά τη δολοφονία του επιχειρηματία και του επιστάτη του κάμπινγκ, ο ανιψιός έκανε ελάχιστες δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

Ωστόσο, λίγο καιρό πριν τη σύλληψή του είχε μιλήσει στην εκπομπή «Live News» και μάλιστα είχε εκφράσει φόβους για πιθανή απαγωγή του λόγω της μεγάλης περιουσίας που κληρονόμησε.

Ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός, φέρεται τελικά να είναι εκείνος που σκότωσε τους δύο άνδρες στη Φοινικούντα

«Για ό,τι ανάκριση έχω κάνει έχω πει ακριβώς την αλήθεια. Για όλες τις κινήσεις μου. Γιατί να φοβηθώ τώρα; Να φοβάμαι τώρα; Μπορεί να φοβάμαι μην έρθει κανείς αύριο – μεθαύριο και με απαγάγει για τα 30 εκατομμύρια και τον χρυσό. Τι άλλο να φοβάμαι;», είχε πει.

«Έχω απηυδήσει. Προσπαθώ να βοηθήσω και θέλω όντως να βρεθεί άκρη. Αλλά και πάλι αν ήμουν ένοχος θα έπαιρνα τον… τηλέφωνο; Παιδιά τον πήρα, είναι αδερφός μου και εκείνη τη στιγμή πανικοβλήθηκα και του είπα “Φίλε τι κάνω, τρέμω. Θες να έρθεις αύριο χωριό;”. Έχω και πίεση και από την αστυνομία και από τον δικηγόρο και από τη δημοσιογραφία. “Ωωω, ο ανιψιός ο ντούκης, που σκότωσε τον θείο του”, γιατί έτσι έχει παιχτεί. Το ότι ήταν ο συνεργός, αυτός που δούλευε στο μαγαζί του (…), το έμαθα από τις ειδήσεις εγώ, μετά που βγήκα από τη ΓΑΔΑ, γιατί δεν ήξερα ποιος είναι τι. Εγώ τους είπα αναλυτικά πού τον ξέρω και η αστυνομία δεν μου είπε», είχε προσθέσει τότε.

Φοινικούντα: Τι είχε καταθέσει ο ανιψιός αμέσως μετά τη διπλή δολοφονία

Όπως είχε καταθέσει ο ανιψιός μετά τη διπλή δολοφονία, το πρώτο τηλεφώνημα που έκανε από το κινητό της συντρόφου του, ήταν στον ιδιοκτήτη της καφετέριας στο Κολωνάκι που ήταν στο παρελθόν εργοδότης του ενός 22χρονου φερόμενου ως συνεργού της δολοφονίας. Ήταν συγκεκριμένα το πρόσωπο που του είχε γνωρίσει τον εν λόγω εμπλεκόμενο.

«Για να καταλάβετε τι σχέση έχω με τον Γ. (τον πρώην εργοδότη του κατηγορουμένου), μετά την επίθεση είναι το πρώτο άτομο που ζήτησα από την κοπέλα μου να καλέσει και να ενημερώσει γιατί εγώ ήμουν σε σοκ και δεν μπορούσα να μιλήσω. Τον κάλεσε από το κινητό της γιατί το δικό μου βρισκόταν στο σημείο της δολοφονίας», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά στην κατάθεσή του.

Ο 22χρονος εργαζόταν σε επιχείρηση του φίλου του ανιψιού, ο οποίος επίσης συνελήφθη

Όσο για τη στιγμή της δολοφονίας είχε πει:

«Βρισκόμουν στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ και μέσα στη ρεσεψιόν βρισκόταν και ο θείος μου ενώ ο Β. (επιστάτης) ήταν έξω από το δωμάτιο της ρεσεψιόν στα ψυγεία.

Τα παντζούρια των παραθύρων της ρεσεψιόν ήταν ανοικτά και είδα έναν άντρα να περπατάει από την είσοδο του χώρου του κάμπινγκ και να έρχεται προς τη ρεσεψιόν.

Ο άνδρας αυτός φορούσε κοντομάνικο λευκό πουκάμισο με ρίγες, χρώματος η μαύρο η μπλε η γκρι και ήταν αρκετά ξανθός, με κοντό μαλλί και φορούσε και ένα τσαντάκι υφασμάτινο μαύρο χιαστί στο σώμα του.

Δεν θυμάμαι αν φορούσε βερμούδα ή παντελόνι αλλά σίγουρα δεν ήταν τζιν. Εκείνη την ώρα ετοιμαζόμασταν να κλείσουμε. Συνήθως το κάμπινγκ αυτή την περίοδο, κλείνει περίπου από 20:30 ώρα έως 21:00 ώρα.

Ο Β. γενικά έβριζε και πείραζε τον κόσμο. Τότε λοιπόν αφού αυτός ο άνδρας που σας περιέγραψα πλησίασε προς τη ρεσεψιόν, ο Β. είπε κοροϊδευτικά “Πού πάει αυτό;” αναφερόμενος σε αυτόν τον άντρα που σας λέω. Εμένα με έπιασαν τα γέλια».

Στη συνέχεια ο ανιψιός του θύματος αναφέρθηκε στον δράστη: «Ο άντρας δεν έμοιαζε για Έλληνας, ούτε για Γερμανός και είπε απευθυνόμενος προς τον θείο μου, σε όχι καλά Αγγλικά: “You have a place to stay? Is there any place for me?”. Τότε ο θείος μου του απάντησε με ειρωνικό ύφος “What place?” και γελούσε και τότε ακούω ένα μπαμ και τότε κατάλαβα ότι αυτός ο άντρας πυροβόλησε τον θείο μου.

Ο θείος μου, που καθόταν μέχρι εκείνη τη στιγμή, πίσω από το γραφείο του, πρόλαβα να δω ότι σηκώθηκε και τότε άκουσα και δεύτερο μπαμ και κατάλαβα ότι τον πυροβόλησε και δεύτερη φορά. Εγώ βρισκόμουν μέσα στη ρεσεψιόν μπροστά από το τζάκι.

Ο Β. στεκόταν στην πόρτα, μέσα στη ρεσεψιόν. Με το που άκουσα τους πυροβολισμούς άρχισα να τρέχω και φώναξα και στον Β. να τρέξει και άρχισε κι αυτός να τρέχει.

Βγαίνοντας από τη ρεσεψιόν εγώ έτρεξα προς τα αριστερά και ο Β. προς τα ψυγεία και φαινόταν ότι θόλωσε και εγώ τον προέτρεψα να τρέξει και άρχισε να τρέχει προς το μέρος μου.

Ταυτοχρόνως, φώναζα βοήθεια και help αλλά δε βρισκόταν κανείς άλλος εκεί στο σημείο αυτό. Καθώς έτρεχα άκουσα δυο ή τρεις πυροβολισμούς που έριξε ο άγνωστος άντρας αυτός στο Β. και κατάλαβα ότι ο Β. έπεσε στο έδαφος.

Εγώ κοιτώντας πίσω είδα ότι ο άντρας αυτός στόχευε προς το μέρος μου, που εγώ είχα τρέξει πιο γρήγορα και ήμουν μπροστά από τον Β.

Νομίζω ότι άκουσα ή έναν ή δυο ακόμα πυροβολισμούς που έριξε προς τα εμένα. Φοβήθηκα πάρα πολύ. Έτρεχα όσο πιο γρήγορα μπορούσα.

Κάποια στιγμή γλίστρησα και έπεσα. Νομίζω επειδή είχα τρέξει πολύ γρήγορα και δεν με προλάβαινε, τον είδα να γυρνάει προς τα πίσω. Εγώ έτρεξα μέχρι το εστιατόριο του κάμπινγκ και είπα να πάρουν τηλέφωνο την αστυνομία».

Στη συνέχεια, όπως είπε, επέστρεψε στη ρεσεψιόν και βρήκε τον επιστάτη νεκρό φωνάζοντας παράλληλα σε άλλους επισκέπτες του κάμπινγκ να απομακρυνθούν.

Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ κατέθεσε ότι είδε καθαρά τον δολοφόνο και μάλιστα εμφανίστηκε σίγουρος ότι μπορεί να τον αναγνωρίσει.