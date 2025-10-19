Φοινικούντα: Τι ισχυρίστηκε στην ανακρίτρια ο φερόμενος εκτελεστής

Στο στάδιο της κύριας ανάκρισης έχει φτάσει η υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα. Όπως μετέδωσε από τα δικαστήρια της Καλαμάτας ο απεσταλμένος του Star Κώστας Γκελντής, μαραθώνια ήταν η απολογία του 22χρονου φερόμενου ως εκτελεστή, ο οποίος μπήκε πρώτος στο γραφείο της Ανακρίτριας στις 12 το μεσημέρι και παρέμεινε εκεί για πεντέμιση ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στο έγκλημα - επιμένει πως δεν γνωρίζει από όπλα, δεν κατέχει όπλα, δεν έχει πυροβολήσει ποτέ, και πως τη μοιραία νύχτα βρισκόταν έξω από το κάμπινγκ στο σκούτερ.

Οι πληροφορίες του Κώστα Γκελντή για την απολογία του 22χρονου φερόμενου εκτελεστή

Η διαδικασία της ανάκρισης πήγε κατά δύο ώρες πίσω, καθώς οι συνήγοροι του 22χρονου ζήτησαν χρόνο προκειμένου να διαβάσουν τις καταθέσεις των ανθρώπων που πέρασαν το κατώφλι της ανακρίτριας τις προηγούμενες ημέρες.

Πριν από λίγο έφθασε στα δικαστήρια και ο δεύτερος 22χρονος, ο συνεπιβάτης του σκούτερ, για να δώσει κι εκείνος τη δική του εκδοχή.

Κάποτε οι δύο 22χρονοι ήταν φίλοι. Τώρα ο ένας κατηγορεί τον άλλον.

Όλα δείχνουν ότι η διαδικασία θα συνεχιστεί μέχρι αργά το βράδυ. Στο τέλος της θα μάθουμε ποια είναι η απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την τύχη τους.

Το τηλεφώνημα μετά τη δολοφονία από τη φίλη του ανιψιού

Το Star φέρνει στο φως νέα αποκαλυπτικά στοιχεία για όσα ακολούθησαν μετά το φονικό που ταράζουν τα νερά.

Η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, πριν δεχθεί σήμερα στο γραφείο της τους δυο 22χρονους, είχε λάβει πολύωρες καταθέσεις τόσο από τον μοναδικό μάρτυρα του διπλού φονικού και της φίλης του, όσο και του εργοδότη του φερόμενου συνεργού. Σύμφωνα με πληροφορίες, στάθηκε σε μια επικοινωνία που έγινε μετά το φονικό από τη συσκευή της συντρόφου του ανιψιού προς τον εργοδότη.

«Για να καταλάβετε τι σχέση έχω με τον φίλο μου, μετά την επίθεση ήταν το πρώτο άτομο που ζήτησα από την κοπέλα μου να καλέσει και να ενημερώσει γιατί εγώ ήμουν σε σοκ και δεν μπορούσα να μιλήσω. Τον κάλεσε από τον κινητό της γιατί το δικό μου βρισκόταν στο σημείο της δολοφονίας», ανέφερε ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που ήταν ο μοναδικός μάρτυρας του διπλού εγκλήματος.

Φοινικούντα: Η επικοινωνία των 22χρονων μετά το έγκλημα - Τα κενά και οι αντιφάσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα νέο στοιχείο που βλέπει το φως της δημοσιότητας, αλλάζει τα δεδομένα.

Οι δύο 22χρονοι, φέρεται να είχαν επικοινωνία μια ημέρα μετά το διπλό φονικό, παρά το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος ως συνεργός υποστήριξε ότι πέταξε το κινητό του σε υπόνομο μετά το έγκλημα. Τι ειπώθηκε ανάμεσα στους άλλοτε κολλητούς παιδικούς φίλους;

Όλα τα θολά σημεία προσπαθούν να ξεδιαλύνουν οι αρχές, κάτι που αναμένεται να γίνει με τα αποτελέσματα της άρσης των επικοινωνιών.

Οι αρχές ψάχνουν τη διαδρομή του φερόμενου συνεργού

Σχετικά με τη διαφυγή τους, το μόνο σίγουρο είναι ότι και οι δύο έφτασαν μαζί στην Φοινικούντα. Από εκεί, φαίνεται πως οι δρόμοι τους χωρίζουν.

Το αφήγημα του φερόμενου συνεργού, ότι ενώ ο φίλος του έφυγε με το σκούτερ εκείνος κολύμπησε από τη Φοινικούντα στην Καλαμάτα, πλέον οι αρχές το θεωρούν ανέφικτο.

Μπορεί o φερόμενος συνεργός να παρέμεινε το βράδυ σε χώρο του κάμπινγκ;

Οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο o φερόμενος συνεργός ακόμη και να παρέμεινε στο κάμπινγκ - κάτι αρκετά παράτολμο, που μόνο με βοήθεια τρίτου θα μπορούσε να είχε καταφέρει. Έπειτα, την επόμενη μέρα, είτε μόνος του είτε πάλι με βοήθεια να έφτασε στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας όπου και τον καταγράφουν κάμερες να επιβιβάζεται σε δρομολόγιο για Αθήνα.

Αν κάτι τέτοιο έχει βάση, προκύπτουν άλλα ερωτήματα. Υπήρχε κάποιος που τον φυγάδεψε και τον έκρυψε όσο οι αστυνομικοί ήταν στον τόπο του εγκλήματος; Και αν ναι, ποιος ήταν αυτός;

