Φοινικούντα: Δεν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα του «εκτελεστή»

Το Star αποκαλύπτει νέα στοιχεία για την υπόθεση δολοφονίας στη Φοινικούντα, λίγες ώρες πριν βρεθούν οι δυο κατηγορούμενοι και πάλι στον ανακριτή.

Νέα δεδομένα περιπλέκουν ακόμα περισσότερο τη διπλή δολοφονία. Όπως αποκαλύπτει το Star, δεν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας στον ρουχισμό του φερόμενου εκτελεστή.

Oι πληροφορίες του Αλέξανδρου Γύγου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Πρόκειται για τα ρούχα και τον εξοπλισμό που εντόπισαν οι αρχές στο σπίτι του και τα οποία φαίνεται να φορούσε κατά την ημέρα της διπλής ανθρωποκτονίας, τα οποία και εξετάσθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Τα σενάρια κατά τα φαινόμενα είναι δύο: είτε δεν πυροβόλησε τελικά εκείνος, είτε έπλυνε πολύ καλά τα ρούχα του μετά τη δολοφονία.

Χωρίς τέλος το θρίλερ της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

Κρίσιμες είναι οι επόμενες ημέρες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, με τους αστυνομικούς να επιταχύνουν τις ενέργειές τους. Η Τασούλα Παπανικολάου, εξασφάλισε όλα όσα εμπιστευτικά φέρεται να έλεγε ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ σε φίλη του λίγες μέρες πριν δολοφονηθεί.

«Είναι δύο εβδομάδες που με πυροβόλησαν στο κεφάλι, πήγα νοσοκομείο, τώρα είμαι κάμπινγκ. Κρατώ την ψυχραιμία μου και προσπαθώ μέσω της αστυνομίας να βρω τι κρύβεται από πίσω, γιατί δεν έχω πειράξει κουνούπι. Ζούμε σε ένα τρελό άπληστο κόσμο».



Ο 68χρονος αναφερόταν στην επίθεση που είχε δεχθεί στις αρχές του Σεπτέμβρη με το αεροβόλο. Προσπαθούσε να καταλάβει ποιος και γιατί θέλει το κακό του. Αυτά φέρεται να μετέφερε στους αστυνομικούς η κοντινή του φίλη, δείχνοντας μηνύματα που είχαν ανταλλάξει στο viber.

Το Ανθρωποκτονιών αναλύει πυρετωδώς τις άρσεις του τηλεφωνικού απορρήτου αλλά και ένα τεράστιο υλικό που έχει συγκεντρώσει από 300 κάμερες ασφαλείας σε Μεσσηνία και Αθήνα.

Μετά και τη νέα κατάθεση του ανιψιού, η ανακρίτρια Καλαμάτας κάλεσε και τον εργοδότη ενός εκ των κατηγορούμενων. Θρίλερ, δίχως τέλος - με πολλά ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις.

Φοινικούντα: Τι θα ισχυριστούν στον ανακριτή οι δύο 22χρονοι

Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να κατηγορήσουν ο ένας τον άλλον για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το τι αναμένεται να ισχυριστούν οι δύο συλληφθέντες έχει ο Αλέξανδρος Γύγος.

Αναμένεται να έχει ενδιαφέρον η επιχειρηματολογία που θα εκφράσουν οι δύο νεαροί για να πείσουν τις δικαστικές αρχές για τους ισχυρισμούς τους, τόνισε ο αστυνομικός συντάκτης του Star. Οι δικηγόροι των δύο 22χρονων, επισκέφθηκαν σήμερα τους εντολείς τους στα κρατητήρια της Καλαμάτας, προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Πληροφορίες για το τι θα ισχυριστούν στον ανακριτή οι δύο 22χρονοι / Kεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Από τη μία πλευρά, ο φερόμενος συνεργός θα επιμείνει ότι όχι μόνο δεν πυροβόλησε, αλλά δε βρισκόταν καν παρών τη στιγμή του εγκλήματος - θέση την οποία υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή της σύλληψής του.

Από την άλλη, ο φερόμενος εκτελεστής αναμένεται να υποστηρίξει ότι ούτε εκείνος πυροβόλησε, αλλά πως ήταν απλώς ο οδηγός του σκούτερ, χωρίς να γνωρίζει τις ακριβείς προθέσεις ή ενέργειες του φίλου του.

Τα επιχειρήματα του φερόμενου εκτελεστή για να πείσει ότι δεν πάτησε τη σκανδάλη

Τα επιχειρήματά του φερόμενου εκτελεστή έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον: φέρεται να ισχυρίζεται ότι αν είχε σκοπό να σκοτώσει, δε θα έδινε το πραγματικό του όνομα και τη διεύθυνσή του σπιτιού του στο ξενοδοχείο όπου διέμειναν λίγο πριν τη δολοφονία, ούτε θα είχε μαζί του το προσωπικό του κινητό τηλέφωνο, καταχωρημένο στο όνομά του.

Ωστόσο, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της Τασούλας Παπανικολάου, ο κατηγορούμενος μπορεί προανακριτικά να έκανε χρήση του δικαιώματος της σιωπής και να μην έδωσε κατάθεση, ωστόσο, προφορικά φέρεται να είπε σε αστυνομικό ότι απλώς ακολούθησε τον φίλο του σε μια «δουλειά», για την οποία γνώριζε μόνο τα απολύτως απαραίτητα. Μάλιστα, εκείνος θα τον μετέφερε με το σκούτερ, ενώ ο φίλος του θα του έδινε αμοιβή 500, 1.000 ή 1.500 ευρώ, ανάλογα με το πώς θα εξελισσόταν η υπόθεση.

Όλα πλέον θα κριθούν αύριο, στις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή, όπου δεν αποκλείονται ανατροπές.

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star