Φοινικούντα: Τι είπαν ο ανιψιός & η σύντροφός του για το επίμαχο τηλεφώνημα

Τι υποστήριξαν στον ανακριτή ο ανιψιός και η σύντροφός του για το τηλεφώνημα στον πρώην εργοδότη του ενός από τους δύο κατηγορούμενους / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Νέα κατάθεση έδωσε σήμερα στην ανακρίτρια Καλαμάτας ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και αυτόπτης μάρτυρας του διπλού φονικού στη Φοινικούντα. Στο επίκεντρο ήταν η πρώτη κλήση που έκανε δευτερόλεπτα μετά το έγκλημα προς στον εργοδότη του 22χρονου και φίλου του ανιψιού, όπως ισχυρίζεται. Το τηλεφώνημα έγινε από το κινητό της κοπέλας του, που κατέθεσε και εκείνη στη δικαστική λειτουργό.

Η σύντροφος του ανιψιού κατέθετε για τρεις ολόκληρες ώρες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Γκελντή στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, ο ανακριτής τη ρώτησε από πότε γνωρίζεται με τον ανιψιό του 68χρονου, εάν γνώριζε τους δύο κατηγορούμενους, εάν τους είχε δει ποτέ και τι ήξερε γι' αυτούς.

Είναι η δεύτερη φορά που μιλά στις αρχές, καθώς είχε ήδη καταθέσει στην αστυνομία. Δέκα λεπτά πριν τη δολοφονία βρισκόταν στη ρεσεψιόν, ενώ τη στιγμή των πυροβολισμών ήταν στο εστιατόριο. Όλα εκτυλίχθηκαν σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Όταν αντίκρισε τον σύντροφό της, εκείνος της φώναξε να ειδοποιήσει τον καλύτερο φίλο του οποίος είναι και ο εργοδότης του 22χρονου δράστη.

Η νεαρή γυναίκα εργάζεται τα τελευταία χρόνια στο κάμπινγκ και γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις όσο λίγοι. Οι μαρτυρίες τους θεωρούνται κλειδί για την ανακρίτρια, που πλέον έχει στα χέρια της νέα στοιχεία-φωτιά.

Φοινικούντα: Τι κατέθεσε ο ανιψιός για το επίμαχο τηλεφώνημα

Ο ανιψιός παρέμεινε στο γραφείο της ανακρίτριας για αρκετές ώρες, δίνοντας νέα στοιχεία για το τι ακριβώς συνέβη το μοιραίο βράδυ και εξηγώντας τους λόγους που κάλεσε τον εργοδότη του 22χρονου.

«Μετά την επίθεση, ήμουν σε σοκ και δεν μπορούσα να μιλήσω. Ζήτησα από την κοπέλα μου να καλέσει τον φίλο μου — ήταν το πρώτο άτομο που μου ήρθε στο μυαλό. Το δικό μου κινητό είχε μείνει στο σημείο της δολοφονίας», φέρεται να είπε στην ανακρίτρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, ο ανιψιός είχε κληθεί ήδη από την περασμένη Τρίτη στα γραφεία της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών για αναγνώριση των δραστών. Ο πρώτος που αναγνώρισε ήταν ο εκτελεστής, ενώ κατέθεσε πως είχε ξαναδεί τον συνεργό του στο κάμπινγκ και πέρυσι, αλλά και τυχαία στην Αθήνα λίγες ημέρες πριν από το φονικό.

«Το άτομο που είδα έχει ίδια μάτια, ζυγωματικά, μέτωπο και αυτιά με τον δράστη. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι πρόκειται για αυτόν», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η μόνη διαφορά είναι τα πιο ξανθά μαλλιά και η λιγότερη γενειάδα.

Η ανακρίτρια συνεχίζει την έρευνα, εστιάζοντας πλέον στις σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων και στις τηλεφωνικές επικοινωνίες που έγιναν πριν και μετά το φονικό.

Eκτιμάται ότι το συγκεκριμένο τηλεφώνημα ίσως αποδειχθεί καθοριστικό στοιχείο για να φωτιστούν οι πραγματικοί ρόλοι και τα κίνητρα πίσω από τη διπλή δολοφονία που συγκλόνισε τη Μεσσηνία.

Φοινικούντα: Τα προφητικά λόγια του ιδιοκτήτη πριν τη δολοφονία

Οι αρχές έχουν επίσης εστιάσει στις δύο επιθέσεις με αεροβόλο που δέχθηκε το θύμα ενάμιση μήνα πριν δολοφονηθεί. Και αυτές οι επιθέσεις είχαν υπαίτιο τον νεαρό συνοδηγό της μηχανής που εμπλέκεται στο έγκλημα.

Το παράδοξο είναι ότι ενώ ο ιδιοκτήτης στην πρώτη επιθεση με αεροβόλο, στις 7 Σεπτεμβρίου, είδε τον μαυροφορεμένο και με κουκούλα δράστη, δεν τον αναγνώρισε και δεν πήγε το μυαλό του στον συγκεκριμένο άντρα.

Στη δεύτερη επίθεση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, έκανε την καταγγελια στην αστυνομία, λέγοντας τα εξής «προφητικά» λόγια:

«Η μανία του δράστη κατά την πρώτη επίθεση που έτρεχε από πίσω μου και με πυροβολούσε όταν προσπάθησα να διαφύγω, δείχνει ότι δεν ήθελε απλώς να με εκφοβίσει, αλλά ήθελε να μου κάνει κακό. Επίσης, το γεγονός ότι με σημάδευε στο πρόσωπο σε συνδυασμό ότι σήμερα επέστρεψε προφανώς για να τελειώσει αυτό που ξεκίνησε, δείχνει ότι ήθελε να μου αφαιρέσει τη ζωή».

Σε καμία από τις δύο επιθέσεις δεν έγινε, όμως, λόγος για χρήματα και δεν υπήρξε εκβιασμός. Ειδικά στην πρώτη, ο 22χρονος δεν έδρασε ως ένας άνθρωπος που θέλει να εκβιάσει. Πλήσιασε τον 68χρονο με καλυμμένα χαρακτηριστικά, τον σημάδεψε και στη συνέχεια τον χτύπησε.

Μάλιστα, είχαν και έναν μικρό διάλογο, καθώς ο 68χρονος μόλις τον είδε τον ρώτησε «Τι κάνεις εκεί, παίζεις;» και ο συνεργός απάντησε «Ναι παίζω». Αμέσως μετά τον καταδίωξε, τον σημάδεψε με το όπλο και τον χτύπησε, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα που τον οδήγησαν στο νοσοκομείο.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star