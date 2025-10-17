Φοινικούντα: Αυτή είναι η σκηνή του εγκλήματος - Πού βρισκόταν ο ανιψιός

Την ώρα που οι αρχές προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις στα αναπάντητα ερωτήματα και στις αντιφάσεις γύρω από το διπλό φονικό στη Φοινικούντα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ο τόπος του εγκλήματος, αλλά και η θέση στην οποία βρίσκονταν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση.

Σύμφωνα με γραφικά που παρουσίασε η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ την ώρα της δολοφονίας του βρισκόταν πίσω από τα γραφεία της ρεσεψιόν. Απέναντί του στα δεξιά στεκόταν ο ανιψιός του και στην πόρτα ο 62χρονος επιστάτης.

Σύμφωνα με την κατάθεση του ανιψιού κάποια στιγμή το βράδυ εμφανίστηκε ένας νεαρός άνδρας που φορούσε ένα ριγέ πουκάμισο. Όταν τον είδε ο επιστάτης είπε «πού πάει τούτο;». Ο νεαρός μπήκε μέσα και με σπαστά αγγλικά ρώτησε «is there a place for me to stay?». Τότε ο 68χρονος του απάντησε με ειρωνικό ύφος «what place» και αμέσως μετά ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Ο ανιψιός έντρομος άρχισε να τρέχει προς την έξοδο, φωνάζοντας ταυτόχρονα στον επιστάτη να τρέξει κι εκείνος και «help», χωρίς κάποιος να τον ακούει.

Ο δράστης πυροβόλησε τρεις φορές πισώπλατα τον επιστάτη, ο οποίος έπεσε νεκρός 35 μέτρα από τη ρεσεψιόν. Εκείνη την ώρα ο ανιψιός, που είχε τρέξει γρηγορότερα, βρισκόταν λίγο πιο μπροστά από τον επιστάτη, στα 50 μέτρα από τη ρεσεψιόν. Μία έκτη σφαίρα βρέθηκε σφηνωμένη σε ένα τροχόσπιτο, σε ύψος τριών μέτρων, προς τη φορά που κινούταν τόσο ο επιστάτης, όσο κι ο ανιψιός, εγείροντας έτσι αμφιβολίες αν προοριζόταν όντως για τον ανιψιό όπως είχε εκτιμηθεί αρχικά.

Πληροφορία της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» κάνει λόγο για μία ακόμη αυτόπτη μάρτυρα του διπλού φονικού - εκτός από τον ανιψιό - , μια Γερμανίδα τουρίστρια που βρισκόταν μέσα στο τροχόσπιτό της στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

«Άκουσε 2 πυροβολισμούς αρχικά και μετά άλλους 4 κι ένα αντικείμενο να χτυπάει εξωτερικά το τροχόσπιτο. Είδε δύο άτομα να τρέχουν από τον χώρο υποδοχής στο εστιατόριο».

Η γυναίκα δεν μπορεί να περιγράψει ακριβώς πως ήταν οι άνδρες που είδε γιατί ήταν νύχτα, ωστόσο περιγράφει ότι είχαν κάτι λάμψεις στα χέρια τους, πιθανώς από κινητά τηλέφωνο.

Εντύπωση έχει επίσης προκαλέσει πως στο συρτάρι της ρεσεψιόν βρέθηκε το πορτοφόλι του 68χρονου το οποίο περιείχε 1.580 ευρώ, ενώ στην τσέπη του νεκρού επιστάτη βρέθηκαν 500 ευρώ.

Ο ανιψιός αναγνώρισε ως φυσικό αυτουργό του εγκλήματος τον 22χρονο οδηγό του σκούτερ με το οποίο διέφυγαν από το κάμπινγκ οι δύο δράστες. Ωστόσο εκείνος αρνείται πως είναι το πρόσωπο που πυροβόλησε, ενώ αυτή την ώρα ο ανιψιός καταθέτει στην εισαγγελία, όπως και η σύντροφός του, καθώς κλήθηκαν να δώσουν διευκρινίσεις για κάποια από εκείνα που κατέθεσαν στην αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του δελτίου ειδήσεων του Star και του Κώστα Γκελντή, ο ανιψιός δήλωσε μέσω του δικηγόρου του παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για τη δολοφονία του θείου του αλλά και την απόπειρα ανθρωποκτονίας εναντίον του.