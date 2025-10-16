Φοινικούντα: Ο διάλογος των κατηγορουμένων πριν το διπλό φονικό

Ο ισχυρισμός του 22χρονου συνεργού για σεξουαλική κακοποίηση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.10.25 , 22:09 Κλήρωση Τζόκερ 16/10/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 5.700.000 ευρώ
16.10.25 , 22:05 First Dates: Θα βγουν δεύτερο ραντεβού Ιωάννα & Σταμάτης;
16.10.25 , 22:02 Φόρος στα κρυπτονομίσματα και νέα πλατφόρμα για τα ακίνητα
16.10.25 , 21:55 Ανησυχία για την εμφάνιση λύκων στην Ιπποκράτειο Πολιτεία
16.10.25 , 21:55 Κάντις Σουάνπολ: «Σείστηκε» το Brooklyn Navy Yard με την πασαρέλα της
16.10.25 , 21:48 Βουλή: Σφοδρή αντιπαράθεση για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
16.10.25 , 21:30 First Dates: Πώς αντέδρασε η Άρτεμις όταν είδε τον Γιώργο;
16.10.25 , 21:20 First Dates: Η πρώτη συνάντηση της Αριστέας με τον Βαγγέλη!
16.10.25 , 21:11 Θεσσαλονίκη: Οδηγός έβριζε και κλωτσούσε επιβάτες λεωφορείου
16.10.25 , 21:10 First Dates: Τι σκέφτηκε ο Σταμάτης όταν είδε την Ιωάννα;
16.10.25 , 21:05 First Dates: Ο ποδοσφαιριστής Σταμάτης ξέρει ακριβώς τι θέλει!
16.10.25 , 21:01 Καμένα Βούρλα: Αυτοκτόνησε μητέρα δύο παιδιών
16.10.25 , 20:45 Φοινικούντα: Πιστεύω Τα Έχει Κάνει Όλα Ο Συνεργός
16.10.25 , 20:39 Οι ζεν πρεμιέ του ελληνικού σινεμά που έκαναν τις γυναίκες να «παραληρούν»
16.10.25 , 20:30 Τραμπ και Πούτιν συμφώνησαν να συναντηθούν στη Βουδαπέστη
Kαινούργιου: Το μεσημεριανό της είναι πεντανόστιμο και με λίγες θερμίδες
Καμένα Βούρλα: Αυτοκτόνησε μητέρα δύο παιδιών
First Dates: Τι σκέφτηκε ο Σταμάτης όταν είδε την Ιωάννα;
Φοινικούντα: «Τον κακοποίησε σεξουαλικά μέσα σε σκηνή»
Κηδεία Άλκη Γιαννακά: Ράκος η σύντροφός του - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
10 πράγματα που μπορείς να κάνεις για να γίνεις πιο ευτυχισμένος σήμερα
Ανησυχία για την εμφάνιση λύκων στην Ιπποκράτειο Πολιτεία
Φοινικούντα: Όσα κατέθεσε ο ανιψιός για τη νύχτα του διπλού φονικού
Κατερίνα Καινούργιου: Η φουσκωμένη κοιλίτσα δεν κρύβεται πια
Έγκυος στον 9ο μήνα αυτοκτόνησε στην Disney World
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Τασούλα Παπανικολάου, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα όσα είπαν στις αστυνομικές αρχές οι βασικοί πρωταγωνιστές της άγριας δολοφονίας στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, καθώς επίσης οι συγγενείς του θύματος, αποκάλυψε στο ρεπορτάζ της στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star η Τασούλα Παπανικολάου.       

Φοινικούντα: Ο καβγάς λίγα λεπτά μετά το φονικό που «χώρισε» τους δράστες

Όπως ανέφερε, μέσα από τα λόγια τους βγάζει κανείς χρήσιμα συμπεράσματα για το τι ακριβώς συνέβη εκείνο το ανατριχιαστικό βράδυ. 

Ο διάλογος μεταξύ των δύο κατηγορούμενων έγινε λίγες ημέρες πριν το έγκλημα, έτσι τουλάχιστον όπως τον περιγράφει στην ομολογία του όταν παραδόθηκε ο 22χρονος συνεργός. Είχε ήδη κάνει τις δύο αποτυχημένες απόπειρες για να εκβιάσει τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ώστε να πάρει χρήματα και το αποκαλύπτει στον  φίλο του.  

Ο διάλογος του εκτελεστή με τον συνεργό  

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του ο φερόμενος ως εκτελεστής τότε του είπε : 

«Τι λες ρε φλώρε; Θα πάμε μαζί αυτή τη φορά και θα του κάνω να του φύγει το κλαπέτο, θα τα κανονίσω όλα εγώ». 

Ο διάλογος συνεργού - εκτελεστή πριν το έγκλημα στη Φοινικούντα

Ο διάλογος συνεργού - εκτελεστή πριν το έγκλημα στη Φοινικούντα  

Φοινικούντα: Ειδικές δυνάμεις, γυμναστήρια - Τα προφίλ των κατηγορούμενων

Ο ισχυρισμός για σεξουαλική κακοποίηση και τα ερωτήματα     

Ο συνεργός ξεκίνησε την ομολογία του υποστηρίζοντας ότι η σεξουαλική του κακοποίηση από τον  68χρονο έγινε το τρίτο βράδυ που έμεινε στο κάμπινγκ το καλοκαίρι του 2022. Δεν μπορούσε όπως λέει να το αποτρέψει και μάλιστα απείλησε ότι θα φωνάξει την Αστυνομία. Υποστηρίζει  ότι ο 68χρονος του έδωσε 400 ευρώ, αναφέροντας στη συνέχεια. 

Φοινικούντα: «Τον κακοποίησε σεξουαλικά μέσα σε σκηνή» 

«Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ μου είπε : “Πάρε αυτά για να μη μιλήσεις .Ποιον θα πιστέψουν εσένα που είσαι δεκαοχτώ χρονών ή εμένα που είμαι πενήντα χρόνια εδώ;"».  2

Ο ισχυρισμός του συνεργού για σεξουαλική κακοποίηση από το ένα θύμα

Ο ισχυρισμός του συνεργού για σεξουαλική κακοποίηση από το ένα θύμα 

Σε αυτή την περιγραφή υπάρχει ένα κενό. Ενώ υποστηρίζει ότι επέμενε πολύ ότι θα πάει στην Αστυνομία, δεν το κάνει και δεν προχωρά σε καταγγελία .Το ερώτημα είναι «γιατί;». 

Η δημοσιογράφος του Star τόνισε ότι εντύπωση προκαλεί και ένα άλλο στοιχείο της υπόθεσης .Ο βασικός ισχυρισμός των δύο νεαρών είναι  «πήγαμε να εκβιάσουμε για να πάρουμε χρήματα». Όμως. οι αρχές βρήκαν άθικτα 2.000 ευρώ στο χώρο του εγκλήματος. Σχεδόν 1. 500 ευρώ ήταν στο πορτοφόλι του ιδιοκτήτη και 500 ευρώ στον επιστάτη.  

Φοινικούντα: «Δεν τον πυροβόλησα εγώ», λέει ο φερόμενος ως εκτελεστής

Τι κατέθεσαν για τη στενή σχέση ιδιοκτήτη κάμπινγκ – επιστάτη   

Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι τόσο η μητέρα του παρ’ ολίγον θύματος ανιψιού όσο και η ανιψιά του ιδιοκτήτη κάμπινγκ,  καταθέτουν ότι τα δύο θύματα της άγριας δολοφονίας είχαν στενή προσωπική σχέση.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ
 |
ΣΥΝΕΡΓΟΣ
 |
ΚΑΜΠΙΝΓΚ
 |
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top