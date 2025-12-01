Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν 1 Δεκεμβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Αγίου Θεοκλήτου επισκόπου Λακεδαιμονίας θαυματουργού, Προφήτου Ναούμ και Αγίου Φιλαρέτου ελεήμονος.

Ο Άγιος Θεόκλητος ήταν επίσκοπος Λακεδαιμονίας τον 9ο αιώνα, γνωστός για την ασκητική του ζωή και την έντονη δραστηριότητά του. Η σύγκρουσή του με τους ισχυρούς της περιοχής οδήγησε στην προσωρινή του απομάκρυνση από την επισκοπή του, ενώ η μνήμη του τιμάται στις 1 Δεκεμβρίου. 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Θεόκλητος
  • Θεοκλήτη
  • Ναούμ, Ναούμης
  • Ναόμι, Ναούμα
  • Φιλάρετος, Φιλαρέτης
  • Φιλαρέτη
  • Αρετή, Αρετούσα *
  • Φαιναρέτη

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:22 και θα δύσει στις 18:06. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 09 ώρες 44 λεπτά.

 Σελήνη 10.7 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS

Η 1η Δεκεμβρίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS το 1988, με απόφαση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) και στη συνέχεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού σχετικά με τους τρόπους μετάδοσης, πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας του HIV.

Το AIDS (Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας είναι μία από τις φονικότερες επιδημίες στην παγκόσμια ιστορία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΟΥ, από το 1981 που παρατηρήθηκε κλινικά στις ΗΠΑ, περί τα 86 εκατ. άνθρωποι έχουν προσβληθεί από το ιό HIV (Ιός Ανθρώπινης Ανοσοανεπάρκειας) και πάνω από 44 εκατ. άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους (2024). Το 2024, 36,7 εκατ. άνθρωποι ήταν φορείς του ιού HIV και 630.000 πέθαναν από AIDS.

Το μήνυμα του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την αντιμετώπιση του HIV/AIDS (UNAIDS) για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS 2025 είναι «Ξεπερνώντας τις αναταραχές, μετασχηματίζοντας την αντιμετώπιση του AIDS» («Overcoming disruption, transforming the AIDS response») και σχετίζεται με τις περικοπές της διεθνούς χρηματοδότησης προγραμμάτων για την αντιμετώπιση του AIDS και τις συνέπειες που θα επιφέρουν σε παγκόσμια κλίμακα. Tο UNAIDS προειδοποιεί ότι η παγκόσμια ανταπόκριση στην επιδημία απειλείται από τη μειωμένη χρηματοδότηση, τον περιορισμό των προγραμμάτων πρόληψης και τη θέσπιση νόμων που ποινικοποιούν συγκεκριμένες, ευάλωτες στον HIV ομάδες πληθυσμού, δυσχεραίνοντας την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες σχετιζόμενες με τον HIV. Για το λόγο αυτό, καλεί όλες τις χώρες να επανεξετάσουν τις πολιτικές και τη χρηματοδότησή τους για την αντιμετώπιση του HIV και να συνεργαστούν, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά και να υπάρξει μια συντονισμένη απόκριση που θα μας φέρει πιο κοντά στο στόχο της εξάλειψης της επιδημίας.

