Χριστουγεννιάτικα έλατα: Ποιες είναι οι τιμές φέτος;

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η διάθεση των χριστουγεννιάτικων δέντρων ξεκίνησε και φέτος, με τις τιμές να παραμένουν στα ίδια επίπεδα με την περσινή χρονιά. Στο Παλαιό Φάληρο, όπου βρέθηκε η κάμερα του Star, οι καταναλωτές έχουν ήδη αρχίσει να επισκέπτονται τα σημεία πώλησης για να προμηθευτούν το έλατο που θα στολίσει το σπίτι τους.

Ο Γιώργος Σαραντάκος, μέσα στα έλατα, μετέφερε ότι η αγορά δείχνει να κινείται σταθερά, χωρίς αυξήσεις. «Οι τιμές κυμαίνονται όπως και πέρσι», ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας και συγκεκριμένα παραδείγματα: «Ένα πλούσιο, ψηλό έλατο, περίπου 1 μέτρο και 30 εκατοστά, κοστίζει 120 με 130 ευρώ».

Δες το δελτίο του Star

δεντρα

Όσοι θέλουν το δέντρο να μεταφερθεί στο σπίτι τους, θα πρέπει να υπολογίζουν μια επιπλέον χρέωση 10 ευρώ για τα μεταφορικά. Τα καταστήματα προσφέρουν και τη δυνατότητα συσκευασίας: το δέντρο δένεται και τοποθετείται σε ειδικό περιτύλιγμα, ώστε να μεταφέρεται εύκολα είτε με αυτοκίνητο είτε από το προσωπικό του καταστήματος σε όλη την Αττική.

IRIS: Υποχρεωτικό για όλες τις επιχειρήσεις από αύριο

Παράλληλα, από αύριο αλλάζει και ο τρόπος πληρωμής, καθώς οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται πλέον και μέσω IRIS. Πώς; Ο καταναλωτής πηγαίνει στο κατάστημα, δίνει τον αριθμό λογαριασμού στην τράπεζα και η πληρωμή ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά και άμεσα στον λογαριασμό του καταστηματάρχη. Η χρήση του IRIS γίνεται υποχρεωτική για ποσά έως 1.000 ευρώ/ ημερησίως.

Μάλιστα, η ΑΑΔΕ και η αστυνομία θα πραγματοποιούν ελέγχους και σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται το σύστημα Iris, προβλέπεται πρόστιμο 10.000 ευρώ, χωρίς περιθώριο ένστασης.

