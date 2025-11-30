Τροχός της Τύχης: Κατάφερε ο παίκτης να λύσει τον γρίφο;

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Κυριακής 30/11/2025 στο Star, ο Χρήστος έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Ίδια κατάληξη», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα.

Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Κ, το Ρ, το Ν κι έξτρα, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Κατάφερε τελικά ο παίκτης να λύσει τον γρίφο;

Δείτε τον Τροχό της Τύχης