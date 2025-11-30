Eπεισόδια στο μπλόκο των αγροτών - Σήκωσαν περιπολικό που έκλεισε τον δρόμο

Χημικά από τις αστυνομικές δυνάμεις στον Πλατύκαμπο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.11.25 , 15:35 Άργος: Μπαλκόνι κατέρρευσε και τραυμάτισε μητέρα τεσσάρων παιδιών
30.11.25 , 14:47 Πώς η Ρωσία χρησιμοποιεί περιστέρια ως κατασκόπους
30.11.25 , 14:16 Ορφέας Αυγουστίδης: «Ένιωσα χαρά που μου πρότειναν τον ρόλο στα Φαντάσματα»
30.11.25 , 14:12 Πορτοκάλια: Τα θετικά και τα αρνητικά της κατανάλωσης τους
30.11.25 , 14:09 Επιστροφή ενοικίου: Δεύτερη ευκαιρία μέχρι 30/12 - Τι πρέπει να κάνετε
30.11.25 , 13:33 Eπεισόδια στο μπλόκο των αγροτών - Σήκωσαν περιπολικό που έκλεισε τον δρόμο
30.11.25 , 13:13 IRIS: Τι αλλάζει από τον Δεκέμβριο στις πληρωμές
30.11.25 , 13:01 Σίσσυ Χρηστίδου: Η συνάντηση στον δρόμο που τη συγκίνησε
30.11.25 , 12:48 Μηνάς Χατζησάββας: Η αγάπη για το θέατρο και ο έρωτας της ζωής του
30.11.25 , 12:13 Μητσοτάκης: Ιστορική η Κοινωνική Συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις
30.11.25 , 12:13 ΙQ 160: Η αγωνία κορυφώνεται όταν ανακαλύπτουν ποιος είναι ο απαγωγέας
30.11.25 , 12:00 Τροχαίο Λούτσα: Μπροστά στα μάτια της μητέρας του σκοτώθηκε ο 24χρονος
30.11.25 , 11:35 Η χρυσή λίρα «βαδίζει» προς τα 1.000 ευρώ
30.11.25 , 11:17 Tσαπανίδου: «Όταν ήμουν στην τηλεόραση, σε συσκέψεις ύψωνα τη φωνή μου»
30.11.25 , 11:12 Η Πάτρα υποδέχεται τον Δημήτρη Κοντολάζο για μοναδικές βραδιά!
Ορέστης Χαλκιάς: Η ηλικία, οι ηθοποιοί γονείς του και η σύντροφός του
Εριέττα Κούρκουλου: Το vegan τραπέζι στο σπίτι της για το Thanksgiving
Σοφία Καρβέλα: Οι γιορτινές μέρες είναι δύσκολες για εμάς τους αλκοολικούς
Χρουσαλά: Γιόρτασε το Thanksgiving στο πολυτελές σπίτι της στο Ελληνικό
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Τροχαίο Λούτσα: Μπροστά στα μάτια της μητέρας του σκοτώθηκε ο 24χρονος
Eπεισόδια στο μπλόκο των αγροτών - Σήκωσαν περιπολικό που έκλεισε τον δρόμο
Άργος: Μπαλκόνι κατέρρευσε και τραυμάτισε μητέρα τεσσάρων παιδιών
Μαρίνα Σάττι: «Βρίσκομαι σε περίοδο ανάρρωσης», έγραψε από το νοσοκομείο
Ρούλα Κορομηλά: Στόλισε χριστουγεννιάτικα το σαλόνι της κι είναι υπέροχο!
Περισσότερα

VIDEOS

Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Επεισόδια μεταξύ αγροτών και αστυνομικών στον Πλατύκαμπο / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν το μεσημέρι της Κυριακής στην παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας–Βόλου, κοντά στον Πλατύκαμπο, όταν αγρότες που είχαν παρατάξει τρακτέρ για να αποκλείσουν το οδικό δίκτυο ήρθαν σε σφοδρή αντιπαράθεση με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Σε «θέσεις μάχης» οι αγρότες - Κατεβαίνουν στα μπλόκα

Αστυνομικοί απέκλεισαν το πέρασμα προς την εθνική οδό τοποθετώντας περιπολικό κάθετα στο οδόστρωμα, εμποδίζοντας τα τρακτέρ να κινηθούν προς το σημείο. Η ενέργεια αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με ομάδα αγροτών να περικυκλώνει το όχημα, να το κουνά και να το χτυπά. Από την ένταση έσπασε το παρμπρίζ, ενώ ο αστυνομικός οδηγός βρισκόταν μέσα.

Αγρότες επεισόδια

Συμπλοκή αγροτών - αστυνομικών

Αγρότες- αστυνομικοί επεισόδια στον Πλατύκαμπο

Άμεσα έφτασαν στο σημείο διμοιρίες των ΜΑΤ και της ΟΠΚΕ, σχηματίζοντας κλοιό για να κρατήσουν τους συγκεντρωμένους μακριά από την εθνική οδό. Το κλίμα παρέμεινε ιδιαίτερα φορτισμένο και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σε νέο γύρο έντασης η αστυνομία έκανε χρήση χημικών. Τουλάχιστον ένα άτομο προσήχθη.

Κινητοποιήσεις των αγροτών με τρακτέρ – Πορεία προς τον κόμβο της Νίκαιας

Παράλληλα με τα επεισόδια στον Πλατύκαμπο, κομβόι τρακτέρ ξεκίνησαν από διάφορες περιοχές της Θεσσαλίας με προορισμό τον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, όπου από τη 1 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί μεγάλο αγροτικό μπλόκο.

Οι παραγωγοί δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στα οδοφράγματα μέχρι και την Παρασκευή (05/12), ενώ σχεδιάζουν και δράσεις σε λιμάνια και τελωνεία. Ήδη εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό, με διακοπές κυκλοφορίας και προσυγκεντρώσεις από το πρωί.

Στη Νίκαια κατευθύνονται αγρότες από όλη τη Θεσσαλία — Τύρναβο, Φάρσαλα, Μαγνησία και άλλες περιοχές — με τα τρακτέρ να κινούνται σε κομβόι και παρατεταμένα κορναρίσματα.

«Θα μείνουμε μέχρι τα Χριστούγεννα αν χρειαστεί», διαμηνύουν οι αγρότες

Οι συγκεντρωμένοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν μέχρι να υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την κυβέρνηση.

«Αν τα αιτήματά μας δεν ικανοποιηθούν, δεν πρόκειται να φύγουμε από τα μπλόκα ούτε τα Χριστούγεννα», τόνισε στο TirnavosPress.gr ο εκπρόσωπος Λεωνίδας Βασιλείου.

Οι αγρότες ζητούν:

  • άμεση καταβολή των ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ,
  • μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής,
  • βελτίωση των τιμών διάθεσης των προϊόντων.
  • Η κατάσταση στον πρωτογενή τομέα χαρακτηρίζεται από τους ίδιους ως «ασφυκτική»

Την ίδια ώρα, δεύτερη μεγάλη συγκέντρωση οργανώνεται στον Ε65 από αγρότες και κτηνοτρόφους της Καρδίτσας, με την κινητοποίηση να κορυφώνεται επίσης στη 1 το μεσημέρι.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΓΡΟΤΕΣ
 |
ΜΠΛΟΚΟ
 |
ΛΑΡΙΣΑ
 |
ΒΟΛΟΣ
 |
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΩΝ
 |
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
 |
ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top