Eπεισόδια στο μπλόκο των αγροτών - Σήκωσαν περιπολικό που έκλεισε τον δρόμο

Επεισόδια μεταξύ αγροτών και αστυνομικών στον Πλατύκαμπο / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν το μεσημέρι της Κυριακής στην παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας–Βόλου, κοντά στον Πλατύκαμπο, όταν αγρότες που είχαν παρατάξει τρακτέρ για να αποκλείσουν το οδικό δίκτυο ήρθαν σε σφοδρή αντιπαράθεση με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Αστυνομικοί απέκλεισαν το πέρασμα προς την εθνική οδό τοποθετώντας περιπολικό κάθετα στο οδόστρωμα, εμποδίζοντας τα τρακτέρ να κινηθούν προς το σημείο. Η ενέργεια αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με ομάδα αγροτών να περικυκλώνει το όχημα, να το κουνά και να το χτυπά. Από την ένταση έσπασε το παρμπρίζ, ενώ ο αστυνομικός οδηγός βρισκόταν μέσα.

Άμεσα έφτασαν στο σημείο διμοιρίες των ΜΑΤ και της ΟΠΚΕ, σχηματίζοντας κλοιό για να κρατήσουν τους συγκεντρωμένους μακριά από την εθνική οδό. Το κλίμα παρέμεινε ιδιαίτερα φορτισμένο και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σε νέο γύρο έντασης η αστυνομία έκανε χρήση χημικών. Τουλάχιστον ένα άτομο προσήχθη.

Κινητοποιήσεις των αγροτών με τρακτέρ – Πορεία προς τον κόμβο της Νίκαιας

Παράλληλα με τα επεισόδια στον Πλατύκαμπο, κομβόι τρακτέρ ξεκίνησαν από διάφορες περιοχές της Θεσσαλίας με προορισμό τον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, όπου από τη 1 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί μεγάλο αγροτικό μπλόκο.

Οι παραγωγοί δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στα οδοφράγματα μέχρι και την Παρασκευή (05/12), ενώ σχεδιάζουν και δράσεις σε λιμάνια και τελωνεία. Ήδη εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό, με διακοπές κυκλοφορίας και προσυγκεντρώσεις από το πρωί.

Στη Νίκαια κατευθύνονται αγρότες από όλη τη Θεσσαλία — Τύρναβο, Φάρσαλα, Μαγνησία και άλλες περιοχές — με τα τρακτέρ να κινούνται σε κομβόι και παρατεταμένα κορναρίσματα.

«Θα μείνουμε μέχρι τα Χριστούγεννα αν χρειαστεί», διαμηνύουν οι αγρότες

Οι συγκεντρωμένοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν μέχρι να υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την κυβέρνηση.

«Αν τα αιτήματά μας δεν ικανοποιηθούν, δεν πρόκειται να φύγουμε από τα μπλόκα ούτε τα Χριστούγεννα», τόνισε στο TirnavosPress.gr ο εκπρόσωπος Λεωνίδας Βασιλείου.

Οι αγρότες ζητούν:

άμεση καταβολή των ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ,

μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής,

βελτίωση των τιμών διάθεσης των προϊόντων.

Η κατάσταση στον πρωτογενή τομέα χαρακτηρίζεται από τους ίδιους ως «ασφυκτική»

Την ίδια ώρα, δεύτερη μεγάλη συγκέντρωση οργανώνεται στον Ε65 από αγρότες και κτηνοτρόφους της Καρδίτσας, με την κινητοποίηση να κορυφώνεται επίσης στη 1 το μεσημέρι.