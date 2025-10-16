Φοινικούντα: Όσα κατέθεσε ο ανιψιός για τη νύχτα του διπλού φονικού

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις γύρω από το διπλό φονικό στη Φοινικούντα, που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο. Οι δύο 22χρονοι κατηγορούμενοι αλληλοκατηγορούνται, ενώ η αδελφή του δολοφονημένου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ ζητά να πραγματοποιηθεί αναπαράσταση του εγκλήματος.

Στο μεταξύ, η κατάθεση του ανιψιού του θύματος, του μοναδικού αυτόπτη μάρτυρα, ρίχνει «φως» στα δραματικά δευτερόλεπτα της εκτέλεσης.

Ο νεαρός ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη, ο οποίος θεωρούνταν ιδιαίτερα αγαπητός και ήταν γνωστός για την καλή του φυσική κατάσταση, αναγνώρισε τον δράστη στην αστυνομία. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο άνδρας που μπήκε στο κάμπινγκ προσποιήθηκε τον πελάτη, μιλώντας στα αγγλικά:

«Ο δράστης είπε προς τον θείο μου “You have a place to stay? Is there any place for me?” Τότε ο θείος μου, με ειρωνικό ύφος, του απάντησε “What a place?” και γελούσε. Ξαφνικά άκουσα ένα μπαμ και κατάλαβα ότι τον πυροβόλησε».

Ήταν η στιγμή, όπως είπε, που συνειδητοποίησε ότι δεν είχε απέναντί του έναν απλό επισκέπτη.

«Άρχισα να τρέχω και να φωνάζω βοήθεια»

Λίγα δευτερόλεπτα μετά τον πρώτο πυροβολισμό, ακολούθησε και δεύτερος.

«Ο θείος μου σηκώθηκε από το γραφείο του και τότε άκουσα και δεύτερο μπαμ. Εγώ βρισκόμουν στη ρεσεψιόν. Ο επιστάτης ήταν στην πόρτα. Μόλις ακούσαμε τους πυροβολισμούς, άρχισα να τρέχω και φώναξα κι εκείνον να φύγει. Έτρεξα προς τα αριστερά, εκείνος προς το ψυγείο. Φώναζα “βοήθεια” και “help”, αλλά δεν υπήρχε κανείς», κατέθεσε ο ανιψιός του ιδιοκτήτη κάμπινγκ.

Φοινικούντα: Είχαν απειλήσει το θύμα και στο παρελθόν

Οι πληροφορίες των αρχών δείχνουν ότι οι δύο νεαροί είχαν απειλήσει και παλαιότερα τον 68χρονο, καθώς φέρονται να είχαν εμπλακεί σε επεισόδιο στις 7 Σεπτεμβρίου, όταν έγινε απόπειρα ανθρωποκτονίας εναντίον του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Ο φερόμενος ως εκτελεστής αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή σε εκείνο το περιστατικό και, σύμφωνα με τον δικηγόρο του Δημήτρη Γκαβέλα, θα υποστηρίξει ενώπιον της ανακρίτριας ότι βρέθηκε για πρώτη φορά στη Φοινικούντα τη μέρα του διπλού φονικού.

«Ισχυρίζεται ότι είναι η πρώτη φορά που έφτασε στο συγκεκριμένο σημείο», δηλώνει ο συνήγορός του.

Φοινικούντα: Νέο βίντεο – ντοκουμέντο λίγες ώρες πριν το φονικό

Στη δημοσιότητα ήρθε νέο βίντεο – ντοκουμέντο, στο οποίο φαίνονται οι δύο 22χρονοι να κινούνται με λευκό σκούτερ σε κεντρικό δρόμο της Μεσσήνης στις 6:25 το απόγευμα της Κυριακής.

Όπως αναφέρουν οι αστυνομικοί, λίγες ώρες μετά από αυτό το στιγμιότυπο, οι δύο άνδρες εκτέλεσαν τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη του κάμπινγκ.

Οι αρχές έχουν συγκεντρώσει υλικό από περισσότερες από 300 κάμερες κατά μήκος της διαδρομής από τη Φοινικούντα έως την Αθήνα. Το βίντεο αναλύεται καρέ – καρέ, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξαν συνεργοί ή άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Φοινικούντα: Τα ευρήματα που «καίνε» τους συλληφθέντες

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, τα εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών εξετάζουν ρούχα, το κράνος ενός εκ των κατηγορουμένων, καθώς και το κινητό του τηλέφωνο.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναμένονται τις επόμενες ημέρες και θεωρούνται κομβικά για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Φοινικούντα: Οι αλληλοκατηγορίες των δύο 22χρονων

Παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία τους τους τοποθετούν στον τόπο του εγκλήματος, οι δύο νεαροί αλληλοκατηγορούνται.

Η αστυνομία κάνει λόγο για φυσικό και ηθικό αυτουργό, όμως οι ίδιοι επιμένουν ότι δεν γνώριζαν τίποτα για το όπλο και δεν συμμετείχαν στη δολοφονία.

«Δεν έχει πάει καν στρατό, δεν γνωρίζει από όπλα και δεν ήξερε ότι ο άλλος κατηγορούμενος είχε μαζί του πιστόλι», δηλώνει ο δικηγόρος Δημήτρης Γκαβέλας.

Από την πλευρά του, ο συνήγορος του δεύτερου κατηγορούμενου, Αλέξανδρος Λυκούδης, υποστηρίζει: «Δεν είχε καμία συμμετοχή. Δεν μπήκε ποτέ μέσα στο κάμπινγκ την ώρα που έγινε το έγκλημα».

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, με στόχο να αποκαλυφθεί το πλήρες κίνητρο πίσω από τη διπλή εκτέλεση που σόκαρε τη Μεσσηνία και όλη τη χώρα.

