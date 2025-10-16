Ανατροπή στη Φοινικούντα: Όχι δύο, αλλά τέσσερα τα άτομα που εμπλέκονται

Ενώ οι δύο συλληφθέντες για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα κατηγορούν ο ένας τον άλλον για το ποιος πάτησε τη σκανδάλη και αιματοκύλησε το κάμπινγκ, το Ανθρωποκτονιών συνεχίζει τις έρευνες. Yπάρχουν κενά, αντιφάσεις και ερωτήματα, αλλά και πλευρές που ακόμη δεν έχουν φωτιστεί, για να ολοκληρωθεί η εξιχνίαση του στυγερού εγκλήματος.

Σύμφωνα με το Mega, από την έως τώρα έρευνα φαίνεται να προκύπτει η εμπλοκή άλλων δύο προσώπων. Τα πρόσωπα αυτά μάλλον δεν ήταν άγνωστα του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και μάλιστα το ένα από αυτά, φαίνεται να ανήκει στο κοντινό του περιβάλλον.

O 68χρονος που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα

Συγκεκριμένα στην εξίσωση του εγκλήματος μπαίνει ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται συγκεκριμένο πρόσωπο που εκτιμάται ότι καθοδήγησε τους δύο νεαρούς.

Από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου προέκυψε ότι έχουν υπάρξει δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες. Η μία φαίνεται να υπάρχει όσο οι δύο νεαροί είναι έξω από το κάμπινγκ με κάποιον, ο οποίος ήταν μέσα στο κάμπινγκ. Αυτό το πρόσωπο εκτιμάται ότι καθοδήγησε τον εκτελεστή για το πώς θα φτάσει στο σημείο που βρισκόταν ο 68χρονος.

Ο φερόμενος ως δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

Η δεύτερη επικοινωνία έγινε λίγη ώρα αφότου οι δύο 22χρονοι είχαν απομακρυνθεί από το κάμπινγκ, δηλαδή μετά τη δολοφονία των δύο ανδρών, προς άλλον αριθμό. Εκτιμάται ότι είναι το άτομο που βοήθησε τον φερόμενο ως συνεργό να διαφύγει από την περιοχή.

Το τηλεφώνημα αυτό έχει γίνει σε συγκεκριμένο πρόσωπο, που οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών εκτιμούν ότι σχετίζεται με το σημείο όπου οι δράστες χώρισαν διαδρομές μετά την απομάκρυνση περίπου ενός χιλιομέτρου από το κάμπινγκ, στοιχείο που «δένει» με την ανάγκη ενός ακόμη προσώπου για την παραλαβή του συνεργού.

Η αστυνομία εκτιμά ότι εμπλέκονται δύο ακόμα άτομα στη δολοφονία στη Φοινικούντα - Eurokinissi

Άλλωστε οι αρχές δεν πείθονται με το αφήγημα του συνεργού ότι διέφυγε περπατώντας και κολυμπώντας από τη Φοινικούντα έως την Καλαμάτα.

Άνθρωποι κοντά στην υπόθεση υπογραμμίζουν διαρκώς πως «η ταυτότητα του ενόχου θα προκαλέσει έκπληξη».

Φοινικούντα: Τι έλεγε ο 68χρονος για τις δύο επιθέσεις που είχε δεχθεί

Φίλος του 68χρονου που μίλησε στην εκπομπή Live News αποκάλυψε όλα είχε συζητήσει μαζί του για τις δύο επιθέσεις που είχε δεχθεί πριν τη δολοφονία του.

«Του επιτέθηκε στο “Στάδιο” με κουκούλα, οπότε ήξερε ότι έχει κάμερες. Ο Κώστας του είπε: “Ρε τι κάνεις εδώ; Παίζεις;”. Και του λέει αυτός ειρωνικά: “Ναι, παίζω”. Και τον χτύπησε», είπε ο φίλος του θύματος.

Ο φερόμενος ο δράστης της δολοφονίας αρνείται ότι πυροβόλησε

Για το δεύτερο περιστατικό είπε: «Ο Κώστας εκείνη την ώρα πήγαινε στην αστυνομία, γύρισε πίσω, δεν είχε φτάσει ακόμα στην Πύλο, γύρισε πίσω. Γυρίζει πίσω και αρχίζουν να τον κυνηγάνε με τον ανιψιό του. Από ό,τι μου είχε πει οδηγούσε ο ανιψιός του. Ο Κώστας του έλεγε να τον χτυπήσουν και αυτός έτρεμε και έκλαιγε και δεν τον χτύπησε. “Χάσαμε μία ευκαιρία, εξαιτίας του μικρού. Θα είχα ησυχάσει κι εγώ”, μου λέει, “άμα ήξερα ποιος είναι”».

Σύμφωνα με τον φίλο του 68χρονου, ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ υποπτευόταν αρχικά ότι πίσω από τις επιθέσεις βρισκόταν ο γιος συγγενικού του προσώπου,

Τα δύο επιπλέον πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στη δολοφονία μάλλον ήταν γνωστοί του 68χρονου

Φοινικούντα: «Είχε τον ανιψιό του υπό έλεγχο»

Ο φίλος του 68χρονου αναφέρθηκε και στη σχέση με τον ανιψιό του και αυτόπτη μάρτυρα της διπλής δολοφονίας.

«Τον είχε υπό έλεγχο όσον αφορά στα οικονομικά, γιατί στα προηγούμενα χρόνια, αυτός είχε πουλήσει ένα σπίτι και εξαφανίστηκαν τα λεφτά και μάλιστα τον είχε ρωτήσει να του δώσει έναν λογαριασμό που πήγαν εκείνα τα χρήματα και δεν του είχε πει ποτέ. Δεν του είχε δώσει αναφορά τι έγιναν, ήταν πολλά λεφτά. Αυτός είχε πουλήσει κάποιο σπίτι στην Αθήνα από αποδοχή από τον μπαμπά του», είπε.

Οι αρχές δηλώνουν ότι η ταυτότηα του ηθικού αυτουργού θα εκπλήξει - Eurokinissi

Όσον αφορά στον γιο της ανιψιάς του, που είχε την υπόνοια στην πρώτη απόπειρα, θεωρούσε ότι ήταν αυτός, γιατί με την ανιψιά του είχαν αντιπαράθεση και θεωρούσε ότι χειραγώγησε τον μικρό και τον έστειλε με τον τρόπο της να του κάνει μία απειλή, στην αρχή αυτό, μετά αναθεώρησε», συνέχισε ο φίλος του θύματος.

Σύμφωνα με τον ίδιο ο 68χρονος ήθελε να πουλήσει μέρος της περιουσίας του, αλλά ήθελε να πάρει την αξία που πρέπει, ενώ ο ανιψιός του τον παρότρυνε να πουλήσει και σε χαμηλότερη τιμή.

Φοινικούντα: «Ο ανιψιός ανεχόταν τον επιστάτη»

Όσον αφορά στη σχέση του ανιψιού με τον επιστάτη του κάμπινγκ, ο φίλος του 68χρονου είπε πως ο 33χρονος τον ανεχόταν.

«Ήθελε να φύγει, είχε κουραστεί, με τα χρόνια, έβλεπε ότι δεν υπάρχει συνέχεια. Ήξερα ότι το είχε δώσει και σε μεσίτη το κάμπινγκ, δεν ξέρω σε ποια τιμή. “Να κάνω”, μου έλεγε, “μια ήσυχη ζωή, με τα ζώα μου, με τα δέντρα μου”. Του άρεσε, κλάδευε. Ο Βασίλης, o επιστάτης, θεωρώ ήταν επίσης καλός άνθρωπος, ήταν σαν παιδί στον χαρακτήρα ο Βασίλης, ήταν πραγματικά σαν παιδί», είπε και πρόσθεσε για τον ανιψιό του φίλου του:

«Τον ανεχόταν, δε νομίζω ότι τον συμπαθούσε. Τον ανεχόταν, γιατί δεν μπορούσε να κάνει και αλλιώς. Ο επιστάτης ήταν κοντά στον θείο του πάρα πολλά χρόνια, ο θείος του έκανε κουμάντο και νομίζω τον ανεχόταν, δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς».