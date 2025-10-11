Μεσσηνία: Ψάχνουν τον δράστη στην Αθήνα

Το σενάριο του συμβολαίου θανάτου

Ελλαδα
Μέχρι την Αθήνα έχουν καταγράψει τον δράστη του διπλού φονικού στη Φοινικούντα κάμερες ασφαλείας. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών που έχουν αναλάβει τις έρευνες, σαρώνουν κάμερες ασφαλείας κατά μήκος της διαδρομής διαφυγής που εικάζεται ότι πήρε αμέσως μετά το στυγερό έγκλημα. 

Φοινικούντα: Ποιος είναι ο βασικός κληρονόμος του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Τα έως τώρα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους δείχνουν τον δράστη να διαφεύγει με ένα σκούτερ από το κάμπινγκ με κατεύθυνση την Πύλο. Από εκεί έφτασε στην Κυπαρισσία και μέσω της παλαιάς εθνικής οδού κατευθύνθηκε στην Κόρινθο και από εκεί στην Αθήνα, με τα ίχνη του να χάνονται σε μια περιοχή των δυτικών προαστίων. 

Ο 68χρονος που δολοφονήθηκε στη Μεσσηνία

Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού ο δράστης φέρεται να σταμάτησε σε δύο βενζινάδικα για ανεφοδιασμό, στην Κυπαρισσία και στην Κόρινθο. 

Όλα δείχνουν πως είναι γνώστης της περιοχής και πως είτε είχε ξανακάνει το συγκεκριμένο δρομολόγιο, είτε το είχε σχεδιάσει για να διαφύγει απαρατήρητος, καθώς πέρασε από χωριά και κρυφά περάσματα, που ελάχιστοι γνωρίζουν.

Φοινικούντα: «Γράφω αυτή τη διαθήκη σε περίπτωση αιφνιδίου θανάτου μου»

Μυστήριο αποτελούν οι κινήσεις του νεαρού δράστη με το που μπήκε στην Αθήνα, με τους άνδρες του Ανθρωποκτονιών να συνεχίζουν τη σάρωση των καμερών από τις πιθανές διαδρομές που μπορεί να ακολούθησε στο λεκανοπέδιο. 

Το κάμπινγκ όπου δολοφονήθηκε ο 68χρονος στη Φοινικούντα 1

Αυτό που εκτιμούν επίσης είναι ότι ο δράστης του διπλού φονικού χρησιμοποίησε το δικό του σκούτερ, κρύβοντας την πινακίδα. Αυτό πιθανόν να του στοιχίσει, καθώς πιστεύουν ότι θα εντοπίσουν τελικά το σημείο του προορισμού του και θα φτάσουν στην ταυτότητά του. 

Μεσσηνία: Το ίδιο πρόσωπο πίσω από τον τραυματισμό & το διπλό φονικό

Μεσσηνία: Το σενάριο του «συμβολαίου θανάτου»

Οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών εκτιμούν επίσης ότι  ο δράστης του διπλού φονικού λειτουργούσε για λογαριασμό τρίτου προσώπου. 

Μεσσηνία: Το οικονομικό κι ερωτικό τρίγωνο πίσω από το φονικό

Θεωρούν ότι δεν γνώριζε προσωπικά τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ ή τον επιστάτη, αλλά είχε πληρωθεί να τον βγάλει από τη μέση από κάποιο τρίτο πρόσωπο, με το οποίο είχαν διαφορές. 

Ο 68χρονος και ο επιστάτης του κάμπινγκ που δολοφονήθηκαν στη Φοινικούντα

Εκτιμούν όμως επίσης ότι ο δράστης δεν είχε εμπειρία κι έκανε αρκετά λάθη που θα του στοιχίσουν. Έτσι τις επόμενες μέρες αισιοδοξούν ότι θα καταφέρουν να τον εντοπίσουν. 

Μεσσηνία: Το θύμα είχε αλλάξει τη διαθήκη του λίγες μέρες πριν το φονικό

Η μαρτυρία του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπιγκ, ο οποίος κληρονόμησε και το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του και ήταν και αυτόπτης μάρτυρας του φονικού, θεωρείται αξιόπιστη. Έτσι οι αρχές αναζητούν έναν νεαρό άνδρα, ανοιχτόχρωμο, ο οποίος μιλούσε σπαστά ελληνικά. 

Επίσης εκτιμούν πως οι δύο προηγούμενες επιθέσεις σε βάρος του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ ήταν προειδοποιητικά μηνύματα από τον ίδιο εντολέα, που έδωσε την εντολή και για το συμβόλαιο θανάτου. 

Το κάμπινγκ όπου δολοφονήθηκε ο 68χρονος στη Φοινικούντα 1

Ο ίδιος ο ιδιοκτήτης φαίνεται πως φοβόταν για τη ζωή του, κάτι που εκφράστηκε και μέσα στη νέα του διαθήκη, την οποία συνέταξε τρεις μέρες πριν από τη δολοφονία του. 

Φοινικούντα: Του έδωσε εξ επαφής τη χαριστική βολή

Σε αυτήν ο 68χρονος αναφέρει χαρακτηριστικά ότι γράφει τη νέα του διαθήκη «σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου του».

Σε αυτήν ορίζει ως κληρονόμο του 95% της περιουσίας του τον γιο του αδελφού του, ο οποίος είναι και συνιδιοκτήτης του κάμπινγκ. Επίσης δίνει μια παραθαλάσσια έκταση στον επιστάτη του, ο οποίος όμως δολοφονήθηκε μαζί του, και ορίζει πως σε περίπτωση πώλησης του κάμπινγκ θα δοθεί ένα χρηματικό ποσό στην αδελφή του, στον γιος της και στον επιστάτη. 

Μεσσηνία: Το ύποπτο μηχανάκι «χάνεται» στην Πύλο – Νέο βίντεο

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται και η προηγούμενη διαθήκη που είχε συντάξει ο 68χρονος τον Οκτώβριο του 2024 και οι αξιωματικοί που πραγματοποιούν τις έρευνες αναμένεται να συγκρίνουν τα δύο έγγραφα, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον δράστη του διπλού φονικού. 

