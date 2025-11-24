Τροχός της Τύχης: Η Νάντια έλυσε τον γρίφο χωρίς να πει γράμματα!

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Δευτέρας 24/11/2025 στο Star, η Νάντια ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Ξενομανία» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ν, το Μ και το Κ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Ωστόσο δε χρειάστηκε να εμφανιστούν τα γράμματα που επέλεξε στον πίνακα, αφού η Νάντια είχε ήδη βρει τον γρίφο με τον Πέτρο να την καλεί να τον λύσει, γράφοντας ιστορία! «Είναι καταπληκτική!», φώναζε ο παρουσιαστής με το κοινό να τη χειροκροτεί!

Σου φαίνεται κι εσένα το ίδιο εύκολος ο γρίφος; Μην κλέβεις! Βρες τον πριν οι δύο λέξεις εμφανιστούν στον πίνακα.

