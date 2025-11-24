Νέα Πέραμος: «Δε μου έδινε να πιω, τσακωθήκαμε και έγινε το κακό»

Σοκ προκαλεί η οικογενειακή τραγωδία που εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα στη Νέα Πέραμο, όταν ένας 44χρονος επιτέθηκε και σκότωσε με ψαλίδι τον 47χρονο αδελφό του μέσα στο σπίτι όπου έμεναν. Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε μπροστά στον μεγαλύτερο αδελφό τους, ο οποίος ήταν αυτός που κάλεσε την Αστυνομία.

«Δε μου έδινε να πιω, τσακωθήκαμε και έγινε το κακό», φέρεται να είπε στην ασφάλεια ο αδελφοκτόνος. Ο άνδρας είναι γνώριμος των αρχών αλλά ως...θύμα, καθώς έξι φορές έχει καταγγείλλει τα αδέρφια του για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, η πρώτη μήνυση έφτασε στην αστυνομία τον Οκτώβριο του 2022. Ακολούθησαν ακόμη δύο βαία περιστατικά το 2023 και το 2024. Σε καμία από τις μηνύσεις του, όμως, δε ζητήθηκε η ποινική δίωξη των αδελφών του. Τις περισσότερες φορές ως δράστη έδειχνε τον μεγαλύτερο αδερφό, ενώ μια φορά είχε καταγγείλει για ξυλοδαρμό και το θύμα.

Ακόμη, ο κατηγορούμενος το 2014 είχε αποπειραθεί να βάλει τέλος στη ζωή του.

Τα τρία αδέρφια, γιοι αστυνομικού που έχει φύγει απο τη ζωή, ζούσαν μαζί και στον Λουτρόπυργο, αλλά και στην Κινέτα. Από την περιοχή της Κινέτας έφυγαν πριν 7 χρόνια περιπου, όταν τους έδιωξε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού .

Νέα Πέραμος: «Κάθε μέρα γίνονταν καβγάδες»

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι τα αδέλφια είχαν συχνές και έντονες προστριβές. Όπως περιέγραψαν, δεν ήταν λίγες οι φορές που άκουγαν φασαρίες, χτυπήματα και σπάσιμο αντικειμένων μέσα στο σπίτι.

Κάποιοι μάλιστα γνώριζαν ότι οι εντάσεις είχαν κλιμακωθεί το τελευταίο διάστημα, με το θύμα να έχει εκμυστηρευτεί σε γείτονες ότι δεχόταν απειλές για τη ζωή του.

Νέα Πέραμος: Το χρονικό της αδελφοκτονίας

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τον 47χρονο μέσα σε λίμνη αίματος, φέροντας πολλαπλά τραύματα στο πρόσωπο και στο σώμα από ψαλίδι. Ο δράστης, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα αλκοολισμού, φέρεται να τον τραυμάτισε θανάσιμα στην κοιλιακή χώρα.

Μαρτυρίες ανέφεραν ότι λίγες ώρες πριν το δολοφονικό επεισόδιο, ο δράστης κυκλοφορούσε σε έξαλλη κατάσταση. Σύμφωνα με γειτόνισσα, ο ίδιος έλεγε ότι «αν ανέβει πάνω, θα σκοτώσει τον αδελφό του», τελικά όμως έγινε το αντίθετο, καθώς ο ίδιος επιτέθηκε και δολοφόνησε τον μεγαλύτερο αδελφό του.

Ο 44χρονος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν». Μετά την παροχή πρώτων βοηθειών, έλαβε εξιτήριο και συνελήφθη από τις αρχές.

Οι κάτοικοι της γειτονιάς μιλούν για μια ιδιαίτερα ταραγμένη οικογενειακή ζωή, με επαναλαμβανόμενα περιστατικά βίας. Σύμφωνα με μαρτυρίες, τα δύο αδέλφια κατανάλωναν συχνά αλκοόλ, ενώ δεν έλειπαν οι καυγάδες που κατέληγαν ακόμη και σε επιθέσεις με αιχμηρά αντικείμενα.

Εκτός από τον 44χρονο δράστη, συνελήφθη και ο 48χρονος αδελφός τους για συμμετοχή σε επεισόδιο σωματικών βλαβών. Και οι δύο αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

