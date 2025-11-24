Νέα Πέραμος: «Ήταν με πρησμένα μάτια από το ξύλο, επιτίθονταν με μαχαίρια»

Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Νέα Πέραμο. Μετά από άγριο καβγά μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, αδελφός σκότωσε αδελφό με ψαλίδι! Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των γειτόνων τους στο δελτίο ειδήσεων του Star και τον Γιάννη Σωτηρόπουλο.

Νέα Πέραμος: Αδελφός σκότωσε αδελφό με ψαλίδι

«Το παράθυρο μου είναι δίπλα. Καθημερινά τσακωμοί, χτυπήματα, τα σπάγανε όλα. Στις 4 η ώρα άκουγα φωνές και μόλις ξύπνησα το πρωί είδα αστυνομίες. Δυστυχώς ναι, αυτό άκουσα... (ότι τον σκότωσε με ψαλίδι)», λέει γείτονάς τους.

Τραγική κατάληξη είχε τα ξημερώματα ο άγριος καυγάς δύο αδερφών στην περιοχή Λουτρόπυργος της Νέας Περάμου. Σε κατάσταση αμόκ και χρησιμοποιώντας ένα ψαλίδι ο 44χρονος σκότωσε τον 47χρονο αδελφό του και μάλιστα μπροστά στα μάτια του μεγαλύτερου αδελφού τους, που ειδοποίησε την Αστυνομία.

Το θύμα στα δεξιά της φωτογραφίας

Νέα Πέραμος: «Μου έλεγε ότι απειλούσε πως θα τον σκότωνε»

«Ο μεσαίος αδερφός, το θύμα εμένα μου έλεγε ότι τον απειλούσε πως θα τον σκότωνε. Μια φορά έμαθα τον είχε πιάσει απ’ το λαιμό και πήγε να τον πνίξει! Ήταν άκρως επιθετικοί και επικίνδυνοι βγαίνανε στο δρόμο πιωμένοι...».

Μόλις οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι βρήκαν τον 47χρονο μέσα σε μια λίμνη αίματος. Ο μικρότερος αδελφός του τον είχε καρφώσει με το ψαλίδι αρκετές φορές στο πρόσωπο και στο σώμα. Ο 44χρονος έχει κι αυτός τραυματιστεί και νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο «Αττικόν».

Άλλη γειτόνισσα λέει στην κάμερα του Star: «Στις 6:30 κατέβηκε κάτω στη στάση ναι σήμερα και το ρωτάει ένας κύριος τι γίνεται εκεί πάνω τι έχει συμβεί και τα λοιπά γιατί του λέει γιατί ήταν εδώ ένα παιδί και έλεγε και του το ρώτησα τι κάνεις εδώ άσε με του λέω να καθίσω λέει εδώ γιατί άμα ανέβω πάνω θα σκοτώσω τον αδερφό μου και τελικά έγινε ακριβώς το αντίθετο».

Νέα Πέραμος: Είχαν συχνά ενδοοικογενειακά επεισόδια

Τα τρία αδέλφια ζούσαν μαζί, υπό άθλιες συνθήκες διαβίωσης και είχαν συχνά ενδοοικογενειακά επεισόδια.

Στην περιοχή του Λουτρόπυργου στη Νέα Πέραμο όλοι γνώριζαν για αυτά τα τρία αδέρφια. Ειδικά για τον μικρό και το μεσαίο, δράστη και θύμα τα πράγματα είχαν φτάσει στο απροχώρητο το τελευταίο διάστημα

«Έπιναν αλκοόλ και ουσίες. Αυτοί μάλωσαν σήμερα ως συνήθως. Κυνηγούσε ο ένας τον άλλον, ήταν με πρησμένα μάτια από το ξύλο και πολλές φορές, έκαναν επιθέσεις ακόμα με μαχαίρια».