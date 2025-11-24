Νέα Πέραμος: «Αν μείνω σπίτι θα τον σκοτώσω» - Έγινε το αντίθετο

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τα δύο αδέλφια που έγιναν οι πρωταγωνιστές μιας ακόμα οικογενειακής τραγωδίας στον Λουτρόπουργο στη Νέα Πέραμο. Όπως αναφέρουν, οι καβγάδες μεταξύ των αδελφών ήταν καθημερινοί, ενώ και στο παρελθόν είχαν ξαναβγάλει μαχαίρια.

Ο 47χρονος και ο 44χρονος φέρονται να αντιμετώπιζαν προβλήματα με το αλκοόλ. Κάθε φορά που έχαναν τον έλεγχο επιτίθονταν ο ένας στον άλλον, ακόμα και στον μεγαλύτερο αδελφό τους, ο οποίος ήταν εκείνος που ειδοποίησε την αστυνομία, όταν βρήκε τον αδελφό του νεκρό.

Παλαιότερα, ο 44χρονος είχε αποπειραθεί να πνίξει τον 47χρονο αδελφό του.

Γείτονες είπαν στην ΕΡΤ ότι οι καβγάδες ήταν συνεχείς, η αστυνομία πήγαινε στο σπίτι των τριών αδελφών κι εκείνοι αλληλοκατηγορούνταν.

«Καβγάδες συνέχεια, καβγάδες φοβερούς. Έπαιζαν ξύλο, και μαχαίρια έπιαναν. Το έχουν ξανακάνει αυτό τα παιδιά. Και τον αδελφό τους ακόμη που δούλευε όλη την ημέρα delivery για να τους ζει είχαν πάρει μαχαίρια και τον κυνηγούσαν στον δρόμο», είπε μία γειτόνισσα.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε χθες το βράδυ το θύμα καθόταν στον δρόμο κι όταν ένας φορτηγατζής τον ρώτησε γιατί δεν πάει σπίτι του, τού απάντησε «αν πάω σπίτι, θα σκοτώσω τον αδελφό μου». Τραγική ειρωνία, έγινε το ακριβώς αντίθετο.

Τα δύο αδέλφια, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν ήταν σε θέση να εργαστούν, καθώς αντιμετώπιζαν πρόβλημα με το αλκοόλ και πιθανόν και με τα ναρκωτικά.

«Κάθε μέρα γινόταν χαμός. Σκοτωνόντουσαν, ξύλο και μπουνιές για το κρασί», είπε άλλος γείτονας.

Τα τρία αδέλφια έμεναν σε άθλιες συνθήκες. Το σπίτι τους δεν είχε τζάμια στα παράθυρα, ζούσαν με τα τρόφιμα που τους έδινε η εκκλησία και η γειτονιά και είχαν απλά ένα κλειστό μέρος για να μένουν.

Το θύμα αρκετές φορές επαιτούσε, ο δράστης κοιμόταν σε χαρτόκουτα στην Ομόνοια, ενώ μόνο ο μεγαλύτερος αδελφός εργαζόταν, ως διανομέας.

Νέα Πέραμος: Πώς έγινε το φονικό

Όπως έγινε γνωστό, ο 44χρονος δράστης επιτέθηκε και σκότωσε τον 47χρονο αδελφό του με ψαλίδι μέσα στο σπίτι, όπου έμεναν και με τον μεγαλύτερο αδελφό τους, ηλικίας 48 ετών.

Ο τελευταίος γύρω στις 05:15 κάλεσε την αστυνομία και με τρεμάμενη φωνή ενημέρωσε για το φονικό.

Τα τρία αδέλφια κατοικούσαν σε ένα σχετικά απομωνομένο σημείο, σε έναν χωματοδρόμο χωρίς καν αρίθμηση, κοντά σε ένα ξενοδοχείο της περιοχής.

Για την ώρα είναι άγνωστο τι οδήγησε στην οικογενειακή τραγωδία, με τον 44χρονο να έχει κι αυτός τραύματα στο πρόσωπο, ένδειξη ότι προηγήθηκε καβγάς πριν από τη δολοφονία.

Οι αστυνομικοί που πήγαν στο σπίτι των τριών ανδρών, βρήκαν τον 47χρονο σφαγμένο και συνέλαβαν τον μικρότερο αδερφό του, ο οποίος μεταφέρθηκε πρώτα στο Αττικό Νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες.