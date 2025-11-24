700 προσλήψεις συνοριοφυλάκων στην ΕΛ.ΑΣ.

Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε νέα προκήρυξη για την πρόσληψη 700 Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου, με στόχο την ενίσχυση της φύλαξης συνόρων και τη διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών σε κρίσιμες περιοχές της χώρας.

Οι νέοι συνοριοφύλακες θα τοποθετηθούν σε νησιά, περιφερειακές ενότητες και αερολιμένες, όπου οι ανάγκες είναι ιδιαίτερα αυξημένες, ενώ τα καθήκοντά τους θα περιλαμβάνουν επιτήρηση συνόρων, ελέγχους μετακινήσεων και υποστήριξη των τοπικών υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ.

