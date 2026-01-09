Η νέα ηλεκτρική Mercedes CLA στέφεται «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026» 

Η ολοκαίνουργια Mercedes-Benz CLA αναδείχθηκε «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026» από την ευρωπαϊκή επιτροπή Car of the Year, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών στο Βέλγιο. Η νέα CLA συνδυάζει την εντυπωσιακή σχεδίαση, την προηγμένη ασφάλεια και τις δυναμικές επιδόσεις επαναπροσδιορίζοντας τα όρια της κατηγορίας της. Είναι το πιο έξυπνο και πιο ευέλικτο Mercedes-Benz που έχει παρουσιαστεί ποτέ –

Με το πρωτοποριακό λειτουργικό σύστημα MB.OS και τη νέα γενιά MBUX με τεχνητή νοημοσύνη, προσφέρει μια ομαλή και διαισθητική εμπειρία οδήγησης που κάνει τον οδηγό να νιώθει πραγματικά «σαν στο σπίτι του». Η ηλεκτρική της έκδοση εντυπωσιάζει με εξαιρετική αυτονομία – έως και 792 χιλιόμετρα1 – κάνοντας κάθε ταξίδι απλό και ξέγνοιαστο. Και όταν έρθει η στιγμή της φόρτισης, η τεχνολογία 800V μπορεί να προσθέσει έως και 325 χιλιόμετρα αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά.

Διαθέσιμη στην Ευρώπη από τα μέσα του 2025 και με προγραμματισμένη άφιξη στις ΗΠΑ και σε πολλές ακόμη αγορές – μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα – σύντομα, η CLA έχει ήδη αποδειχθεί εντυπωσιακά επιτυχημένη.

«Η ανάδειξη της νέας CLA σε Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026 είναι μια στιγμή υπερηφάνειας για τη Mercedes-Benz. Οι κριτές από όλη την Ευρώπη επιβεβαίωσαν αυτό που μας λένε ήδη οι πελάτες μας: η CLA αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού, προσφέροντας κορυφαία αποδοτικότητα και ευφυΐα χωρίς προσπάθεια.» Ola Källenius, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Mercedes-Benz Group AG

Με εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση και εντυπωσιακή αυτονομία για οποιαδήποτε κατηγορία αυτοκινήτων, η CLA ανεβάζει την καθημερινή ηλεκτρική μετακίνηση σε ένα νέο επίπεδο. Με αυτονομία έως και 792 χιλιόμετρα κατά WLTP (CLA 250+ με EQ Technology, συνδ.κατ. ενέργειας: 14,1–12,2 kWh/100 km | συνδ. εκπομπές CO₂: 0 g/km | κλάση CO₂: A)2, η έκδοση ισχύος 200 kW προσφέρει κορυφαία ελευθερία μετακινήσεων στην κατηγορία της και μπορεί να διανύσει αποστάσεις διαδρομές όπως Αθήνα – Καβάλα χωρίς στάση για φόρτιση. Είναι το «αυτοκίνητο του ενός λίτρου» για την ηλεκτρική εποχή.

Η διεθνής αυτή διάκριση από 59 κορυφαίους δημοσιογράφους αυτοκινήτου από 23 χώρες – μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα – αναδεικνύει τη δύναμη των καινοτομιών της Mercedes-Benz CLA, η οποία επικράτησε απέναντι σε 34 ακόμη νέα μοντέλα και έξι φιναλίστ, συγκεντρώνοντας συνολικά 320 βαθμούς.