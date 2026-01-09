Η νέα ηλεκτρική Mercedes CLA στέφεται «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026»

Ο εντυπωσιακός χρόνος φόρτισης

Η νέα ηλεκτρική Mercedes CLA στέφεται «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026»
Η ολοκαίνουργια Mercedes-Benz CLA αναδείχθηκε «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026» από την ευρωπαϊκή επιτροπή Car of the Year, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών στο Βέλγιο. Η νέα CLA συνδυάζει την εντυπωσιακή σχεδίαση, την προηγμένη ασφάλεια και τις δυναμικές επιδόσεις επαναπροσδιορίζοντας τα όρια της κατηγορίας της. Είναι το πιο έξυπνο και πιο ευέλικτο Mercedes-Benz που έχει παρουσιαστεί ποτέ –

Με το πρωτοποριακό λειτουργικό σύστημα MB.OS και τη νέα γενιά MBUX με τεχνητή νοημοσύνη, προσφέρει μια ομαλή και διαισθητική εμπειρία οδήγησης που κάνει τον οδηγό να νιώθει πραγματικά «σαν στο σπίτι του». Η ηλεκτρική της έκδοση εντυπωσιάζει με εξαιρετική αυτονομία – έως και 792 χιλιόμετρα1 – κάνοντας κάθε ταξίδι απλό και ξέγνοιαστο. Και όταν έρθει η στιγμή της φόρτισης, η τεχνολογία 800V μπορεί να προσθέσει έως και 325 χιλιόμετρα αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά. 

Η νέα ηλεκτρική Mercedes CLA στέφεται «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026» 

Διαθέσιμη στην Ευρώπη από τα μέσα του 2025 και με προγραμματισμένη άφιξη στις ΗΠΑ και σε πολλές ακόμη αγορές – μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα – σύντομα, η CLA έχει ήδη αποδειχθεί εντυπωσιακά επιτυχημένη. 

«Η ανάδειξη της νέας CLA σε Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026 είναι μια στιγμή υπερηφάνειας για τη Mercedes-Benz. Οι κριτές από όλη την Ευρώπη επιβεβαίωσαν αυτό που μας λένε ήδη οι πελάτες μας: η CLA αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού, προσφέροντας κορυφαία αποδοτικότητα και ευφυΐα χωρίς προσπάθεια.» Ola Källenius, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Mercedes-Benz Group AG 

 

 

 

 

 

 

Με εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση και εντυπωσιακή αυτονομία για οποιαδήποτε κατηγορία αυτοκινήτων, η CLA ανεβάζει την καθημερινή ηλεκτρική μετακίνηση σε ένα νέο επίπεδο. Με αυτονομία έως και 792 χιλιόμετρα κατά WLTP (CLA 250+ με EQ Technology, συνδ.κατ. ενέργειας: 14,1–12,2 kWh/100 km | συνδ. εκπομπές CO₂: 0 g/km | κλάση CO₂: A)2, η έκδοση ισχύος 200 kW προσφέρει κορυφαία ελευθερία μετακινήσεων στην κατηγορία της και μπορεί να διανύσει αποστάσεις διαδρομές όπως Αθήνα – Καβάλα χωρίς στάση για φόρτιση. Είναι το «αυτοκίνητο του ενός λίτρου» για την ηλεκτρική εποχή. 

 

Top of Form 

Η διεθνής αυτή διάκριση από 59 κορυφαίους δημοσιογράφους αυτοκινήτου από 23 χώρες – μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα – αναδεικνύει τη δύναμη των καινοτομιών της Mercedes-Benz CLA, η οποία επικράτησε απέναντι σε 34 ακόμη νέα μοντέλα και έξι φιναλίστ, συγκεντρώνοντας συνολικά 320 βαθμούς. 

Διαβάστε περισσότερα:
MERCEDES
 |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ MERCEDES CLA
 |
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2026
