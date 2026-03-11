«Η συζήτηση για τη Σία Κοσιώνη αγγίζει τα όρια της ανθρωποφαγίας»

Όσα σχολίασαν συνάδελφοί της στον ΣΚΑΪ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.03.26 , 10:32 Χριστίνα Βραχάλη: Το σχόλιο για το ανδροκρατούμενο αθλητικό ρεπορτάζ
11.03.26 , 10:30 FMS: Πανελλήνια πρεμιέρα του FOTON BAW 212
11.03.26 , 10:23 «Η συζήτηση για τη Σία Κοσιώνη αγγίζει τα όρια της ανθρωποφαγίας»
11.03.26 , 10:08 Ελβετία: Φωτιά σε λεωφορεία με νεκρούς - «Αυτοπυρπολήθηκε επιβάτης»
11.03.26 , 09:58 Έβελυν Ασουάντ: Η συριακή καταγωγή, η ζωή στη Θεσσαλονίκη & το Εθνικό
11.03.26 , 09:52 Θεσσαλονίκη: Οι προσπάθειες της καθηγήτριας να γλιτώσει το bullying
11.03.26 , 09:43 Παναγιώτης Μπουγιούρης: Αποκάλυψε τον λόγο που έγινε... ξανθός!
11.03.26 , 09:42 Πέθανε ο Γιώργος Μαρίνος σε ηλικία 87 ετών
11.03.26 , 09:34 Θανάσης Αναγνωστόπουλος: «Δεν υπάρχει τίποτα μόνιμο στη ζωή, ούτε στην ΕΡΤ»
11.03.26 , 09:31 Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Απριλίου 2026 - Οι ημερομηνίες
11.03.26 , 09:29 Καραλής: Βόλτα με τη σύντροφό του Αναστασία
11.03.26 , 09:09 Zeekr: Πού δημιουργούνται τα μοντέλα της
11.03.26 , 09:03 Σάκης Μπουλάς: Οι δύο γάμοι, το αλκοόλ και η μάχη με τον καρκίνο
11.03.26 , 08:58 Ποιος έκοψε τον Τεττέη- Ποιος ευθύνεται που δεν πήγε στον ΠΑΟ
11.03.26 , 08:49 Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Έτρεχε, καβάλησε πεζοδρόμιο και σκότωσε 25χρονο
Βάσω Λασκαράκη: Η εξομολόγηση για την κόρη της - «Μου είπαν στο σχολείο...»
Πέθανε ο Γιώργος Μαρίνος σε ηλικία 87 ετών
Αλίκη Καραμανλή: Η κόρη του Κώστα Καραμανλή ξανά στη θεατρική σκηνή
Ντόρα Μπακογιάννη: «Έχω παιδί εκτός γάμου, τι να κάνω τώρα, να το καταπιώ;»
Αμαλία Κωστοπούλου: Της επέτρεψαν να «βγει» εκτός ΗΠΑ! Ταξίδι στην Ελλάδα
Σμαράγδα Καρύδη: Ευτυχισμένη στον Ινδικό Ωκεανό
Καραμήτρου: «O Νίκος Στραβελάκης έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει»
MasterChef: Ο απόλυτος Τάσος, η γκάφα της Φωτεινούλας και οι υποψήφιοι
Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε πόσα κιλά έχει πάρει στην εγκυμοσύνη της
Κοσιώνη: Η απάντηση στα δημοσιεύματα που τη θέλουν να φεύγει από τον ΣΚΑΪ
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από το Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σία Κοσιώνη αντιμετωπίζει φήμες για αποχώρηση από τον ΣΚΑΪ, οι οποίες σχολιάστηκαν από τους δημοσιογράφους Άκη Παυλόπουλο και Δημήτρη Οικονόμου.
  • Ο Δημήτρης Οικονόμου τόνισε ότι η αναπαραγωγή τέτοιων φημών είναι δύσκολη για τον άνθρωπο που αφορά.
  • Ο Άκης Παυλόπουλος χαρακτήρισε τη συζήτηση αυτή ως ανθρωποφαγία και επεσήμανε τη σταθερή αξία της Σίας Κοσιώνη.
  • Υπάρχουν δημοσιεύματα για ψυχρό κλίμα μεταξύ Κοσιώνη και διοίκησης, ειδικά μετά την πρόσφατη περιπέτεια υγείας της.
  • Το συμβόλαιο της Κοσιώνη λήγει το καλοκαίρι του 2026, με δυνατότητα ανανέωσης για έναν επιπλέον χρόνο.

Η κάμερα του Breakfast@Star κι ο Ηλίας Σκουλάς συνάντησαν τον Άκη Παυλόπουλο και τον Δημήτρη Οικονόμου. Ανάμεσα σε άλλα οι δημοσιογράφοι του ΣΚΑΪ, σχολίασαν όσα ακούγονται τον τελευταίο καιρό για την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από το κανάλι του Φαλήρου.

«Η συζήτηση για τη Σία Κοσιώνη αγγίζει τα όρια της ανθρωποφαγίας»

Είναι και στο πλαίσιο των fake news η φημολογούμενη αποχώρηση της κυρίας Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ; «Είναι δύσκολο θέμα να το συζητάς αυτό για κάποιον άνθρωπο. Αν φεύγει, θα φύγει, πρέπει να τον φύγουν και να βλέπει το όνομά του κάθε μέρα γραμμένο σε εφημερίδες, σε περιοδικά, σε εκπομπές, μεσημέρι, βράδυ, πρωί από δω, από κει... δύσκολα διαχειρίσιμο. Εγώ είμαι κατά εντελώς αυτού. Ακόμα κι αν συμβαίνει, δηλαδή ακόμα κι αν κάποιος πραγματικά σκέφτεται να βάλει μια τελεία, ή σκέφτονται οι εργοδότες να του βάλουν μια τελεία -συνήθως το δεύτερο συμβαίνει- είναι λάθος το να το αναπαράγουμε όλοι εμείς αυτό. Γιατί σκέφτομαι πάντα τη θέση του άλλου. Να μπεις στη θέση, δηλαδή, αυτού που είναι στόχος μια συγκεκριμένη περίοδο και βλέπει το όνομά του από το πρωί ως το βράδυ να παίζει παντού. Σε όλες τις εκπομπές, να το βλέπει η οικογένειά του, να το βλέπουν τα παιδιά του, να το βλέπει ο σύζυγος, η σύζυγος... είναι δύσκολη θέση αυτή», απάντησε ο Δημήτρης Οικονόμου.

Κοσιώνη: Η απάντηση στα δημοσιεύματα που τη θέλουν να φεύγει από τον ΣΚΑΪ

«Αγγίζει τα όρια της ανθρωποφαγίας», σχολίασε στη συνέχεια ο Άκης Παυλόπουλος. «Κι αυτό που δε σκεφτόμαστε σχεδόν ποτέ, είναι ποιος είναι αυτός για τον οποίον συζητάμε. Η Σία, λοιπόν, είναι μια σταθερή αξία. Μια μεγάλη σταθερή αξία. Το τι θα κάνει η Σία, πώς θα το κάνει η Σία, αν θα κάνει η Σία, αφορά τη Σία και την εργοδοσία για να κάνουμε και ρίμα», πρόσθεσε με χιούμορ.

«Η συζήτηση για τη Σία Κοσιώνη αγγίζει τα όρια της ανθρωποφαγίας»

«Την αγαπάμε τη Σία... είναι η σημαία μας. Δεν το συζητάμε, και τις σημαίες τις κρατάς πάντα ψηλά», είπε στη συνέχεια ο Δημήτρης Οικονόμου για τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια. 

Τον τελευταίο καιρό υπάρχουν έντονα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για «ψυχρό κλίμα» ανάμεσα στη δημοσιογράφο και τη διοίκηση του σταθμού. Οι φήμες αυτές εντάθηκαν μετά την πρόσφατη περιπέτεια της υγείας με τον πνευμονιόκοκκος, καθώς αναφέρθηκε ότι υπήρξαν διαφωνίες για τον τρόπο κάλυψης της έκτακτης επικαιρότητας κατά την επιστροφή της. 

Σία Κοσιώνη: «Χρειάζεται μια περίοδος αποκατάστασης για να δυναμώσω»

Σε πρόσφατες δηλώσεις της στο Breakfast την περασμένη Τρίτη, η Σία Κοσιώνη απέφυγε να δώσει συγκεκριμένη απάντηση, λέγοντας απλώς: «Δεν έχω να σας πω κάτι για τα δημοσιεύματα, είναι όλα καλά».

Το τρέχον συμβόλαιό της λήγει το καλοκαίρι του 2026. Υπάρχει μια ρήτρα «+1» που επιτρέπει την ανανέωση για ακόμα έναν χρόνο, αλλά το αν θα ενεργοποιηθεί θα εξαρτηθεί από τις συζητήσεις που αναμένεται να γίνουν το επόμενο διάστημα.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΙΑ ΚΟΣΙΩΝΗ
 |
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
 |
BREAKFAST@STAR
 |
ΣΚΑΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top