«Η συζήτηση για τη Σία Κοσιώνη αγγίζει τα όρια της ανθρωποφαγίας»

Η κάμερα του Breakfast@Star κι ο Ηλίας Σκουλάς συνάντησαν τον Άκη Παυλόπουλο και τον Δημήτρη Οικονόμου. Ανάμεσα σε άλλα οι δημοσιογράφοι του ΣΚΑΪ, σχολίασαν όσα ακούγονται τον τελευταίο καιρό για την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από το κανάλι του Φαλήρου.

Είναι και στο πλαίσιο των fake news η φημολογούμενη αποχώρηση της κυρίας Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ; «Είναι δύσκολο θέμα να το συζητάς αυτό για κάποιον άνθρωπο. Αν φεύγει, θα φύγει, πρέπει να τον φύγουν και να βλέπει το όνομά του κάθε μέρα γραμμένο σε εφημερίδες, σε περιοδικά, σε εκπομπές, μεσημέρι, βράδυ, πρωί από δω, από κει... δύσκολα διαχειρίσιμο. Εγώ είμαι κατά εντελώς αυτού. Ακόμα κι αν συμβαίνει, δηλαδή ακόμα κι αν κάποιος πραγματικά σκέφτεται να βάλει μια τελεία, ή σκέφτονται οι εργοδότες να του βάλουν μια τελεία -συνήθως το δεύτερο συμβαίνει- είναι λάθος το να το αναπαράγουμε όλοι εμείς αυτό. Γιατί σκέφτομαι πάντα τη θέση του άλλου. Να μπεις στη θέση, δηλαδή, αυτού που είναι στόχος μια συγκεκριμένη περίοδο και βλέπει το όνομά του από το πρωί ως το βράδυ να παίζει παντού. Σε όλες τις εκπομπές, να το βλέπει η οικογένειά του, να το βλέπουν τα παιδιά του, να το βλέπει ο σύζυγος, η σύζυγος... είναι δύσκολη θέση αυτή», απάντησε ο Δημήτρης Οικονόμου.

«Αγγίζει τα όρια της ανθρωποφαγίας», σχολίασε στη συνέχεια ο Άκης Παυλόπουλος. «Κι αυτό που δε σκεφτόμαστε σχεδόν ποτέ, είναι ποιος είναι αυτός για τον οποίον συζητάμε. Η Σία, λοιπόν, είναι μια σταθερή αξία. Μια μεγάλη σταθερή αξία. Το τι θα κάνει η Σία, πώς θα το κάνει η Σία, αν θα κάνει η Σία, αφορά τη Σία και την εργοδοσία για να κάνουμε και ρίμα», πρόσθεσε με χιούμορ.

«Την αγαπάμε τη Σία... είναι η σημαία μας. Δεν το συζητάμε, και τις σημαίες τις κρατάς πάντα ψηλά», είπε στη συνέχεια ο Δημήτρης Οικονόμου για τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια.

Τον τελευταίο καιρό υπάρχουν έντονα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για «ψυχρό κλίμα» ανάμεσα στη δημοσιογράφο και τη διοίκηση του σταθμού. Οι φήμες αυτές εντάθηκαν μετά την πρόσφατη περιπέτεια της υγείας με τον πνευμονιόκοκκος, καθώς αναφέρθηκε ότι υπήρξαν διαφωνίες για τον τρόπο κάλυψης της έκτακτης επικαιρότητας κατά την επιστροφή της.

Σε πρόσφατες δηλώσεις της στο Breakfast την περασμένη Τρίτη, η Σία Κοσιώνη απέφυγε να δώσει συγκεκριμένη απάντηση, λέγοντας απλώς: «Δεν έχω να σας πω κάτι για τα δημοσιεύματα, είναι όλα καλά».

Το τρέχον συμβόλαιό της λήγει το καλοκαίρι του 2026. Υπάρχει μια ρήτρα «+1» που επιτρέπει την ανανέωση για ακόμα έναν χρόνο, αλλά το αν θα ενεργοποιηθεί θα εξαρτηθεί από τις συζητήσεις που αναμένεται να γίνουν το επόμενο διάστημα.

