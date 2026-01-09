Τζίνα Δημητροπούλου: «Το θέατρο με έμαθε να ακούω πραγματικά»

Πρωταγωνιστεί στην παράσταση Yin Yang: Διαζύγιο μετ’ εμποδίων στο θέατρο της Ημέρας κάθε Σάββατο, σε μία ιδιαίτερα κωμική παράσταση... υψηλών ταχυτήτων της Μαριάννας Κυριακάκη, σε σκηνοθεσία του Μάνου Αντωνίου.

Η Τζίνα Δημητροπούλου υποδύεται την «Μπέττη», προσφέροντας απλόχερα γέλιο στους θεατές με την ερμηνεία της. Κι επειδή ο ρόλος αυτός έχει ξεχωρίσει, μια συνέντευξη μαζί της ήταν αναπόφευκτη!

Yin Yang: Διαζύγιο μετ’ εμποδίων, ποιος είναι ο ρόλος σου στην απίστευτη αυτή θεατρική κωμωδία;

Είμαι η «Μπέττη», μια γυναίκα έξυπνη, ευάλωτη και πεισματάρα, που μπαίνει σε ένα «διαζύγιο-αποστολή» και καταλήγει σε περιπέτεια ομηρίας με… καλόγρια, ληστές κι άπειρες ανατροπές. Στο κωμικό χάος, εκείνη ψάχνει κάτι απλό: τι σημαίνει το «εμείς» όταν το «εγώ» έχει πληγωθεί.

Ποιο κομμάτι της «Μπέττης» είναι αυτό που σου αρέσει περισσότερο; Ίσως αυτό που σε συγκινεί πιο πολύ…

Αγαπώ την ειλικρίνειά της. Δεν κρύβει τον θυμό, τον φόβο, ούτε την ανάγκη της για αγάπη. Με συγκινεί η στιγμή που παραδέχεται ότι θέλει να δει «πόσο θα παλέψει για το εμείς». Εκεί, η κωμωδία ακουμπά κάτι αληθινό.

Πώς είναι η συνεργασία με τους υπόλοιπους ηθοποιούς της παράστασης;

Είναι δώρο. Ο Μάνος Αντωνίου μάς σκηνοθετεί με ακρίβεια και τρυφερότητα, αφήνοντας χώρο να «αναπνέουμε» πάνω στη σκηνή. Οι συμπρωταγωνιστές μου είναι γρήγοροι, γενναιόδωροι κι άψογοι στο timing - νιώθω ασφάλεια και χαρά κάθε βράδυ.

Τι σου λέει το κοινό που την παρακολουθεί φεύγοντας;

«Γελάσαμε πολύ… αλλά κάπου μας άγγιξε κιόλας». Μας μιλούν για τις ατάκες, τον ρυθμό, τις εκπλήξεις και συχνά για εκείνες τις μικρές, σιωπηλές στιγμές που θυμίζουν σχέσεις της καθημερινότητας. Αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο κομπλιμέντο.

Η Τζίνα Δημητροπούλου στη σκηνή με την Ιωάννα Πηλιχού

Στη δική σου ζωή τι ρόλο παίζει το yin & yang; Το έχεις βρει;

Το ψάχνω, όπως όλοι. Για μένα ισορροπία σημαίνει να χωράνε και η φωτεινή και η σκοτεινή πλευρά - να γελάς με ό,τι σε πονά και να σέβεσαι ό,τι σε δυναμώνει. Κάθε παράσταση είναι μια μικρή άσκηση ισορροπίας. Κάποιες μέρες το πετυχαίνω, κάποιες ξαναδοκιμάζω. Αυτό είναι και το ωραίο.

Καταλαβαίνω από παλιότερες συνεντεύξεις σου, ότι το Όλα για την Ελίζα ήταν μια παράσταση που σε έχει «στιγματίσει», σωστά;

Ναι, με έχει στιγματίσει. Το Όλα για την Ελίζα ήταν μια παράσταση που με συνόδευσε για χρόνια και με μεγάλωσε καλλιτεχνικά. Η «Κούλα» δεν ήταν ένας ρόλος που έπαιξα απλώς, ήταν μια γυναίκα με την οποία συμπορεύτηκα, ξανασυναντήθηκα σε διαφορετικές φάσεις της ζωής μου. Μέσα από εκείνη ήρθα αντιμέτωπη με τις ανασφάλειες, τα όνειρα που δεν πραγματοποιήθηκαν, αλλά και με μια απίστευτη δύναμη που πολλές φορές δεν ξέρουμε ότι έχουμε. Κάθε σεζόν, κάθε επιστροφή στο έργο, μου αποκάλυπτε κάτι καινούργιο - για την ίδια την ηρωίδα αλλά και για μένα.

Έχοντας μία αρκετά μεγάλη πορεία, τι είναι αυτό που σου έμαθε το θέατρο; Έχεις καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα;

Με εκπαίδευσε στην πειθαρχία, στην ενσυναίσθηση και τη συνύπαρξη με τους άλλους. Με έμαθε να ακούω πραγματικά, τον άλλον, τον εαυτό μου, την ανάσα της αίθουσας κι ακόμα το πιο σημαντικό για μένα, ότι η έκθεση είναι απόλυτα απελευθερωτική όταν έχει λόγο κι αλήθεια.

Γιατί δε σε βλέπουμε στην τηλεόραση; Είναι ένα μέσο που δε σε ενδιαφέρει ή δεν έρχονται οι κατάλληλες προτάσεις;

Η τηλεόραση μ’ ενδιαφέρει και την αγαπώ ως μέσο... Έχω απορρίψει κάποιες προτάσεις, στις οποίες δεν έβρισκα ουσία στον ρόλο. Είναι σημαντικό να το βρεις αυτό, σε συνδυασμό με τη χημεία μιας ομάδας και τον χρόνο προετοιμασίας. Αν κι όταν έρθει πρόταση που να με συγκινεί πραγματικά, θα με δείτε..

Πέρα από το Yin Yang, τι άλλο ετοιμάζεις;

Υπάρχει κάτι καινούργιο στα σκαριά, αλλά είναι ακόμα σε φάση γραφής. Κωμωδία, για ένα ζευγάρι που έχει μάθει να διαφωνεί καλύτερα απ’ ό,τι να επικοινωνεί. Τα υπόλοιπα, όταν έρθει η ώρα.

Κλείνοντας, θέλω να μου δώσεις τις ευχές σου για τη νέα χρονιά. Τι εύχεσαι σε προσωπικό επίπεδο;

Υγεία, καθαρό μυαλό και γενναιότητα: να λέμε «ναι» στα ωραία και «όχι» στα περιττά. Περισσότερο χρόνο με τους ανθρώπους μας, περισσότερα βιβλία και ζωντανή τέχνη. Και ισορροπία - λίγο παραπάνω yin-yang μέσα μας: δουλειά με χαρά, στόχοι με τρυφερότητα. Καλή χρονιά σε όλους!

Θέατρο της Ημέρας

Γεννηματά Ν. 20,

Στάση Μετρό Πανόρμου - Έξοδος Χατζηκωνσταντή,

Αθήνα - Αμπελόκηποι, 11524, ΑΤΤΙΚΗΣ Τηλ.: 2106929090

Συντελεστές

Κείμενο: Μαριάννα Κυριακάκη

Σκηνοθεσία: Μάνος Αντωνίου

Μουσική επιμέλεια: Μαριάννα Κυριακάκη

Κοστούμια: Ζωή Γκλιάτη

Βοηθός σκηνοθέτη: Αγγελίνα Ζιάκα

Οργάνωση παραγωγής: Μιχάλης Γκλιάτης

Ερμηνεύουν (αλφαβητικά):

Μάνος Αντωνίου (Μίμης), Μπάμπης Βρακάς (Μπάμπης), Τζίνα Δημητροπούλου (Μπέττη), Γιάννης Κωσταράς (Άκης), Αντώνης Τζαμαλούκας (Πακ). Στον ρόλο της αδελφής Ωραιοζήλης η Ιωάννα Πηλιχού / Αγγελίνα Ζιάκα

Διάρκεια: 90′ (χωρίς διάλειμμα)

Κάθε Σάββατο στις 18:30

Καταλληλότητα: Μια κωμωδία για όλες τις ηλικίες