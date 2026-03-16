Παναγόπουλος: Αντιμέτωπος με κακούργημα - Δε δήλωσε 3,2 εκατ. ευρώ

Γιάννης Παναγόπουλος: Δεν δήλωσε 3,2 εκατ. ευρώ σύμφωνα με την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος / OPEN

Το πόρισμα της Αρχής για την Καταπολέμηση του Μαύρου Χρήματος σχετικά με την υπόθεση που συνδέεται με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, έχει ήδη αποσταλεί στην Οικονομική Εισαγγελία, σηματοδοτώντας την έναρξη περαιτέρω δικαστικής διερεύνησης. Στο επίκεντρο βρίσκονται στοιχεία για υπεξαίρεση κονδυλίων την περίοδο 2020 έως 2025.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής, η υπόθεση αφορά πρόσωπα, τα οποία ελέγχονται για τη διαχείριση ποσών που φέρεται να προέρχονται από κονδύλια τα οποία προορίζονταν για εκπαιδευτικά ή επιμορφωτικά προγράμματα.

Μετά από τον έλεγχο της ανεξάρτητης Αρχής για την τελευταία πενταετία 2020-2025 προέκυψε ότι:

Ο Πρόεδρος της ΓΣΣΕ Γιάννης Παναγόπουλος δεν είχε δηλώσει στο πόθεν έσχες εισοδήματα που φτάνουν τα 3,2 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν και δεν ήταν υπόχρεος «πόθεν έσχες», όφειλε ωστόσο να καταθέτει δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης ως πρόεδρος ιδρυμάτων της ΓΣΕΕ, μέσω των οποίων φέρονται να διακινήθηκαν τα επίμαχα ποσά.

Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προχώρησε μάλιστα και σε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα χρήματα αυτά δεν θα μετακινηθούν έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα.

Έρευνα για Άννα Στρατινάκη και Ανδρέα Γεωργίου

Η αρχή για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος ερεύνησε και τα «πόθεν έσχες» της πρώην Γενικής Γραμματέως Εργασίας και πρώην Υποδιοικήτριας της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς Άννας Στρατινάκη και του συντρόφου της, Ανδρέα Γεωργίου, ο οποίος είναι εκπρόσωπος εταιρείας προγραμμάτων κατάρτισης.

Η κ. Στρατινάκη προέκυψε πως είχε υποβάλει ανακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες με την διαφορά να φτάνει τα 1,3 εκατ. ευρώ, ενώ ο κ. Γεωργίου εντοπίστηκε να μην έχει δηλώσει περιουσία αξίας περίπου 700-800 χιλιάδες ευρώ.

Και στις τρεις περιπτώσεις ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής Χαρ. Βουρλιώτης διαβίβασε τη δικογραφία στον εισαγγελέα λόγω του ύψους των ποσών τόσο η μη δήλωση ή η ανακριβής δήλωση είναι κακουργήματα. Τέλος διαβιβάζει τα ευρήματα και στο Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να γίνει ο προβλεπόμενος και νόμιμος καταλογισμός στους υπόχρεους.