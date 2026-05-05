Beyonce: Επέστρεψε στο Met Gala μετά από 10 χρόνια απουσίας

Συνοδευόταν από τον σύζυγό της Jay-Z και την κόρη τους Blue Ivy

Πρώτη Δημοσίευση: 05.05.26, 11:48
Βίντεο για το Met Gala 2026/ Breakfast@Star
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Beyoncé επέστρεψε στο Met Gala μετά από 10 χρόνια απουσίας, με την τελευταία της παρουσία να είναι το 2016.
  • Το φετινό Met Gala είχε θέμα «Costume Art» και dress code «Fashion is Art».
  • Η Beyoncé συνοδευόταν από τον σύζυγό της Jay-Z και την κόρη τους Blue Ivy.
  • Η εμφάνιση της Beyoncé περιλάμβανε ένα εντυπωσιακό φόρεμα με λαμπερά στοιχεία και στέμμα, εναρμονισμένο με το θέμα του gala.
  • Η εμφάνιση της τραγουδίστριας εντυπωσίασε και τόνισε τη σύνθεση μόδας και τέχνης.

Το φετινό Met Gala με θέμα «Costume Art» και dress code «Fashion is Art» πραγματοποιήθηκε παραδοσιακά την πρώτη Δευτέρα του Μαΐου, δηλαδή χθες.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το «παρών» έδωσαν ανερχόμενα πρόσωπα της διεθνούς σκηνής αλλά και καταξιωμένες προσωπικότητες από τον χώρο της μόδας, της ψυχαγωγίας, της πολιτικής και του αθλητισμού.

Μάλιστα, η Beyoncé έγραψε ιστορία στο Met Gala 2026 αφού επέστρεψε στο «κόκκινο χαλί» μετά από απουσία δέκα χρόνων!  Η τελευταία της παρουσία στο event ήταν το 2016, όταν είχε εντυπωσιάσει με ένα latex Givenchy φόρεμα.  Η Beyoncé δεν περπάτησε μόνη της στο κόκκινο χαλί, αλλά συνοδευόταν από τον σύζυγό της Jay-Z και την κόρη τους Blue Ivy, η οποία είναι «ίδια» η μαμά της!

Η παγκόσμια superstar έκανε μία εκθαμβωτική εμφάνιση με look που συνδύαζε μόδα και τέχνη σε απόλυτο βαθμό. Όπως θα δεις, το look της περιλάμβανε ένα εντυπωσιακό φόρεμα, το οποίο ήταν διακοσμημένο με λαμπερά στοιχεία που τόνιζαν τη σιλουέτα της σαν να είναι έργο τέχνης. To fashion piece στο κεφάλι σαν στέμμα αλλά και η εντυπωσιακή ουρά του ρούχου «έκλεψαν» τις εντυπώσεις. Η τραγουδίστρια ήταν απόλυτα μέσα στο concept «Fashion is Art».

Δείτε την εμφάνισή τους:

Beyonce: Επέστρεψε στο Met Gala μετά από 10 χρόνια απουσίας

H Βeyonce συνοδευόταν από τον σύζυγό της Jay-Z και την κόρη τους Blue Ivy/ ΑP Images

Beyonce: Επέστρεψε στο Met Gala μετά από 10 χρόνια απουσίας/ AP Images

