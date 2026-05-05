Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Κοινωνικού Τουρισμού 2026.

Φέτος το πρόγραμμα θα τεθεί σε ισχύ στις 18 Μαΐου, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, συνεπώς και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν σύντομα.

Αν και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ημερομηνία από τη ΔΥΠΑ, όλα δείχνουν ότι οι πίνακες δικαιούχων αναμένεται να δημοσιευθούν μέσα στο διάστημα 11 έως 15 Μαΐου, δηλαδή λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη του προγράμματος.

Aυτό προκύπτει από τον περσινό προγραμματισμό, αφού ο Κοινωνικός Τουρισμός 2025 ξεκινούσε την 1η Ιουνίου και τα αποτελέσματα είχαν ανακοινωθεί στις 27 Μαΐου, περίπου μία εβδομάδα νωρίτερα.

Όταν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλλουν ένσταση σε περίπτωση που απορριφθούν.

Κοινωνικός τουρισμός 2026: Ρεκόρ αιτήσεων φέτος - Ξεπέρασαν τις 800.000

Φέτος στην πλατφόρμα του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) καταγράφηκε ρεκόρ αιτήσεων, αφού ξεπέρασαν τις 800.000.

Από το σύνολο των φετινών αιτήσεων θα χορηγηθούν 300.000 επιταγές (vouchers).

Πέρυσι οι αιτήσεις ανήλθαν σε 535.864, εκ των οποίων, μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί 132.590 χρήσεις, δεδομένου ότι το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη.